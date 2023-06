Das bringt der Mittwoch

Baerbock und Heil besuchen Amazonas-Gebiet in Nordbrasilien

BELÉM: Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil rücken an diesem Mittwoch mit einem Besuch der nordbrasilianischen Stadt Belém die Klimakrise in den Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Lateinamerika-Reise. Im Amazonasgebiet will die Grünen-Politikerin zusammen mit ihrem SPD-Kollegen die Insel Combu besuchen. Dort ist bei einem Rundgang unter anderem die Besichtigung einer Kakao-Kooperative geplant. In der Stadt Belém (portugiesisch für: Bethlehem) wollen sich Baerbock und Heil anschließend die Arbeit in einem holzverarbeitenden Betrieb anschauen.

OECD legt neuen Wirtschaftsausblick vor - Trend zu langsamer Erholung

PARIS: Die Industriestaatenorganisation OECD legt am Mittwoch einen neuen Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Dieser dürfte angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine, der Inflationsprobleme und Sorgen um die Energieversorgung weiter verhalten ausfallen. Bereits in ihrem vorangegangenen Bericht im März hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) allerdings Zeichen der Aufhellung gesehen. Dazu zählten der nachlassende Inflationsdruck sowie die neuerliche Öffnung der chinesischen Wirtschaft. Die OECD prognostizierte ein Wachstum, das unterhalb des langfristigen Wachstumstrends liegt. Diese langsame Konjunkturerholung dürften die neuen OECD-Daten bestätigen.

Der 38. Evangelische Kirchentag beginnt in Nürnberg

NÜRNBERG: Mit einem großen Gottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt beginnt am Mittwoch (17.30 Uhr) der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag. Bis Sonntag werden in Bayerns zweitgrößter Stadt zahlreiche Menschen erwartet, um gemeinsam ihren Glauben zu vertiefen, aber auch über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren.

Prinz Harry soll weiter im Londoner Bespitzelungsprozess aussagen

LONDON: Im Prozess gegen den britischen Zeitungsverlag Mirror Group Newspapers (MGN) soll Prinz Harry seine Zeugenaussage am Mittwoch (11.30 Uhr MESZ) fortsetzen. Der Sohn von König Charles III. wirft den MGN-Blättern «Daily Mirror», «Sunday Mirror» und «People» vor, ihn jahrelang bespitzelt zu haben. So seien etwa seine Voicemail-Nachrichten illegal abgehört und Privatermittler auf ihn angesetzt worden. Dadurch seien Beziehungen und Freundschaften zerbrochen sowie Misstrauen entstanden, hatte Harry am Dienstag im Kreuzverhör von MGN-Anwalt Andrew Green gesagt.

Zverev vor großer Chance im Viertelfinale von French Open

PARIS: Alexander Zverev hat bei den French Open die Chance auf den dritten Einzug ins Halbfinale in Serie. Der Tennis-Olympiasieger geht am Mittwoch als Favorit in sein Viertelfinale gegen den Argentinier Tomás Martin Etcheverry. Die Partie findet nachmittags als drittes Spiel auf dem Court Philippe-Chatrier statt. Der Tennis-Tag beim Sandplatzklassiker in Paris beginnt um 11.00 Uhr.

Drei Länderspiele: Flick versammelt Nationalteam in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Hansi Flick versammelt die Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch (bis 22.00 Uhr) zum Saisonabschluss in Frankfurt am Main. Auf dem DFB-Campus wird sich der Kader um Kapitän Joshua Kimmich auf die drei noch anstehenden Länderspiele vorbereiten. Am kommenden Montag findet die erste Partie in Bremen gegen die Ukraine statt. Es ist das 1000. Länderspiel in der DFB-Geschichte. Durch den aktuellen Angriffskrieg von Russland in der Ukraine ist es ein sehr spezielles.

Finale der Conference League: West Ham trifft auf Florenz

PRAG: West Ham United und der AC Florenz bestreiten am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro) in Prag das Finale der Conference League. Beiden Clubs winkt der erste internationale Titel nach mehr als 50 Jahren. Florenz gewann 1961 den Europacup der Pokalsieger, West Ham holte sich den Titel des 1999 abgeschafften Wettbewerbs vier Jahre später.