Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.23 | Überblick

Lauterbach stellt Details zum geplanten E-Rezept vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) Details zum geplanten E-Rezept vor. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Nun will der Minister präsentieren, wie der Ablauf zur Ausstellung eines E-Rezepts genau aussehen soll.

MDR-Sommerinterview mit Thüringens AfD-Chef Höcke

ERFURT: Der MDR interviewt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) den thüringischen AfD-Partei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke. Das live gestreamte Gespräch ist das dritte aus einer Reihe von sechs Sommerinterviews mit Spitzenvertretern aller Landtagsparteien. Geführt werden sie wie im vergangenen Jahr vom Reporter und Co-Moderator der Sendung «Fakt», Lars Sänger. Der AfD-Landesverband wird vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Ehefrau mit 14 Schüssen getötet? - Urteil erwartet

KAISERSLAUTERN: Im Prozess gegen einen unter Mordverdacht stehenden Mann vor dem Landgericht Kaiserslautern wird am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Sie wirft dem 57 Jahre alten Angeklagten vor, seiner Ehefrau im Februar in Sembach (Pfalz) aufgelauert und ihren Wagen absichtlich mit seinem Fahrzeug gerammt zu haben. Danach soll er die 48-Jährige mit 14 Schüssen aus einer illegal beschafften Waffe durch die Autoscheibe getötet haben.