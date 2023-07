Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.23 | Überblick

CSU-Landesgruppe geht mit Söder und Merz in Klausur

ANDECHS: Zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause kommen die CSU-Bundestagsabgeordneten am Mittwoch noch einmal zu einer eintägigen Klausur zusammen, diesmal im oberbayerischen Kloster Andechs. Als Gäste werden CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erwartet. Der Fokus dürfte unter anderem auf den bevorstehenden Landtagswahlen am 8. Oktober in Bayern und Hessen liegen, aber auch auf der weiteren politischen Auseinandersetzung mit der Ampel-Regierung in Berlin.

Neuer Prozess gegen IS-Rückkehrerin Jennifer W.

MÜNCHEN: Vor dem Oberlandesgericht München beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein neuer Prozess gegen die islamistische Extremistin Jennifer W. Dabei droht der Frau, die im Irak tatenlos dabei zugesehen haben soll, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in der Mittagshitze starb, womöglich eine härtere Strafe.

Baerbock bei Deutscher Bank und BASF - China-Strategie Thema

FRANKFURT/MAIN/LUDWIGSHAFEN: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Mittwoch mit Besuchen bei führenden Unternehmen der Bank- und Chemiebranche ihre Sommerreise unter dem Motto «Gemeinsam stark» zur Widerstandsfähigkeit Deutschlands fort. In Frankfurt am Main will die Grünen-Politikerin zunächst die Zentrale der Deutschen Bank besuchen. Im Anschluss steht eine Visite des Chemieriesen BASF im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen auf dem Programm.

Wirtschaftsminister Habeck reist nach Indien

BERLIN: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) bricht am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch nach Indien auf. Schwerpunkte sind die Handels-, Energie- und Klimapolitik, wie das Ministerium mitteilte. Ziel ist es, die Zusammenarbeit Deutschlands mit Indien zu vertiefen.

Wirecard-Prozess: Ex-Vorständin im Zeugenstand

MÜNCHEN: Im Münchner Wirecard-Prozess soll am Mittwoch eine ehemalige Spitzenmanagerin des 2020 zusammengebrochenen Dax-Konzerns als Zeugin aussagen. Das Landgericht München I hat die frühere Vorständin Susanne Steidl geladen. Die österreichische Managerin war in der vierköpfigen Konzernspitze für die Produktentwicklung zuständig.

Falsche Asche in der Urne? - Bestatter erneut vor Gericht

OLDENBURG: Ein Mann soll mehrere Urnen mit anderer Asche, Staub oder Dreck beigesetzt haben und steht deshalb erneut vor Gericht. Im Berufungsverfahren ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Oldenburg wird dem 39-Jährigen Anstiftung zur Störung der Totenruhe und Beihilfe zur Störung der Totenruhe vorgeworfen. Das Amtsgericht Westerstede hatte den Angeklagten im August 2021 zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt, dagegen ging der Mann vor.

Wassen-Schwestern bei WM-Entscheidung vom Turm Außenseiterinnen

FUKUOKA: Nach der ersten Wassersprung-Medaille bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka sind die Starterinnen des DSV-Teams am Mittwoch nur Außenseiter. In der Entscheidung vom Turm (11.00 Uhr MESZ) gehen Christina Wassen, die am Dienstag mit Lena Hentschel, Moritz Wesemann und Timo Barthel Bronze im Mixed-Team-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett und Turm geholt hatte, und ihre Schwester Elena Wassen an den Start.