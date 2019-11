Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

Kabinett befasst sich mit Halbzeitbilanz

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit der Halbzeitbilanz der großen Koalition befassen. Dem Vernehmen nach soll Kanzleramtschef Helge Braun das Papier vorstellen. Formell wird demnach das Kabinett die Kenntnisnahme beschließen.

Iran kündigt weiteren Teilausstieg aus Atomabkommen an

TEHERAN (dpa) - Der Iran plant einen weiteren Teilausstieg aus dem internationalen Atomabkommen, das die Entwicklung von Nuklearwaffen in der Islamischen Republik verhindern soll. Präsident Hassan Ruhani kündigte an, sein Land werde von Mittwoch an in der Atomanlage Fordo Urangas in bisher inaktive 1.044 Zentrifugen injizieren.

Außenminister Heiko Maas kommt in Regierungsbefragung des Bundestags

BERLIN (dpa) - Der Bundestag beginnt am Mittwoch (13.00 Uhr) seine Sitzungswoche mit der traditionellen Regierungsbefragung. In ihr wird diesmal Außenminister Heiko Maas den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Nach Turbulenzen: Thüringer CDU wählt ihren Fraktionschef

ERFURT (dpa) - Einen Tag nach der CDU-Debatte über Abgrenzung oder Gespräche mit der AfD stellt sich Thüringens CDU-Chef Mike Mohring der Wahl zum Vorsitzenden der Landtagsfraktion. Die Wahl erfolge am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung (9.30 Uhr) der neu zusammengesetzten Fraktion, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

«Wirtschaftsweise» legen Jahresgutachten vor

BERLIN (dpa) - Mitten in einer Phase der Abkühlung der deutschen Konjunktur legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (12.00 Uhr) in Berlin ihr Jahresgutachten vor. Schwerpunkte sollen Industrie- und Regionalpolitik sein, daneben das Steuersystem sowie Investitionen.

Regierung berät mit Branchen über weniger Lebensmittelabfälle

BERLIN (dpa) - Im Kampf gegen unnötiges Wegwerfen von Lebensmitteln will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) über weitere Schritte beraten. In Berlin kommt sie dazu am Mittwoch (11.00) mit Vertretern mehrerer Branchen und Verbände zu einem «Dialogforum» zusammen.

Flugbegleiter-Streik wird geprüft - Spitzengespräch bei Lufthansa

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der geplante Streik der Lufthansa- Flugbegleiter wird am Mittwoch (09.30 Uhr) juristisch überprüft. Das Unternehmen hat beim Arbeitsgericht Frankfurt eine Einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Ufo beantragt. Das Gericht muss nun im Eilverfahren feststellen, ob Ufo mit dem Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten der Lufthansa-Kerngesellschaft zu einem 48-Stunden-Streik aufgerufen, der am Donnerstag um 00.00 Uhr beginnen soll.

Gute BMW-Zahlen erwartet

MÜNCHEN (dpa) - Der neue BMW-Chef Oliver Zipse legt am Mittwoch (10.00) seinen ersten Zwischenbericht vor. Im dritten Quartal dürfte es ganz gut gelaufen sein: Der Münchner Konzern verkaufte zwischen Juli und September gut 525 000 Autos der Stammmarke BMW und damit fast 4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Prozess um Crowdworker: Selbstständig oder angestellt?

MÜNCHEN (dpa) - Ein sogenannter Crowdworker will von der Internetfirma, die ihm gut ein Jahr lang Jobs vermittelt hat, als Arbeitnehmer anerkannt werden - und klagt darauf. Vor dem Landesarbeitsgericht wird der Fall an diesem Mittwoch (12.45) in zweiter Instanz verhandelt.

Mann wegen Missbrauchs von Mädchen aus Südostasien vor Gericht

MANNHEIM (dpa) - Ein 44-Jähriger soll Mädchen in Südostasien schwer missbraucht sowie Kinderporno-Videos mitfinanziert haben. Das wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, der sich von diesem Mittwoch (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Mannheim verantworten muss.

FC Bayern will mit Flick ins Achtelfinale - Leverkusen vor dem Aus

MÜNCHEN (dpa) - Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Niko Kovac will der FC Bayern München am Mittwoch (18.55 Uhr/Sky) unter der Leitung von Hansi Flick wieder ein anderes Gesicht zeigen. Nach der 1:5-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt soll mit einem Heimsieg in der Champions League der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale perfekt gemacht werden. Gegner in der Allianz Arena ist die Mannschaft von Olympiakos Piräus, die die Münchner vor zwei Wochen in Griechenland mit 3:2 besiegt hatten.