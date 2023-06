Das bringt der Mittwoch

Bundesregierung beschließt Nationale Sicherheitsstrategie

BERLIN: Nach monatelangen Verhandlungen legt die Bundesregierung am Mittwoch erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland vor. Das mehr als 40 Seiten starke Papier soll am Morgen vom Kabinett (ab 10.00 Uhr) beschlossen und anschließend von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und drei weiteren Ministern auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden (11.00 Uhr).

Bundestag befasst sich mit großen Projekten zur Luftverteidigung

BERLIN: Die Fachpolitiker im Bundestag befassen sich am Mittwoch mit zwei zentralen Militärprojekten für den Ausbau der Luftverteidigung in Deutschland. Auf dem Tisch des Haushaltsausschusses sowie des Verteidigungsausschusses liegen Pläne des Verteidigungsministeriums für den Kauf des weitreichenden israelischen Systems Arrow 3 sowie des im Nahbereich wirkenden deutschen Flugabwehrsystems Iris-T.

Trauerfeier für Silvio Berlusconi im Mailänder Dom

MAILAND: Für den früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wird an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) im Dom von Mailand ein Staatsbegräbnis abgehalten. Der einstige Politiker war am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Zu der Trauerfeier in der berühmten Kathedrale werden unter anderem Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni erwartet. Deutschland wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin durch den deutschen Botschafter in Italien, Viktor Elbling, vertreten.

UNHCR legt neuen Flüchtlingsbericht vor

GENF: Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) veröffentlicht an diesem Mittwoch (05.01 Uhr) neue Zahlen zur Flüchtlingssituation weltweit. Die Lage dürfte sich im Jahresvergleich weiter verschärft haben. Die Zahl der Krisen und Unruhen weltweit steigt und Lösungen anhaltender Konflikte sind rar, wie das UNHCR immer wieder feststellt. Hinzu kommen Menschen, die wegen des Klimawandels nicht mehr in ihren angestammten Regionen leben können.

Viele Apotheken bleiben für Protesttag geschlossen

BERLIN: Viele Apotheken in ganz Deutschland sollen am Mittwoch aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geschlossen bleiben. Arzneimittel sollen aber weiterhin über Notdienstapotheken erhältlich sein, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitgeteilt hatte. Die Branche will mit dem Protesttag unter anderem auf Personalnot und Mehraufwand wegen Lieferengpässen von Medikamenten hinweisen.

Bundestag debattiert über Zerstörung des Kachowka-Staudamms

BERLIN: Der Bundestag debattiert am Mittwoch über die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine und die Folgen. SPD, Grüne und FDP haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Die ausströmenden Wassermassen haben in der Region zu meterhohen Überschwemmungen geführt und nach aktuellem Stand fast 30 Menschen das Leben gekostet. Die Ukraine wirft Russland vor, das Bauwerk gesprengt zu haben. Moskau dementiert das.

Innenministerkonferenz beginnt: Umgang mit radikalen Klima-Aktivisten

BERLIN: Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich für ihre Frühjahrskonferenz diesmal viel vorgenommen. Mehr als 90 Lageberichte und Initiativen stehen bei dem dreitägigen Treffen in Berlin, das an diesem Mittwoch beginnt, auf der Tagesordnung. Kontrovers dürfte die Debatte zum richtigen Umgang mit den Klima-Aktivisten der Letzten Generation werden. Denn im Umgang mit radikalen Klimaschützern geht bislang jedes Bundesland seinen eigenen Weg.

Prozess gegen mutmaßliche Terrorgruppe mit Umsturzplänen geht weiter

KOBLENZ: Nach knapp dreiwöchiger Pause soll der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe «Vereinte Patrioten» am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz weitergehen. Den vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und der 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Die Gruppe soll einen Umsturz geplant haben.

EU-Parlament legt Position zu Gesetz über künstliche Intelligenz fest

STRAßBURG: Das Europaparlament will an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) seine Position zu schärferen Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) festlegen. Anschließend können die Verhandlungen mit den EU-Ländern über die endgültige Form des Gesetzes beginnen. Die Regierungen der Mitgliedstaaten hatten ihre Position bereits im vergangenen Dezember festgelegt.

US-Notenbank Fed steht vor möglicher Zinspause

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) steht nach zehn Anhebungen des Leitzinses in Folge womöglich vor einer Zinspause. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert auf einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen könnte.

Bahn-Tarifverhandlungen: Zwischenbilanz der EVG erwartet

BERLIN: Bei den Tarifverhandlungen bei der Bahn wird am Mittwoch eine Zwischenbilanz der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG erwartet. Die Gewerkschaft hatte zu Beginn der aktuellen Verhandlungsrunde am Montag angekündigt, dass sie von dieser Einschätzung abhängig machen will, ob sie die Gespräche fortführen wird - und andernfalls Arbeitsniederlegungen in Aussicht gestellt. Die Verhandlungsrunde ist bis einschließlich Freitag angesetzt.

IG Metall organisiert Demo für Förderung von «grünem Stahl»

Duisburg (dpa/lnw) - Tausende Stahlarbeiter von Thyssenkrupp wollen am Mittwoch in Duisburg für die Milliardenförderung einer neuen Anlage demonstrieren, die Stahl klimaschonender herstellen kann. Die sogenannte Direktreduktionsanlage kostet deutlich über zwei Milliarden Euro. Das Land NRW und der Bund wollen das Projekt mit insgesamt rund zwei Milliarden Euro fördern. Die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission steht aber noch aus.

Habeck auf Energiekongress in Berlin

BERLIN: Mitten im Ringen um das sogenannte Heizungsgesetz wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch auf einem Energiekongress in Berlin erwartet. Bei der Tagung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft diskutiert Habeck über das Thema «Energiekrise - Wie geht's weiter?» (15.40 Uhr). Dabei dürfte es vor allem um den Ausbau der erneuerbaren Energien gehen.

Kulturpass startet - 200 Euro an 18-Jährige für Kulturangebote

BERLIN: 18-Jährige können sich von diesem Mittwoch an in einer App für den Kulturpass registrieren. Mit dem Pass erhalten alle, die im laufenden Jahr 18 Jahre alt sind oder noch werden, 200 Euro für die Nutzung lokaler Kulturangebote. Damit können etwa Kino-, Konzert-, Museums- oder Theatertickets sowie Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente gekauft werden.

Drittes Basketball-Finale: Ulm in eigener Arena gegen Bonn

NEU-ULM: Im Duell um die deutsche Basketball-Meisterschaft steht eine wegweisende Partie auf dem Programm. Sowohl Ratiopharm Ulm als auch die Telekom Baskets Bonn wollen in Spiel drei am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) die Führung erobern und sich damit einen ersten Matchball in der Finalserie erspielen. Nach zwei Partien in Bonn steht es in der Serie im Modus Best-of-five 1:1, die nächsten beiden Spiele finden nun in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm statt.

Nations League: Niederlande im ersten Halbfinale gegen Kroatien

ROTTERDAM: Im ersten Halbfinale der Nations-League-Endrunde trifft Gastgeber Niederlande an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) in Rotterdam auf den WM-Dritten Kroatien. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman will zum zweiten Mal nach 2019 das Endspiel erreichen. Im zweiten Halbfinale spielen am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Enschede Europameister Italien und Spanien gegeneinander. Das Endspiel findet dann am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) wieder in Rotterdam statt.