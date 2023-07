Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.23 | Überblick

Selenskyj trifft Staats- und Regierungschefs

VILNIUS: Die Nato setzt am Mittwoch ihren Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius fort. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs der Allianz bei einer Zusammenkunft des neuen Nato-Ukraine-Rats. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird zum Abschluss des zweitägigen Treffens des Verteidigungsbündnisses Bilanz ziehen.

Lauterbach stellt Initiative zu Long-Covid-Unterstützung vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt am Mittwoch (12.30 Uhr) eine Initiative zu Unterstützungsangeboten bei länger anhaltenden Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen vor. Der SPD-Politiker hatte bereits in Aussicht gestellt, das vorhandene Wissen zu Long Covid auf eine Internetseite zu bringen, auf der sich Ärzte und Betroffene informieren können.

Merz will CDU-Gremien Linnemann als Generalsekretär vorschlagen

BERLIN: CDU-Chef Friedrich Merz will den Spitzengremien seiner Partei an diesem Mittwoch den Wirtschaftsexperten Carsten Linnemann als neuen Generalsekretär vorschlagen. Der 45-Jährige soll bis zur offiziellen Wahl auf dem nächsten ordentlichen Parteitag im Mai 2024 kommissarisch auf Mario Czaja folgen.

EU-Parlament entscheidet über Naturschutzgesetz

STRAßBURG: Das Europaparlament in Straßburg stimmt an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Der Ausgang ist offen. Befürworter und Gegner liefern sich seit Wochen einen Schlagabtausch. Das Gesetz sieht beispielsweise vor, dass Wälder aufgeforstet und Moore renaturiert werden.

Verjährt Anspruch auf Mietauskunft? - BGH entscheidet

KARLSRUHE: Ist die Miete zu hoch oder nicht? Um das einzuschätzen, braucht ein Mieter bestimmte Angaben vom Vermieter. Ob dessen Pflicht zur Auskunft verjähren kann, entscheidet am Mittwoch (12.00 Uhr) der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Konkret geht es um vier Fälle aus Berlin, wobei Mieter Verstöße gegen die sogenannte Mietpreisbremse geltend machen.

Untreue-Prozess gegen Pfarrer aus Hückelhoven beginnt

MÖNCHENGLADBACH: Ein katholischer Pfarrer muss sich von Mittwoch (09.00 Uhr) an wegen Untreue und Geldwäsche vor dem Amtsgericht Mönchengladbach verantworten. Laut Anklage soll der 59-Jährige mehr als 100.000 Euro von einem kirchlichen Spenden- und Kollektenkonto in Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen ins Ausland überwiesen haben. Das Bistum Aachen hatte im März 2018 Anzeige erstattet.

Top-Duell Alcaraz gegen Rune in Wimbledon

LONDON: In Wimbledon kommt es an diesem Mittwoch zum Duell der beiden Tennis-Youngster zwischen dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien und dem Dänen Holger Rune. Die beiden 20-Jährigen kämpfen im zweiten Spiel nach 14.30 Uhr (MEZ/Sky) auf dem Centre Court um den Einzug ins Halbfinale. Im ersten Spiel des Tages kommt es beim Rasen-Klassiker zum Aufeinandertreffen zwischen Ons Jabeur aus Tunesien und der Kasachin Jelena Rybakina.