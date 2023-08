Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.23 | Überblick

Kabinett will Erleichterungen für Solaranlagen beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) Erleichterungen für Solaranlagen beschließen. Bau und Betrieb sollen für Privatleute und gewerbliche Betreiber einfacher werden. Die Reform soll Bürokratie abbauen und den zuletzt anziehenden Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter beschleunigen.

Bundesregierung bringt Cannabis-Legalisierung auf den Weg

BERLIN: Die Bundesregierung bringt an diesem Mittwoch voraussichtlich den umstrittenen Plan einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf den Weg. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den entsprechenden Gesetzentwurf dazu am Mittag im Anschluss an die Sitzung des Bundeskabinetts bei einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen.

Fisch-Informationszentrum legt Zahlen zum Fischkonsum vor

HAMBURG: Das Fisch-Informationszentrum legt am Mittwoch (11 Uhr) in Hamburg Zahlen zum Fischkonsum der Bundesbürger im vergangenen Jahr vor. Die Vorsitzende Petra Weigl wolle unter anderem einen Überblick über die Marktdaten der Branche, zum Pro-Kopf-Verbrauch sowie zum Einkaufsverhalten der Konsumenten geben, teilte das Informationszentrum mit.

Prozess um Tod einer zwölfjährigen Patientin in Detmold

DETMOLD: Nach dem Tod einer zwölfjährigen Patientin verhandelt das Amtsgericht Detmold am Mittwoch (9.30 Uhr) gegen einen Arzt und drei Krankenschwestern wegen fahrlässiger Tötung. Die Anklage wirft dem 45-jährigen Mediziner vor, im Dezember 2019 ein Mädchen mit Durchfall und Fieber nicht richtig behandelt zu haben.

Australien spielt gegen England um Einzug ins WM-Finale

SYDNEY: Mit-Gastgeber Australien trifft im Halbfinale der Fußball-WM an diesem Mittwoch (12.00 Uhr MESZ/ARD) in Sydney auf England. Mit einem Sieg würden die Spielerinnen von Trainer Tony Gustavsson ins Endspiel am Sonntag gegen Spanien einziehen, das ebenfalls in Sydney stattfindet (12.00 Uhr MESZ/ZDF).