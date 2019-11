Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.19

Trump empfängt Erdogan im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa) - Gut einen Monat nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien empfängt US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan im Weißen Haus. Bei dem Gespräch in Washington dürfte es unter anderem um die Lage in Nordsyrien gehen, wo die Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG vorgeht.

Kabinett bringt Ausbau der Ganztagsbetreuung auf den Weg

BERLIN (dpa) - Ab 2025 soll es in Deutschland für Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Die ersten gesetzlichen Regelungen dafür will das Bundeskabinett am Mittwoch (ab 09.30 Uhr) auf den Weg bringen. Außerdem sollen härtere Strafen für das heimliche Fotografieren unter Röcke und Kleider sowie fürs Gaffen bei Verkehrsunfällen beschlossen werden.

Rechtsausschuss will AfD-Politiker Brandner als Vorsitzenden abwählen

BERLIN (dpa) - Der Rechtsausschuss des Bundestags will seinen umstrittenen Vorsitzenden Stephan Brandner am Mittwoch abwählen. Er zieht damit die Konsequenzen aus mehreren Eklats, die der 53 Jahre alte AfD-Abgeordnete aus Thüringen ausgelöst hat. Zuletzt sorgte er für Wirbel, indem er auf Twitter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg als «Judaslohn» verunglimpfte.

Impeachment-Ermittlungen: Zeugen werden erstmals öffentlich befragt

WASHINGTON (dpa) - Erstmals seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump werden Zeugen am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ) im US-Kongress öffentlich befragt. Der Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus lud den geschäftsführenden US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und George Kent, einen Diplomaten im US-Außenministerium, vor.

Außenminister Maas besucht Skopje - Fürsprache für EU-Verhandlungen

SKOPJE (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas besucht am Mittwoch die nordmazedonische Hauptstadt Skopje. Unter anderen wird er seinen Kollegen Nikola Dimitrov treffen. Im Mittelpunkt steht der vorerst auf Eis gelegte Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen für das kleine Balkanland.

Staats- und Regierungschefs treffen sich zu Brics-Gipfel in Brasilien

BRASÍLIA (dpa) - Die Vertreter der aufstrebenden Wirtschaftsnationen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika treffen sich ab Mittwoch zum zweitägigen Brics-Gipfel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília. Im Mittelpunkt der Gespräche sollen die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Innovation und die Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität stehen.

Oberverwaltungsgericht entscheidet über Streckenradar

LÜNEBURG (dpa) - Ob das bundesweit erste Streckenradar zur Geschwindigkeitskontrolle rechtmäßig ist, klärt am Mittwoch (12.00 Uhr) das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG). Ein Kläger hat datenschutzrechtliche Einwände erhoben, nun geht es um eine abschließende Entscheidung. Die auch «Section Control» genannte Pilotanlage an der B6 bei Laatzen misst die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke - nicht an nur einer Stelle. Dafür werden kurzfristig die Kennzeichen aller Autos erfasst.

Urteil in Misshandlungsprozess gegen Mutter erwartet

LÜBECK (dpa) - Im Misshandlungsprozess gegen eine 49 Jahre alte Mutter will das Landgericht Lübeck am Mittwoch (08.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Frau aus Lensahn soll jahrelang gegenüber Krankenkassen, Behörden und Ärzten behauptet haben, ihre Tochter und ihre drei Söhne litten an schweren chronischen Erkrankungen. Der Mutter wird schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen in vier Fällen und gewerbsmäßiger Betrug in 17 Fällen vorgeworfen.

Mops-Affäre vor Gericht - Besitzerin will Schadenersatz von Stadt

MÜNSTER (dpa) - Die Affäre um einen gepfändeten und per Internet-Annonce verkauften Mops namens Edda beschäftigt ab Mittwoch (13.00 Uhr) das Landgericht Münster. Die neue Besitzerin hat die Stadt Ahlen unter anderem auf Schadenersatz von mehr als 20 000 Euro verklagt. Die Kommune hatte das Tier bei einer Schuldnerin gepfändet und über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten.

Evangelische Kirche beendet Jahrestagung zu Frieden und Gerechtigkeit

DRESDEN (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) beendet am Mittwoch (09.00 Uhr) ihre Synodentagung in Dresden. Auf dem Treffen des Kirchenparlaments geht es unter anderem um das Schwerpunktthema Frieden und Gerechtigkeit. Zum Abschluss ist die Verabschiedung einer Resolution vorgesehen, in der die Kirche mehr Einsatz für eine zivile Konfliktlösung und eine Abkehr von militärischer Gewalt fordert.

Enercon-Chef Kettwig zu Krisentreffen in Staatskanzlei erwartet

HANNOVER (dpa) - Wegen der Krise in der Windindustrie und des Abbaus von rund 3.000 Stellen wird Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Hannover erwartet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zum Krisentreffen geladen, auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) wird teilnehmen. Der Windkraftanlagenbauer Enercon hatte angekündigt, wegen der schlechten Marktlage bis zu 3.000 Stellen abzubauen, und dabei die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert.

Prozess um Steuersparmodell «Goldfinger» beginnt

AUGSBURG (dpa) - Über den Handel mit Gold oder anderen hochwertigen Gegenständen im Ausland sollen vermögende Bürger Millionen an Steuern gespart haben. Das «Goldfinger»-Modell, benannt nach dem gleichnamigen James-Bond-Film von 1964, beschäftigt ab Mittwoch (09.00 Uhr) das Landgericht Augsburg. Es geht dabei auch um die Rolle von Beratern und Rechtsanwälten.

Tennisprofi Zverev bei ATP-WM gegen Griechen Tsitsipas

LONDON (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev bestreitet bei den ATP Finals in London am Mittwoch sein zweites Gruppenspiel. Der 22 Jahre alte Hamburger trifft am Abend (21.00 Uhr) auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Vorjahressieger Zverev hatte zum Auftakt des Turniers der besten acht Spieler der Saison gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal gewonnen, Tsitsipas gegen den Russen Daniil Medwedew.