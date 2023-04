Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.04.23 | Überblick

Biden empfängt Südkoreas Präsidenten als Staatsgast im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Mittwoch seinen südkoreanischen Amtskollegen Yoon Suk Yeol als Staatsgast im Weißen Haus. Bei dem Besuch ist neben einem bilateralen Gespräch und einer gemeinsamen Pressekonferenz am Abend auch ein Staatsbankett zu Ehren von Yoon und seiner Frau Kim Keon Hee vorgesehen, wie das Weiße Haus vorab mitteilte. Yoon ist erst der zweite ausländische Gast in Bidens Amtszeit, der zu einem förmlichen Staatsbesuch eingeladen wurde. Solche Trips werden anders als reguläre Arbeitsbesuche von besonderem protokollarischen Pomp begleitet, wie etwa dem Staatsbankett.

EU-Kommission legt Reform für bessere Versorgung mit Medikamenten vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission will Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten sowie hohe Preise für Arzneimittel angehen. Dafür legt die Brüsseler Behörde am Mittwoch (13.00 Uhr) einen Reformvorschlag für die Pharma-Gesetzgebung in der Europäischen Union vor. Die Kommission will dafür sorgen, dass Medikamente in Zukunft zeitgleich in allen 27 EU-Staaten auf den Markt kommen. Zugleich will die Behörde von Ursula von der Leyen Empfehlungen gegen Antibiotikaresistenzen vorlegen, die für den Tod von mehr als 35.000 Menschen jährlich in der EU verantwortlich gemacht werden.

Bundestag stimmt über Sudan-Einsatz ab

BERLIN: Der Bundestag will am Mittwoch (16.30 Uhr) über den laufenden Einsatz der Bundeswehr zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem umkämpften Sudan abstimmen. Mit dem Mandat sollen die Streitkräfte eine Rechtsgrundlage für eine mögliche Fortsetzung der Rettungsmission bis Ende Mai erhalten. Die Bundesregierung begründet den Einsatz mit den Kampfhandlungen zwischen den regulären sudanesischen Streitkräften und den Milizkräften der sogenannten Rapid Support Forces im Sudan. Dem Mandatstext hat das Kabinett wegen der Eilbedürftigkeit zuvor im Umlaufverfahren zugestimmt.

Ampel-Spitzen treffen sich zum Koalitionsausschuss

BERLIN: Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP kommen am Mittwochabend erneut zu einem Koalitionsausschuss mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Im Kanzleramt soll es um die allgemeine politische Situation und die aktuell laufenden parlamentarischen Initiativen gehen. Anders als bei der Mammutsitzung Ende März gehe es diesmal nicht um einzelne Themen, sondern um die «allgemeine Lage», hieß es vorab. Nach dpa-Informationen aus Koalitionskreisen könnte unter anderem über Wohnungspolitik und Migration gesprochen werden. Beschlüsse werden nicht erwartet.

Habeck legt neue Konjunkturprognose vor

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Wie bereits vorab bekannt wurde, wird mit einem leicht besseren Wirtschaftswachstum als bisher gerechnet. Demnach erwartet die Bundesregierung in der Frühjahrsprojektion nun für dieses Jahr ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent. In dem im Januar vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht war die Regierung von einem Wachstum von 0,2 Prozent ausgegangen. Für 2024 wird nun ein BIP-Plus von 1,6 Prozent erwartet, nach zuvor 1,8 Prozent. Die Frühjahrsprojektion bildet die Grundlage für die neue Steuerschätzung im Mai.

Steinmeier beendet Kanada-Reise in der Arktis

VANCOUVER: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet seine viertägige Kanada-Reise am Mittwoch mit einem Besuch in der Arktis. Seine aus dem hohen Norden des Landes kommende Gastgeberin, Generalgouverneurin Mary Simon - die Vertreterin von König Charles III. als Staatsoberhaupt - hat ihn zu diesem Abstecher in ihre Heimat eingeladen. Gemeinsam wollen sie sich dabei die heute schon spürbaren Auswirkungen des Klimawandels wie das Auftauen der Permafrostböden und die damit einher gehende Küstenerosion anschauen.

