Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.05.23 | Überblick

Oberlandesgericht spricht Urteil gegen mutmaßliche Linksextremisten

DRESDEN: Das Oberlandesgericht Dresden spricht am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei weitere Beschuldigte. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen 2018 und 2020 Leute aus der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach brutal zusammengeschlagen zu haben. Die aus Kassel stammende Lina E. gilt als Kopf der Gruppe, die als kriminelle Vereinigung gehandelt haben soll.

Bundesamt legt erste Zahlen zur Inflation im Mai vor

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt informiert an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) anhand erster Daten über die Entwicklung der Inflation im Mai. Im April lagen die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonates. Damit blieb die Inflation relativ hoch, auch wenn der Preisauftrieb den zweiten Monat in Folge etwas an Tempo verlor.

Deutscher Sparkassentag mit Scholz und Habeck beginnt

HANNOVER: Beim Deutschen Sparkassentag werden am Mittwoch (9.30 Uhr) in Hannover Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Einer der ersten Redner wird Alt-Bundespräsident Joachim Gauck sein. Am zweiten Tag werden unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FPD), CDU-Chef Merz und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in Hannover zu Gast sein. Beim Sparkassentag stehen unter anderem die Themen Inflation, der Ukraine-Krieg sowie der Ausbau erneuerbarer Energien im Vordergrund.

Bundesagentur für Arbeit gibt Mai-Statistik bekannt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für Mai vor. Fachleute erwarten, dass die Frühjahrsbelebung wie in den Vormonaten eher schwach ausgefallen, der Arbeitsmarkt dennoch stabil geblieben ist. Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 11. Mai.

Urteil zu Tarifverträgen in der Leiharbeit erwartet

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt am Mittwoch (10.30 Uhr) über die Lohnunterschiede zwischen Leiharbeitern und den Kernbelegschaften. Erwartet wird ein Grundsatzurteil. Dabei geht es um die Tarifverträge in der Leiharbeit, die niedrigere Löhne im Vergleich zu den Stammarbeitnehmern ermöglichen.

Lettisches Parlament wählt neuen Staatspräsidenten

RIGA: In Lettland wählt das Parlament an diesem Mittwoch ein neues Staatsoberhaupt. Um die Nachfolge von Egils Levits (67) als Präsident des an Russland und Belarus grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes bewerben sich drei Kandidaten - und keiner davon hat in der Volksvertretung Saeima eine sichere Mehrheit hinter sich. Als aussichtsreichste Anwärter gelten Außenminister Edgars Rinkevics und der Unternehmer Uldis Pilens.

Commerzbank-Hauptversammlung: Weidmann soll Aufsichtsratschef werden

FRANKFURT/MAIN: Die Aktionärinnen und Aktionäre der Commerzbank stellen bei der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) die Weichen für einen Wechsel an der Aufsichtsratsspitze: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll neuer Vorsitzender der Kontrollgremiums werden, wie das mittlerweile in den Dax zurückgekehrte Frankfurter Geldhaus bereits im November angekündigt hatte.

FC Sevilla und AS Rom kämpfen um Titel in der Europa League

BUDAPEST: Der FC Sevilla und die AS Rom bestreiten am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Budapest das Finale der Fußball-Europa-League. Die Spanier haben den Wettbewerb bereits sechsmal gewonnen und damit so oft wie kein anderer Club. Roms Star-Coach José Mourinho kann seinen sechsten Europapokal-Titel holen und würde damit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Bisher teilt er sich die Bestmarke mit dem früheren Trainer des FC Bayern München, Giovanni Trapattoni.

Voss-Tecklenburg gibt vorläufiges WM-Aufgebot bekannt

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt am Mittwoch (12.00 Uhr) in Frankfurt/Main den erweiterten Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bekannt. Die 55-Jährige wird wie schon bei den vergangenen Testspielen auf den Stamm des EM-Teams von England 2022 mit Kapitänin Alexandra Popp setzen.

Alcaraz und Djokovic wollen bei French Open in dritte Runde

PARIS: Am vierten Tag der French Open sind im Einzel keine deutschen Tennisprofis im Einsatz. Die beiden Turnierfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten am Mittwoch jeweils ihre Zweitrunden-Spiele. Der Spanier Alcaraz trifft im dritten Spiel auf dem Court Philippe-Chatrier auf den Japaner Taro Daniel. Zum Abschluss ist der Serbe Djokovic in der sogenannten Night Session (nicht vor 20.15 Uhr) gegen den Ungarn Marton Fucsovics ebenso klarer Favorit.