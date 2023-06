Das bringt der Mittwoch

Klima statt Corona - Verfassungsgericht prüft Haushaltsänderung

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht widmet sich am Mittwoch (10.00 Uhr) der Frage, ob der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder für den Klimaschutz nutzen darf. Die Union im Bundestag hält die Übertragung der Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro im Nachtragshaushalt 2021 für nicht verfassungskonform und hat in Karlsruhe geklagt. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte nicht genutzte Kreditermächtigungen im Haushalt mit Zustimmung des Bundestages rückwirkend so umgeschichtet, dass sie in den kommenden Jahren für Investitionen in den Klimaschutz genutzt werden können.

Urteil über Versammlungsverbote in der Corona-Pandemie erwartet

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) ein Urteil über die Rechtmäßigkeit von Versammlungsverboten während der Corona-Pandemie sprechen. Ein Mann aus Dresden hatte gegen eine sächsische Corona-Schutzverordnung geklagt. Sie ließ im April 2020 Ansammlungen nur mit vorheriger Genehmigung und einem Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von 1,50 Meter zu. Andere Bundesländer hatten ähnliche Regelungen erlassen. Das Bundesgericht muss entscheiden, ob dieser gravierende Eingriff in die Versammlungsfreiheit unter Pandemie-Bedingungen zulässig war.

Klimapaket und Straßenverkehrsrecht im Kabinett

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch ein Klimapaket auf den Weg bringen. Dabei geht es zum einen um eine Reform des Klimaschutzgesetzes und zum anderen um ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz. Außerdem geht es im Kabinett um eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Kommunen sollen bei der Verkehrsplanung neue Entscheidungsspielräume ermöglicht werden.

Steinmeier setzt Staatsbesuch in Kasachstan fort

ASTANA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Kasachstan-Reise am Mittwoch mit einem Besuch des Wasserstoffprojekts «Hyrasia One» fort. Eine Tochter der europäischen Svevind Energy Group plant in den weiten Steppen Kasachstans auf einer Fläche so groß wie Brandenburg einen Windenergie- und Photovoltaikpark. Mit Hilfe der klimaneutral erzeugten Energie soll grüner Wasserstoff in großer Menge hergestellt werden. Die für dieses Projekt benötigten Fachkräfte sollen an einem neuen Deutsch-Kasachischen Institut für Nachhaltige Ingenieurwissenschaften ausgebildet werden. Den Grundstein hierfür will Steinmeier legen.

Baerbock und Schulze bei Wiederaufbaukonferenz für Ukraine in London

LONDON: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird am Mittwoch bei der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London erwartet. Im Mittelpunkt der zweitägigen Ukraine Recovery Conference, die bis Donnerstag dauert, steht die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen in das Land ermutigt werden können. Auch US-Außenminister Antony Blinken und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nehmen daran teil. Zum Auftakt der Konferenz am Mittwoch wird eine per Video übertragene Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet.

Habeck und Geywitz stellen sich den Fragen der Abgeordneten

BERLIN: Bei der Regierungsbefragung im Bundestag müssen sich am Mittwoch (13.00 Uhr) Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Abgeordneten stellen. Das umstrittene Heizungsgesetz dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen. Erst vor einer Woche hatten sich die Spitzen der Ampel-Koalition auf Änderungen am ursprünglichen Gesetzentwurf verständigt, die Hausbesitzern mehr Zeit für den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung ermöglichen sollen.

Urteil im Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin erwartet

KOBLENZ: Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz wird am Mittwoch (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft der 37-jährigen Deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Beihilfe zum Völkermord und Kriegsverbrechen vor. Die Anklage hatte zehneinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Der Anklage zufolge war die 37-Jährige 2014 mit ihrem syrischen Ehemann von Deutschland nach Syrien ausgereist, um sich dem IS anzuschließen.

Bahn und Gewerkschaft EVG setzen Tarifverhandlungen fort

BERLIN: Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen ihre Tarifverhandlungen am Mittwoch in Berlin fortsetzen. Die Gespräche sollen den Angaben zufolge am frühen Nachmittag stattfinden, eine genaue Uhrzeit wurde nicht genannt. Als Verhandlungsort einigten sich beide Seiten auf den Standort der IG Metall in Berlin-Kreuzberg. Die EVG will für gut 180.000 Beschäftigte bei der DB eine Festbetragserhöhung von mindestens 650 Euro pro Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Lohngruppen erreichen.

Wirtschaftsminister der Länder treffen sich in Bayern

MÜNCHEN: Die Wirtschaftsministerinnen und -minister der 16 Bundesländer treffen sich an diesem Mittwoch in Bayern zu ihrer zweitägigen regulären Konferenz. Der bayerische Ressortchef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Gastgeber des Treffens im oberbayerischen Hohenkammer will drei Schwerpunkte setzen: mehr staatliche Förderung für Produktion und Nutzung von Wasserstoff als Energieträger, die Einführung eines Industriestrompreises und die Stärkung der Bioökonomie mit nachwachsenden Rohstoffen. Als Gast will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilnehmen, der am Mittwochabend erwartet wird.

Die Sommerferienzeit beginnt: NRW startet als erstes Bundesland

DÜSSELDORF: In Deutschland beginnt die Sommerferienzeit. Den Anfang macht in diesem Jahr mitten in der Woche das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen - hier haben die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ihren letzten Schultag. Auf Autobahnen, bei der Bahn und an Flughäfen ist deshalb ab dem Nachmittag mit mehr Betrieb zu rechnen. Hinzu kommen diverse Verkehrsbehinderungen: So sperrt die Bahn ab Donnerstag wegen Bauarbeiten die wichtige Verbindung zwischen Düsseldorf und Wuppertal für gut sechs Wochen.

Auto fährt in Partygäste: Prozess wegen fahrlässiger Tötung

ROSTOCK: Vor fast genau zehn Monaten ist ein Auto in Mecklenburg-Vorpommern in eine Gruppe von Partygästen auf dem Heimweg gefahren - und eine junge Frau starb. Vor dem Amtsgericht Rostock beginnt nun der Prozess gegen einen damals 19-Jährigen. Er muss sich ab Mittwoch (09.30 Uhr) wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und illegalen Autorennens verantworten. Der Angeklagte soll am 21. August vorigen Jahres bei Bad Doberan mit einem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren sein, die von einer Freiluft-Party kam.

Europaspiele als Zwischenetappe zu Olympia in Paris

KRAKAU: Die Europaspiele von diesem Mittwoch bis zum 2. Juli in Krakau und weiteren polnischen Städten sind eine wichtige Zwischenetappe auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. In vielen olympischen Sportarten wird um Quotenplätze und Ranglistenpunkte gekämpft. Zudem küren fast ein Dutzend Sportverbände Europameister. Der Deutsche Olympische Sportbund hat 287 Athleten und Athletinnen nominiert.

Zverev im Achtelfinale von Halle gegen Shapovalov

HALLE/WESTFALEN: Alexander Zverev kämpft beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle an diesem Mittwoch um den Einzug ins Viertelfinale. Der Olympiasieger bekommt es im letzten Spiel des Tages nicht vor 17.30 Uhr (Sky) mit dem Kanadier Denis Shapovalov zu tun. Am Dienstag hatte Zverev mit einem klaren Zweisatzsieg gegen den Österreicher Dominic Thiem einen guten Start in die Rasen-Saison gefeiert.