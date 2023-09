Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.23 | Überblick

UN-Woche geht weiter: Selenskyj und Lawrow im Sicherheitsrat erwartet

EW YORK: Am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch (ab 17.00 Uhr MESZ) im Mittelpunkt einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats stehen. Bei einem Treffen des 15-köpfigen Gremiums zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine könnte Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Faeser wird im Bundestag gleich zweimal an einem Tag befragt

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird im Bundestag an diesem Mittwoch gleich zweimal Rede und Antwort stehen. Am Vormittag wird sie im Innenausschuss erwartet, dessen Mitglieder vor allem von ihr wissen wollen, warum der frühere Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, im vergangenen Jahr seinen Posten räumen musste. Im Plenum (13.00 Uhr) des Bundestages stellt sie sich den Fragen der Abgeordneten. Dabei dürfte es vermutlich unter anderem um die Asyl- und Migrationspolitik gehen, für die Faeser maßgeblich Verantwortung trägt.

BGH prüft erneut Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst

KARLSRUHE: Zum dritten Mal befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (10.00 Uhr) mit der Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst. Konkret geht es um Übergangsregelungen nach einer Umstellung des Systems Anfang 2002 und Startgutschriften, mit denen die Rentenanwartschaften in das neue System übertragen wurden. Der BGH hatte diese schon zweimal gekippt.

Anschlag mit chemischer Waffe geplant? Terrorverdächtiger vor Gericht

DORTMUND: Mehr als acht Monate nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Castrop-Rauxel beginnt am Mittwoch (9.45 Uhr) am Dortmunder Landgericht der Prozess. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 26 Jahre alten Iraner die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie Terrorfinanzierung vor. Laut Anklage soll der Mann im Internet nach Möglichkeiten gesucht haben, Rizin und Cyanid selbst herzustellen.

Steinmeier besucht Italiens Staatspräsidenten auf Sizilien

SYRAKUS: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist an diesem Mittwoch zu einem Besuch bei Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella. Die beiden Politiker, die laut Bundespräsidialamt enge Freunde sind, wollen sich in Mattarellas Heimat Sizilien treffen. Mattarella sei eine Stimme der Vernunft und des Ausgleichs in Italien, hieß es am Dienstag vorab aus Präsidialamtskreisen.

US-Notenbank entscheidet über Leitzins - Zinspause erwartet

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert auf einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen könnte. Seit März 2022 hob die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen den hohen Anstieg der Verbraucherpreise um mehr als fünf Prozentpunkte an.

Agrarminister von Bund und Ländern tagen in Kiel

KIEL: Die Agrarminister von Bund und Ländern kommen von Mittwoch bis Freitag in Kiel zu ihrer Herbstkonferenz zusammen. Die Tagesordnung ist lang und wird begleitet von kritischen Forderungen sowie Protesten aus der Landwirtschaft. Ein Thema ist das Tierwohl. Am Mittwoch und Donnerstag geht es wesentlich um Vorberatungen der Amtschefs und der Länder. Die eigentliche Ministerkonferenz beginnt am Freitagmorgen. Begleitet wird das Treffen den Ankündigungen nach von mehreren Demonstrationen.

Buchmesse informiert über Jubiläums-Ausgabe

FRANKFURT/MAIN: Zum 75. Mal findet in diesem Herbst die Frankfurter Buchmesse statt. Was Aussteller und Besucher im Jubiläumsjahr erwartet, wollen die Buchmessen-Verantwortlichen an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) verkünden. Einige Eckpunkte sind schon bekannt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zum Eröffnungsfestakt am 17. Oktober kommen und Salman Rushdie erhält zum Abschluss am 22. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ehrengast ist in diesem Jahr Slowenien.

Britisches Königspaar zu Staatsbesuch in Frankreich erwartet

PARIS: Ein halbes Jahr später als ursprünglich vorgesehen wird das britische Königspaar am Mittwoch zum Staatsbesuch in Frankreich erwartet. Charles III. und seine Frau Camilla sollen am Nachmittag (14.45 Uhr) am Pariser Triumphbogen bei einer Zeremonie empfangen werden. Nach einem Gespräch zwischen dem britischen Monarchen und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird den Royals am Abend im Schloss Versailles nahe Paris ein Staatsbankett bereitet, an dem auch Macrons Ehefrau Brigitte teilnehmen soll. Charles III. und Camilla wollen bis Freitag in Frankreich bleiben und auch nach Bordeaux reisen.

FC Bayern und Union Berlin starten in die Champions League

MÜNCHEN: Der FC Bayern München und Union Berlin starten an diesem Mittwoch in die Champions League. Während der Meister aus München Dauergast im wichtigsten Fußball-Wettbewerb für europäische Clubmannschaften ist, erleben die Berliner ihre Premiere. Nur gut vier Jahre nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gastieren die Eisernen im berühmten Estadio Santiago Bernabéu. Um 18.45 Uhr wird das Spiel bei Rekord-Gewinner Real Madrid angepfiffen. Die Bayern starten mit einem Fußball-Klassiker gegen Manchester United (21.00 Uhr) in die neue Saison der Königsklasse.