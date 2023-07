Das bringt der Mittwoch

US-Notenbank entscheidet über Leitzins - weitere Anhebung erwartet

WASHINGTON: Von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) die nächste Leitzins-Anhebung erwartet. Es wäre die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten. Seit März 2022 hob die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen den hohen Anstieg der Verbraucherpreise um insgesamt fünf Prozentpunkte an.

Nato-Ukraine-Rat tagt zu Russlands Angriffskrieg

BRÜSSEL: Vertreter der 31 Nato-Staaten und der von Russland angegriffenen Ukraine kommen an diesem Mittwoch zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammen. Um das Treffen im Format des neu geschaffenen Nato-Ukraine-Rats hatte in der vergangenen Woche der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gebeten. Das neue Gremium wurde für den Austausch in Krisensituationen geschaffen.

Zwischenbilanz Deutsche Bank - Analysten erwarten Gewinneinbruch

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank legt an diesem Mittwoch (07.00 Uhr) ihre Zwischenbilanz für das zweite Quartal 2023 vor. Nach Einschätzung von Analysten hat Deutschlands größtes Geldhaus vor allem wegen Rückgängen in der Investmentbank von April bis einschließlich Juni deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor.

Kabinett will Nationale Wasserstoffstrategie aktualisieren

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) eine aktualisierte Strategie für die künftige Nutzung und Förderung von Wasserstoff beschließen. Die Bundesregierung setzt insbesondere auf so genannten grünen Wasserstoff, bei dem Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird, um Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff zu zerlegen.

Habeck startet Länder-Tour mit zwei Besuchen in Nordrhein-Westfalen

DUISBURG: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht zum Auftakt einer Länder-Tour am Mittwoch erneut das Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg. Das Unternehmen will einen klassischen Hochofen, der viel klimaschädliches Kohlendioxid produziert, durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage ersetzen. In der Anlage soll später erneuerbarer Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Gericht entscheidet im Rechtsstreit um «umweltneutrale» Produkte

KARLSRUHE: Richterspruch im Rechtsstreit um «umweltneutrale» Produkte bei der Drogeriemarktkette dm: Das Landgericht Karlsruhe entscheidet an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Der Verein sieht Verbrauchertäuschung, wenn auf Flüssigseife, Sonnenmilch oder Cremedusche aus dem Eigensortiment «klimaneutral» steht und auf Spülmittel «umweltneutral».

Fortsetzung der Bayreuther Festspiele mit «Rheingold»

BAYREUTH: Die Bayreuther Festspiele gehen am Mittwoch (18.00 Uhr) mit dem «Ring des Nibelungen» weiter. Auf dem Spielplan steht der erste Teil der vierteiligen Oper von Richard Wagner: «Das Rheingold». Die «Ring»-Produktion von Regisseur Valentin Schwarz ist sehr umstritten. Dirigiert wird der «Ring» in diesem Jahr von Pietari Inkinen. In der Rolle des Wotan ist Tomasz Konieczny zu hören, Erda wird gesungen von Okka von der Damerau und Alberich von Olafur Sigurdarson.

WM-Medaillenchancen für Schwimmer Märtens und Matzerath

FUKUOKA: Nach zwei medaillenlosen Tagen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka tragen zwei Männer am Mittwoch die Hoffnungen des deutschen Teams. Lukas Märtens greift dabei nach WM-Bronze über 400 Meter Freistil auch über 800 Meter nach Edelmetall. Zudem springt um 14.01 Uhr (MESZ) Lucas Matzerath über 50 Meter Brust ins Becken.