Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.23 | Überblick

Von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union

STRAßBURG: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) die letzte Rede zur Lage der Europäischen Union in dieser Legislaturperiode. Mit Spannung wird erwartet, ob die deutsche Spitzenpolitikerin dabei auch etwas zu einer möglichen Kandidatur für eine zweite Amtszeit sagt. Von der Leyens Mandat endet nächstes Jahr nach den Europawahlen, die im Juni stattfinden werden.

Baerbock setzt USA-Besuch im texanischen Houston fort

HOUSTON: Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihren USA-Besuch an diesem Mittwoch in der texanischen Metropole Houston fort. Zunächst will die Grünen-Politikerin ein Unternehmen besichtigen, das ein Energiespeichersystem mithilfe von Ammoniak entwickelt hat. Ein solches System ist laut Auswärtigem Amt eine wichtige Komponente für die Energiewende. Baerbock wollte am Vormittag (Ortszeit) auch den Bürgermeister von Houston treffen, den Demokraten Sylvester Turner.

Kabinett berät über Online-Verzeichnis für Kliniken und Bürgergeld

BERLIN: Für Patientinnen und Patienten soll ein staatliches Online-Verzeichnis zu Leistungen und Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland kommen. Das sehen Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, mit denen sich am Mittwoch das Bundeskabinett befasst. Das «Transparenzverzeichnis» soll in leicht verständlicher, interaktiver Form über das Angebot am jeweiligen Standort informieren, wie das Ministerium erläuterte. Der Start der Veröffentlichung ist für April 2024 vorgesehen.

Jüdische Gemeinde Frankfurt feiert 75. Jahrestag der Wiederbegründung

FRANKFURT/MAIN: Die Jüdische Gemeinde in Frankfurt feiert das 75. Jubiläum ihrer Wiederbegründung. Zu einem Festakt am Mittwoch (19.00 Uhr) werden neben den Gemeindemitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste erwartet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird ebenso eine Rede halten wie der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Salomon Korn, der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Angekündigt hat sich auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Die Anfänge jüdischen Lebens in Frankfurt reichen zurück bis ins 12. Jahrhundert.

Deutscher Zukunftspreis - Forscherteams stellen Projekte vor

MÜNCHEN: Drei Forscherteams stellen am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre für den Deutschen Zukunftspreis nominierten Projekte vor. In diesem Jahr geht es unter anderem um neue Entwicklungen zur Eindämmung des Klimawandels. Zudem ist ein Projekt aus dem Bereich Medizin dabei. In dem mehrstufigen Verfahren hat die Jury die Teams ausgewählt. Diese kommen aus Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 22. November in Berlin verleihen.

MTV Video Music Awards werden verliehen

NEWARK: Die US-Sängerin Taylor Swift (33) geht mit den meisten Nominierungen in die Verleihung der MTV Video Music Awards am Dienstagabend (20.00 Uhr Ortszeit). Swift hat acht Chancen auf eine Auszeichnung des Musiksenders MTV, hinter ihr folgt die Sängerin SZA mit sechs. Jeweils fünf Nominierungen haben Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sam Smith und die deutsche Sängerin Kim Petras. Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.