CDU und SPD in Berlin unterschreiben Koalitionsvertrag

BERLIN: Gut zehn Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin wollen CDU und SPD den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Dazu kommen Spitzenpolitiker beider Parteien am Mittwoch (11.00 Uhr) im Festsaal des Abgeordnetenhauses zusammen. Darunter sind CDU-Landeschef Kai Wegner, CDU-Generalsekretär Stefan Evers sowie die beiden SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh. Der 135-seitige Koalitionsvertrag hat den Titel «Das Beste für Berlin» und soll die Grundlage für die schwarz-rote Zusammenarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode sein.

Nächster Verdi-Warnstreik bei Bus und Bahn - 40 Betriebe betroffen

BERLIN: In Teilen des Öffentlichen Nahverkehrs müssen sich die Fahrgäste am Mittwoch auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Grund sind meist ganztägige Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi bei einigen Verkehrsbetrieben in den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft will Druck machen bei den Verhandlungen zum Eisenbahntarifvertrag (ETV), der für etwa 40 Verkehrsbetriebe mit rund 5000 Beschäftigten gilt. Sie werden nicht vom Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen erfasst, zu dem es am Wochenende eine Einigung gegeben hatte. Sie haben auch nichts mit den aktuell laufenden Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnbetrieben zu tun, die gerade von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG geführt werden.

Gericht entscheidet Rechtsstreit zwischen Kardinal Woelki und «Bild»

KÖLN: Es wird spannend für Kardinal Rainer Maria Woelki: Am Mittwoch (9.00 Uhr) verkündet das Landgericht Köln seine Entscheidung in einem Klageverfahren des Kölner Erzbischofs gegen die «Bild»-Zeitung. Der Chef des größten deutschen Bistums wehrt sich in dem presserechtlichen Verfahren gegen einen Online-Bericht von «Bild», in dem über die Beförderung eines umstrittenen Pfarrers berichtet worden war. Der Pfarrer hatte Jahre zuvor mit einem 16-jährigen Prostituierten Sex gehabt. Nach Auffassung Woelkis hat die Zeitung fälschlicherweise behauptet, dass er bei der Ernennung des Pfarrers dessen Personalakte gekannt und von einer Warnung der Polizei gewusst habe. Woelki hat dazu eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Der Springer-Verlag hält die Berichterstattung für rechtlich zulässig.

13 Jahre unschuldig im Gefängnis? Neuer Prozess um «Badewannen-Mord»

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München I beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlichen Justizskandal. Dort wird der sogenannte «Badewannen-Mordfall» von Rottach-Egern neu aufgerollt. Die entscheidende Frage: Saß Manfred Genditzki 13 Jahre lang zu Unrecht in Haft für einen Mord, den es nie gegeben hat? Es ist der nunmehr dritte Prozess um diesen Fall. Das Landgericht München II hatte Genditzki 2010 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Nachdem sein damaliger Verteidiger Revision eingelegt hatte, kam es auch in einem zweiten Prozess zum Schuldspruch. Seit 2012 war das Urteil rechtskräftig, seither hatte Genditzki für eine Wiederaufnahme seines Verfahrens gekämpft, die im vergangenen Jahr bewilligt wurde.

Leipziger Buchmesse ist nach drei Jahren Pause wieder zurück

LEIPZIG: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause ist die Leipziger Buchmesse zurück. Das Frühjahrstreffen der Buchbranche wird am Mittwochabend (19.00) mit einem Festakt im Gewandhaus feierlich eröffnet. Dabei wird der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an die russische Lyrikerin Maria Stepanova verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Für das Publikum öffnen die Messe und das dazugehörige Lesefestival «Leipzig liest» von Donnerstag bis Sonntag ihre Pforten. Rund 2000 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren nach Messeangaben ihre Neuheiten rund ums Buch. Im Vorkrisenjahr 2019 waren es rund 2500 Aussteller.