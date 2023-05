Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.05.23 | Überblick

Petersberger Klimadialog endet

BERLIN: Vertreter aus etwa 40 Staaten beenden an diesem Mittwoch ihre Beratungen beim Petersberger Klimadialog in Berlin. Das Treffen beginnt mit internen Gesprächen (9.00 Uhr), am frühen Nachmittag wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der designierte Präsident der nächsten Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai, Sultan Ahmed al-Dschaber, gemeinsam vor die Presse treten.

Frankreich: Verfassungsrat entscheidet über Volksabstimmung zu Reform

PARIS: Im Dauerstreit um die Rentenreform in Frankreich entscheidet der Verfassungsrat am Mittwoch über einen Antrag von Gegnern des Vorhabens auf eine Volksabstimmung. Einen ersten Antrag von Reformgegnern auf ein Referendum zur Deckelung des Renteneintrittsalters auf 62 Jahre hatte der Verfassungsrat am 14. April bereits als unzulässig abgewiesen.

Früherer US-Präsident Obama präsentiert sich in Berlin

BERLIN: Der frühere US-Präsident Barack Obama präsentiert sich am Mittwochabend (ab 18.35 Uhr) einem Publikum in Berlin. Der 61-Jährige spricht in einer Halle am Ostbahnhof mit 17.000 Sitzplätzen. Als Moderator ist der Journalist Klaas Heufer-Umlauf vorgesehen

Zweiter Prozess wegen Bilanzfälschung beim Möbelkonzern Steinhoff

OLDENBURG: Das Landgericht Oldenburg arbeitet ab Mittwoch (9.00 Uhr) in einem zweiten Prozess den Bilanzskandal bei dem internationalen Möbelhändler Steinhoff auf. Dabei muss sich ein 51 Jahre alter Ex-Geschäftsführer europäischer Steinhoff-Gesellschaften wegen der Manipulation von Bilanzen in fünf Fällen verantworten.

US-Notenbank entscheidet über Leitzins - weitere Anhebung erwartet

WASHINGTON: Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der womöglich zehnten Anhebung des Leitzinses in Folge. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 5 bis 5,25 Prozent.

Lufthansa berichtet über Jahresauftakt

FRANKFURT: Die Lufthansa berichtet an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) über ihren Start ins laufende Jahr. Analysten erwarten für das erste Quartal 2023 im Vergleich zu dem noch von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum deutliche Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis.