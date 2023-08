Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.23 | Überblick

Kabinett will leichtere Änderung des Geschlechtseintrags beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Künftig soll jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Hauptamtliche Kommunalpolitiker der AfD werden vereidigt

SONNEBERG: In Thüringen und Sachsen-Anhalt werden am Mittwoch gleich zwei AfD-Politiker in kommunalen Spitzenämtern vereidigt. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg legt der AfD-Kommunalpolitiker Robert Sesselmann den Amtseid als Landrat im Kreistag ab. Im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt wird in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz der AfD-Politiker Hannes Loth als hauptamtlicher Bürgermeister vereidigt.

Präsidentenwahl in Simbabwe - Gängelung der Opposition vor Abstimmung

HARARE: Am Mittwoch wird im seit Jahren von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelten Simbabwe ein neuer Präsident gewählt. Favorit ist der 80-jährige Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa, der die Opposition in dem Land im südlichen Afrika nach Kräften gängelt. Menschenrechtsorganisationen sprechen von der Einschüchterung von Wählern, der Fälschung der Wählerverzeichnisse und der Besetzung der Wahlkommission mit Gefolgsleuten der Regierungspartei Zanu-PF.

Start der Gamescom - Computerpiele-Messe öffnet ihre Tore

KÖLN: Die weltgrößte Computerspiel-Messe Gamescom startet am Mittwochmorgen in Köln. Entwickler, Händler und anderes Fachpersonal der Branche sowie Journalisten und einige ausgewählte Fans sind am ersten Messetag zugelassen. Von Donnerstag bis Sonntag darf dann jeder in die Hallen der Kölner Messe.

Unfallforschung stellt Studie zu Geisterfahrern vor

MÜNSTER: Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) stellt am Mittwoch (12.00 Uhr) in Münster eine Studie zu Geisterfahrern vor. Leiter Siegfried Brockmann erläutert die Ergebnisse eines umfangreichen Forschungsprojekts und zeigt mit Hilfe eines Crashtests, welche große Wucht diese Unfälle mit Falschfahrern haben, wenn zwei Autos frontal mit jeweils 100 Stundenkilometer kollidieren.

Urteil im Prozess gegen Weimarer Amtsrichter erwartet

ERFURT: Im Prozess gegen einen Familienrichter des Amtsgerichts Weimar um eine umstrittene Corona-Entscheidung wird am Mittwoch (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft beantragt, die Verteidiger einen Freispruch. Eine Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer am Landgericht Erfurt gesagt, der Familienrichter habe sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht.

Tod eines Schülers: Mordprozess gegen 82-Jährigen beginnt

OSNABRÜCK: Ein knappes halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen auf einen Jugendlichen in Bramsche bei Osnabrück muss sich ein 82-Jähriger ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor Gericht verantworten. Am Landgericht Osnabrück wird wegen des Vorwurfs des Mordes verhandelt. Der Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft soll dem 16-Jährigen Ende Februar erst ins Bein und dann in den Kopf geschossen haben. Der Jugendliche starb einen Tag später an seinen schweren Hirnverletzungen.

Nach gescheitertem Versuch: Indien hofft auf sanfte Mondlandung

NEU DELHI: Nach dem gescheiterten Versuch einer Mondlandung vor vier Jahren hofft Indien darauf, am Mittwoch sanft auf dem Erdtrabanten zu landen. «Die Mission läuft nach Plan», schrieb die indische Weltraumbehörde ISRO am Dienstag auf der Plattform X, die früher Twitter hieß. Nach Plan soll die Sonde am Mittwoch um 18.04 Uhr indische Ortszeit (14.34 Uhr deutsche Zeit) landen. Doch das Landedatum könnte noch kurzfristig verschoben werden.

Frankfurter Abuaku im WM-Finale über 400 Meter Hürden dabei

BUDAPEST: Erstmals seit 36 Jahren tritt wieder ein deutscher Läufer in einem Weltmeisterschaftsfinale über 400 Meter Hürden an. Der Frankfurter Joshua Abuaku ist an diesem Mittwoch (21.50 Uhr/ZDF und Eurosport) in Budapest erst als zweiter Deutscher nach Harald Schmid 1983 und 1987 in einem Endlauf über diese Strecke dabei.

Deutschland Tour der Radprofis startet im Saarland

ST. WENDEL: Mit einem Prolog auf dem Stadtkurs im saarländischen St. Wendel startet am Mittwoch die 38. Auflage der Deutschland Tour der Radprofis. In Abwesenheit des britischen Vorjahressiegers Adam Yates geht vor allem der Augsburger Georg Zimmermann als deutsche Hoffnung auf einen möglichen Gesamtsieg ins Rennen. Los geht es mit einem nur 2,3 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr.

THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen spielen um Handball-Supercup

DÜSSELDORF: Der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen spielen an diesem Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) in Düsseldorf um den Handball-Supercup. Die Kieler konnten diese Trophäe bereits zwölfmal gewinnen, die Mannheimer dreimal. Das Duell zwischen dem Meister und dem Pokalsieger steigt bereits zum 30. Mal. Für beide Teams ist es die letzte Standortbestimmung vor dem Auftakt der Bundesligasaison, in der die Rivalen zum Favoritenkreis auf den Titel zählen.