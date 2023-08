Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.23 | Überblick

Papst Franziskus reist nach Lissabon zum Weltjugendtag der Katholiken

ROM/LISSABON: Papst Franziskus bricht anlässlich des Weltjugendtages der katholischen Kirche (WJT) an diesem Mittwoch zu einer Auslandsreise nach Portugal auf - dort kommt er mit katholischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Zu den Höhepunkten zählen sein Besuch im Wallfahrtsort Fátima, das Abendgebet am Samstag sowie die Heilige Messe am Sonntag.

Kindeswohlgefährdung - Bundesamt veröffentlicht neue Zahlen

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Mittwoch neue Zahlen zur Kindeswohlgefährdung in Deutschland im Jahr 2022. Das Wohl eines Kindes kann durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt gefährdet werden. Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls eines Kindes droht oder bereits eingetreten ist.

Internationales Filmfestival Locarno startet am Mittwoch

LOCARNO: Mit der Aufführung des französischen Kurzfilms «Dammi» mit Riz Ahmed («Sound of Metal») in der Hauptrolle beginnt am Mittwoch das 76. Internationale Filmfestival Locarno. Bis zum 12. August werden in Locarno 214 Spiel-, Dokumentar-, Experimental- und Kurzfilme gezeigt. Zentrum des Festivals ist der internationale Wettbewerb um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis.