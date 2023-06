Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.23 | Überblick

Landwirte treffen sich in Münster zum Deutschen Bauerntag

MÜNSTER: In Münster in Nordrhein-Westfalen treffen sich ab Mittwoch (09.00 Uhr) zwei Tage lang die Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes. Die Landwirte bangen nach einem zu trockenen Frühjahr vielerorts in Deutschland um ihre Ernteerträge. Beim staatlichen Tierhaltungslogo dringt der Verband auf eine Erweiterung. Bislang ist es auf das Schweinefleisch begrenzt.

EU-Kommission legt Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro vor

BRÜSSEL/FRANKFURT: Die EU-Kommission will am Mittwoch in Brüssel zwei Gesetzesvorschläge vorstellen, die sich um die Zukunft des Bezahlens in Europa drehen. Zum einen geht es um einen Rechtsrahmen für den digitalen Euro, zum anderen um den Status von Bargeld. Nach bisherigen Angaben der EZB könnte ein digitaler Euro frühestens 2026 kommen.

Verfassungsgericht verhandelt zu Zeugnisvermerken wegen Legasthenie

KARLSRUHE: Darf im Abiturzeugnis von Legasthenikerinnen und Legasthenikern ein Kommentar dazu stehen, dass ihre Rechtschreibung keine Rolle für die Noten spielte? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht in einer Verhandlung am Mittwoch (14.00 Uhr) in Karlsruhe. Drei ehemalige Abiturienten aus Bayern klagen, weil sie sich wegen solcher Vermerke diskriminiert fühlen.

Tatwaffe an Lübcke-Mörder verkauft? - BGH entscheidet

KARLSRUHE: Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschäftigt weiterhin den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe - am Mittwoch (13.00 Uhr) soll das Urteil im Zusammenhang mit der Herkunft der Tatwaffe fallen. Ein 68 Jahre alter Mann war vor eineinhalb Jahren vor dem Landgericht Paderborn vom Vorwurf freigesprochen worden, im Jahr 2016 dem späteren Mörder Lübckes die Mordwaffe verkauft zu haben. Gegen diesen Freispruch wegen fahrlässiger Tötung ging die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vor und zog vor den BGH.

Abschlussbericht zur Enteignung von Berliner Wohnungsfirmen liegt vor

BERLIN: Die Expertenkommission zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin übergibt ihren Abschlussbericht am Mittwoch (13.30 Uhr) an den Berliner Senat. Laut dem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin möglich. Demnach lässt das Grundgesetz ein entsprechendes Vergesellschaftungsgesetz zu und das Land Berlin hat demnach auch die Kompetenz, das Gesetz zu beschließen.

Porsche lädt zur ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang

STUTTGART: Der Sportwagenbauer Porsche lädt am Mittwoch (10.00 Uhr) zu seiner ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang. Bei dem Treffen in Stuttgart werden der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume und Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche den Aktionärinnen und Aktionären Auskunft geben. Abgestimmt wird unter anderem über die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr.

Vorwürfe sexueller Übergriffe: Auftakt bei Prozess gegen Kevin Spacey

LONDON: Im Strafprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe beginnt am Mittwoch die öffentliche Verhandlung in London. Dem 63 Jahre alten zweifachen Oscar-Gewinner («American Beauty») werden Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der frühere Star der Netflix-Serie «House of Cards» plädierte in allen zwölf Fällen auf unschuldig.

Auto fährt in Partygäste - Urteil gegen 20-Jährigen erwartet

ROSTOCK: Das Amtsgericht Rostock will am Mittwoch ein Urteil gegen einen 20-Jährigen sprechen, der vor rund zehn Monaten in Bad Doberan mit seinem Auto in eine Gruppe von Partygästen gefahren ist und dabei eine junge Frau getötet hat. Der Mann ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

Für Einzug in K.o.-Runde: U21 braucht Fußball-Wunder gegen England

BATUMI: Deutschlands U21-Nationalmannschaft will im letzten EM-Vorrundenspiel gegen England die verbliebene Mini-Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde nutzen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo braucht in der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) in Batumi einen Sieg gegen den EM-Mitfavoriten. Zeitgleich muss die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds auf einen Sieg Israels im Parallelspiel gegen Tschechien hoffen.

Erster CHIO-Höhepunkt: Preis von Europa

AACHEN: Beim CHIO in Aachen steht am Mittwoch der erste sportliche Höhepunkt auf dem Programm. Der Preis von Europa (18.40 Uhr) ist das zweitwichtigste Einzelspringen beim größten Reitturnier der Welt. Vor 40.000 Zuschauern wird unter Flutlicht eine Springprüfung mit zwei Umläufen absolviert.