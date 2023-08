Das bringt der Mittwoch

Kabinett will Steuererleichterungen und Bürokratieabbau beschließen

MESEBERG: Zum Abschluss ihrer zweitägigen Halbzeit-Klausur will die Bundesregierung am Mittwoch auf Schloss Meseberg bei Berlin Steuererleichterungen für die Wirtschaft und einen stärkeren Bürokratieabbau beschließen. Das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen von jährlich sieben Milliarden Euro bis 2028 vor. Justizminister Marco Buschmann (FDP) will mit einem Bürokratieentlastungsgesetz vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen den Aufwand spürbar reduzieren. Zudem will die Bundesregierung die Einstufung von Georgien und Moldau als sogenannte sichere Herkunftsstaaten beschließen.

EU-Verteidigungsminister beraten über Unterstützung für Ukraine

TOLEDO: Bei einem informellen Verteidigungsministertreffen der EU soll an diesem Mittwoch über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine beraten werden. Grundlage der Gespräche in der spanischen Stadt Toledo sind unter anderem Vorschläge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Er hatte im vergangenen Monat angeregt, der Regierung in Kiew eine deutliche Ausweitung des militärischen Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte zuzusichern. Weiteres Thema des Verteidigungsministertreffens soll die Lage im Niger nach dem Militärputsch sein.

Linksfraktion geht in Klausur

BERLIN: Überschattet von der drohenden Spaltung der Partei kommt die Bundestagsfraktion der Linken an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) und Donnerstag in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen. Die Abgeordneten wollen bei dem Treffen laut Ankündigung über «aktuelle Themen und inhaltliche Positionierungen» beraten. Der wichtigste Tagesordnungspunkt ist auch gleich der erste: «Entwicklung der Fraktion». Am kommenden Montag soll eine neue Fraktionsspitze gewählt werden. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch hatten ihren Rückzug angekündigt.

Bundespräsident startet Themenreihe «Werkstatt des Wandels»

ZWICKAU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den Folgen der Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft für die Menschen nachspüren und startet am Mittwoch eine neue Themenreihe. Zum Auftakt der «Werkstatt des Wandels» kommt das Staatsoberhaupt nach Zwickau. Dort besucht er den «Future e-mobility Campus» des Volkswagen-Bildungsinstituts. Unter anderem will er mit Ausbildern und Lehrlingen ins Gespräch kommen. Den Angaben zufolge soll es darum gehen, was die Transformation mit den Menschen macht und wie sie diese gestalten.

Elektronikbranche schildert vor der IFA die Marktlage

BERLIN: Kurz vor Beginn der IFA Berlin wirft die Branchenorganisation gfu am Mittwoch einen Blick auf die Marktlage und die anstehenden Herausforderungen. Bei der größten Elektronikmesse Europas werden mehr als 2000 Aussteller und damit deutlich mehr als im Vorjahr erwartet. gfu-Geschäftsführerin Sara Warneke will am Mittwoch (13.00 Uhr) die Prognose des Verbands für die kommenden Monate vorstellen. Die IFA öffnet ab Freitag für Privatbesucher. Die Aussteller zeigen bis zum 5. September auf dem Messegelände am Berliner Funkturm ihre Neuheiten der Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte.

Weiterer Abwärtstrend bei der Inflation? Bundesamt mit August-Zahlen

WIESBADEN: Ob die hartnäckig hohe Teuerung in Deutschland im August weiter nachgelassen hat, darüber informiert an diesem Mittwoch das Statistische Bundesamt. Am Nachmittag (14.00 Uhr) veröffentlicht die Wiesbadener Behörde eine erste Schätzung zur Inflation im zu Ende gehenden Monat. Der Juli hatte für die von Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln gebeutelten Verbraucherinnen und Verbraucher einen kleinen Hoffnungsschimmer gebracht: Die jährliche Teuerungsrate schwächte sich von 6,4 Prozent im Juni etwas auf 6,2 Prozent ab. Volkswirte rechnen damit, dass sich der Abwärtstrend im August fortgesetzt hat.

Deutscher Wetterdienst veröffentlicht vorläufige Sommerbilanz

OFFENBACH: Alles Regen, oder was? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Mittwoch seine vorläufige Bilanz des Sommer 2023 vor. Darin geht es um die Ergebnisse der rund 2000 Messstationen in Deutschland, die Temperaturen, Niederschläge und Sonnenscheindauer verzeichnen. Bisher war der Sommer des vergangenen Jahres der sonnigste seit Messbeginn und mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad einer der vier wärmsten Sommer gewesen - allerdings auch deutlich zu trocken.

«Horrorhaus»-Fall: Gericht verhandelt um Sicherungsverwahrung

PADERBORN: Knapp fünf Jahre nach den Urteilen im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter steht der damals verurteilte Täter erneut vor dem Landgericht Paderborn. Die Richter befassen sich ab diesem Dienstag mit der Frage, ob der heute 53-Jährige Wilfried W. nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe in Sicherungsverwahrung muss. W. wurde 2018 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Gemeinsam mit seiner ebenfalls verurteilten Ex-Frau hatte er in dem Haus bei Höxter im Osten Nordrhein-Westfalens über Jahre mehrere Frauen gequält. Zwei der Opfer aus Niedersachsen starben völlig ausgezehrt nach monatelangen schweren Misshandlungen.

Filmfestival Venedig startet unter Streikbedingungen

VENEDIG: Wegen des anhaltenden Streiks in Hollywood ist auch kurz vor Beginn der 80. Filmfestspiele Venedig am 30. August nicht klar, welche Stars nach Italien reisen. Adam Driver, Sofia Coppola und Mads Mikkelsen gehören nach Angaben einer Festivalsprecherin voraussichtlich dazu. Die Filmfestspiele beginnen am Mittwoch um 19.00 Uhr, zur Eröffnung wird der Film «Comandante» des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis gezeigt. Darin wird von einem italienischen Kommandanten im Zweiten Weltkrieg erzählt. «Comandante» ist einer der 23 Filme, die um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, konkurrieren. Dieser wird am 9. September verliehen.

Deutsche Springreiter starten in Mailand in die EM-Woche

MAILAND: Ohne Einzel-Europameister André Thieme startet die deutsche Mannschaft der Springreiter an diesem Mittwoch in die EM. Der Titelverteidiger aus Plau am See muss wegen einer leichten Verletzung seiner Stute Chakaria auf einen Start in Mailand verzichten. Angeführt wird das deutsche Team von Aachen-Sieger Marcus Ehning aus Borken mit Stargold. Am ersten Wettkampftag steht ein Zeitspringen auf dem Programm, die erste von drei Teilprüfungen des Teamwettbewerbs.