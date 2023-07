Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 05.07.23 | Überblick

Kabinett will Entwurf für Bundeshaushalt beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschließen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) informiert darüber am Mittag (14.15 Uhr) in Berlin. Das Kabinett verabschiedet auch den Finanzplan bis 2027.

Scholz stellt sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN: Kurz vor der Sommerpause des Bundestags stellt sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) noch einmal den Fragen der Abgeordneten. Zu Beginn hält der SPD-Politiker am Mittwoch (13.00 Uhr) eine bis zu achtminütige Rede. Anschließend haben die Parlamentarier gut 60 Minuten Zeit, ihre Fragen zu stellen. Thematisch gibt es keine Vorgaben.

EU-Kommission präsentiert Pläne für neue Gentechnik-Regeln

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt am Mittwoch neue Pläne zum Umgang mit Gentechnik in der Landwirtschaft vor. Wie aus bekanntgewordenen Entwürfen hervorgeht, dürfte die Brüsseler Behörde vorschlagen, die bestehenden Regeln deutlich zu lockern. Damit könnten etwa Verfahren wie die Gen-Schere Crispr/Cas einfacher zum Einsatz kommen.

BND-Präsident Kahl nach Wagner-Aufstand im Auswärtigen Ausschuss

BERLIN: Die Vorwürfe gegen den Bundesnachrichtendienst (BND) im Zusammenhang mit dem bewaffneten Aufstand der Gruppe Wagner in Russland beschäftigen an diesem Mittwoch den Bundestag. BND-Präsident Bruno Kahl soll den Abgeordneten im Auswärtigen Ausschuss zunächst (9.30 Uhr) in geheimer Sitzung eine Einschätzung zur Lage in Russland und an der ukrainischen Front nach der gescheiterten Revolte geben. Eine Rolle soll auch die Verlegung taktischer Atomsprengköpfe von Russland nach Belarus spielen.

Gesundheitsminister wollen Streitpunkte zur Klinikreform klären

FRIEDRICHSHAFEN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen bei ihrer zweitägigen Konferenz in Friedrichshafen offene Streitfragen zur Klinikreform ausräumen. Die Tagung der Länderressortchefs startet am Mittwoch um 13.00 Uhr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird etwa um 16.00 Uhr am Bodensee erwartet. Die Gesundheitsminister wollen zunächst über verschiedene Themen reden - etwa die Digitalisierung im Gesundheitssystem und Lieferengpässe bei Medikamenten. Im Anschluss soll es nur noch um die Ausgestaltung der Klinikreform gehen.

Biden empfängt vor Nato-Gipfel Schwedens Regierungschef in Washington

WASHINGTON: Eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson im Weißen Haus empfangen. Bei dem Gespräch am Mittwoch soll es nach Angaben der US-Regierungszentrale unter anderem um den angestrebten Beitritt Schwedens zu dem Militärbündnis gehen, für den noch immer die Zustimmung der Türkei und Ungarns fehlt.

EU-Kommission will neue Regeln für Essens- und Kleidungsabfälle

BRÜSSEL: Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung will die EU-Kommission an diesem Mittwoch neue Pläne für die Vermeidung von Essensabfällen vorlegen. Zudem will die Brüsseler Behörde neue Vorschriften für weniger Kleidungsmüll präsentieren.