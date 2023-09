Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.23 | Überblick

Scholz gegen Merz in der Generaldebatte des Bundestags

BERLIN: Im Bundestag kommt es an diesem Mittwoch zum Höhepunkt der Haushaltswoche: In der Generaldebatte befasst sich das Parlament vier Stunden lang mit der Regierungspolitik insgesamt. Traditionell eröffnet der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion, CDU-Chef Friedrich Merz, die Aussprache. Anschließend redet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Zu den Hauptthemen dürften die aktuelle Wirtschaftskrise und mögliche Maßnahmen zu ihrer Bewältigung zählen. Am Dienstag hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Entwurf des Bundeshaushalts 2024 in den Bundestag eingebracht. Demnach sollen die Ausgaben des Bundes im kommenden Jahr bei 445,7 Milliarden Euro liegen - mehr als 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr.

Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen von der Leyen in Brüssel

BRÜSSEL: Die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer beraten sich an diesem Mittwoch (ab 18.00 Uhr) in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um einen Industriestrompreis, um die Aufnahme von Flüchtlingen sowie um den Umgang mit antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen gehen, wie die Landesregierung von Niedersachsen ankündigte. Das Bundesland hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne. Die Beratungen der Länderchefs in Brüssel werden am Donnerstag fortgesetzt.

Afrika-Klimagipfel endet mit Unterzeichnung der Nairobi-Erklärung

NAIROBI: Zum Abschluss des ersten Afrika-Klimagipfels soll an diesem Mittwoch in Kenias Hauptstadt die sogenannte Nairobi-Erklärung unterzeichnet werden. Das Papier soll vor der Weltklimakonferenz im November in Dubai wichtige Ziele und Signale für Gerechtigkeit beim Kampf gegen die Erderwärmung festhalten. An dem dreitägigen Spitzentreffen in der ostafrikanischen Metropole haben afrikanische Staatschefs sowie Vertreter der Vereinten Nationen, von Regierungen aus anderen Regionen der Welt, Nichtregierungsorganisationen und aus der Privatwirtschaft teilgenommen. Das Treffen ist der erste Klimagipfel, bei dem es in erster Linie um Afrika und seine rund 1,3 Milliarden Einwohner geht.

EU-Gericht urteilt zu Klagen von Russen gegen EU-Sanktionen

LUXEMBURG: Das Gericht der Europäischen Union entscheidet an diesem Mittwoch (9.30 Uhr), ob Sanktionen der EU gegen mehrere Russinnen und Russen rechtmäßig gewesen sind. Darunter sind auch die Oligarchen und Milliardäre Gennadi Timtschenko und Dmitri Pumpjanski. Den sechs Klägern wird von der EU vorgeworfen, politische Maßnahmen zu unterstützen, die die territoriale Unversehrtheit der Ukraine untergrüben. Sie seien in Bereichen der Wirtschaft tätig, die Russland als wichtige Einnahmenquelle dienten. Deswegen wurden ihre Vermögen eingefroren und Reiseverbote verhängt.

Flüchtlinge fordern Schadenersatz von Frontex: EU-Gericht urteilt

LUXEMBURG: Das Gericht der Europäischen Union entscheidet an diesem Mittwoch (9.30 Uhr), ob die europäische Grenzschutzagentur Frontex einer syrischen Flüchtlingsfamilie Schadenersatz zahlen muss. Es ist einer der ersten Klagen dieser Art, über die die Richter in Luxemburg nun urteilen. Hintergrund ist eine sogenannte gemeinsame Rückführungsaktion von Griechenland und Frontex im Jahr 2016. Die sechsköpfige Familie floh aus Syrien nach Europa und hatte dem EU-Gericht zufolge in Griechenland Asyl beantragen wollen. Wenige Tage später wurden die Familie in einer sogenannten gemeinsamen Rückkehraktion von Griechenland und Frontex in die Türkei geflogen.

Deutsche und chinesische Autobosse auf IAA-Podium

MÜNCHEN: Auf der IAA in München stehen die chinesischen Autobauer in diesem Jahr erstmals im Rampenlicht. Hersteller wie BYD, Saic oder Nio drängen mit ihren Elektroautos auf den deutschen Markt. An diesem Mittwoch wollen ihre Führungskräfte auf der Messe mit den Chefs von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz über die Zukunft der E-Mobilität diskutieren. In der Münchner Innenstadt soll das Publikum bis zum Wochenende die neuesten Fahrzeuge erleben können.

Nachlass von Queen-Sänger Freddie Mercury wird versteigert

LONDON: Das Auktionshaus Sotheby's versteigert von Mittwoch an eine Woche lang mehr als 1400 Gegenstände aus dem Nachlass von Queen-Sänger Freddie Mercury. Höhepunkt der mehrteiligen Auktion ist der Stutzflügel, auf dem Mercury den Queen-Klassiker «Bohemian Rhapsody» und andere Hits komponierte. Das Yamaha G2 Baby Grand Piano gehörte zu den Lieblingsstücken des 1991 gestorbenen Frontmanns. Es wird gleich am ersten Abend in der The Evening Auction versteigert. Der Schätzwert liegt bei umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Dazu kommen viele ausgefallene und klassische Möbelstücke, edles Geschirr, Gemälde und andere Kunstgegenstände unter den Hammer.

Basketballer wollen bei WM erstmals seit 2002 ins Halbfinale

MANILA: Die deutschen Basketballer wollen bei der WM in Asien den ersten Halbfinaleinzug seit 21 Jahren schaffen. An diesem Mittwoch (10.45 Uhr/Magentasport) geht es in der philippinischen Hauptstadt Manila gegen Außenseiter Lettland. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hat bisher alle fünf WM-Spiele gewonnen und startet als Favorit in das Viertelfinale. Mit einem Sieg würde Deutschland nach der zweiten WM-Medaille nach Bronze 2002 greifen. Auch das direkte Olympia-Ticket für Paris 2024 könnte der Sieg bereits bringen. Ob Jungstar Franz Wagner nach seiner Knöchelverletzung zurückkehren kann, ist offen.

Heim-EM: Drei Dressur-Titel zu verteidigen

RIESENBECK: Die deutsche Dressur-Nationalmannschaft will bei der Europameisterschaft im nordrhein-westfälischen Riesenbeck den Titel verteidigen. Der Grand Prix für die Teamwertung wird am Mittwoch und Donnerstag geritten. Deutschland hatte vor zwei Jahren in Hagen am Teutoburger Wald das 25. Mannschaft-Gold gewonnen. Jessica von Bredow-Werndl hat in Riesenbeck zwei weitere Titel zu verteidigen. Die 37-Jährige aus Tuntenhausen hatte 2021 mit Dalera auch die beiden Einzeltitel im Grand Prix Special und in der Kür gewonnen.