Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.19

Kabinett soll Eckpunkte gegen Rechtsextremismus verabschieden

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett soll am Mittwoch (9.30 Uhr) ein Neun-Punkte-Papier im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschieden. Das Konzept, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sieht zum Beispiel einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker gegen Beleidigungen und üble Nachrede vor.

Steuerschätzung in Zeiten schwächelnder Konjunktur

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung muss sich darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher. Unter den Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch (15.00 Uhr) in Berlin die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor. Erwartet werden für die kommenden Jahre zwar weiter steigende Einnahmen - aber lange nicht mehr so große Zuwächse. Das könnte die Debatte über Scholz' schwarze Null weiter anheizen.

Linke, SPD und Grüne loten Fortsetzung der Koalition aus

ERFURT (dpa) - Drei Tage nach der Landtagswahl in Thüringen beraten die bisherigen Koalitionspartner Linke, SPD und Grüne am Mittwoch (8.00 Uhr) in Erfurt über das weitere Vorgehen. Es wird ausgelotet, wie es weitergehen kann, nachdem die bisherige rot-rot-grüne Regierung bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren hat. Ihr fehlen vier Stimmen im Parlament.

Syrische Regierung und Opposition starten erste direkte Verhandlungen

GENF (dpa) - Nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg in Syrien mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen setzen sich Regierung und Opposition nun erstmals an einen Verhandlungstisch. Gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft und mit Unterstützung der Vereinten Nationen wollen beide Seiten ab Mittwoch in Genf eine neue Verfassung ausarbeiten. Der Verfassungsausschuss startet mit je 50 Vertretern von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft. Ziel ist ein Referendum über die Verfassung, gefolgt von freien Wahlen unter UN-Aufsicht.

Volkswagen legt Quartalszahlen vor

WOLFSBURG (dpa) - Wenige Tage vor dem Start des Elektroautos ID.3 legt der Volkswagen-Konzern am Mittwoch (7.30 Uhr) seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Branchenexperten vermuten, dass die Wolfsburger zwischen Juli und September ihre guten Werte aus dem Vierteljahr davor noch einmal ausbauen konnten. Wichtige Neuerungen wie der weitere Hochlauf der E-Mobilität oder der Markteintritt des Golf 8 werden aber erst später erfasst. Zudem gibt es nach wie vor eine Reihe von Risiken, die den größten Hersteller der Welt beschäftigt.

Bundesagentur veröffentlicht Arbeitslosenzahlen für Oktober

NÜRNBERG (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktstatistik für Oktober vor. Die sich abkühlende Konjunktur wirkt sich zunehmend auf den Arbeitsmarkt aus. Jobvermittler rechnen in den nächsten Monaten mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Entwicklung der Verbraucherpreise - Bundesamt nennt Oktober-Daten

WIESBADEN (dpa) - Die Inflation in Deutschland ist zuletzt zurückgegangen. Ob sich der Trend im Oktober fortgesetzt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Mittwoch (14.00) anhand vorläufiger Daten bekannt. Im September war die Jahresteuerungsrate auf 1,2 Prozent gesunken. Das war der niedrigste Stand seit Februar 2018. Grund war vor allem der Rückgang der Energiepreise im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Deutsche Bank legt Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der radikale Konzernumbau wird die Deutsche Bank im laufenden Jahr aller Voraussicht nach erneut in die roten Zahlen reißen. Allein im zweiten Quartal summierte sich der Verlust auf mehr als drei Milliarden Euro. Die Zahlen für das dritte Vierteljahr legt der Frankfurter Dax-Konzern am Mittwoch (7.00 Uhr) vor. Für das Gesamtjahr 2019 rechnen Analysten nach jüngsten Schätzungen mit rund 4,3 Milliarden Euro Verlust.

Experten erwarten vor Sitzung der US-Notenbank erneute Zinssenkung

WASHINGTON (dpa) - Die US-Notenbank Fed will Analysten zufolge mit einer erneuten Zinssenkung eine drohende Wachstumsdelle verhindern. Die Federal Reserve, kurz Fed, wird ihre Entscheidung zur Höhe des Leitzinses am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) bekanntgeben. Experten rechneten mehrheitlich mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf einen Korridor von dann 1,5 bis 1,75 Prozent. Es wäre die dritte Zinssenkung in gleicher Höhe seit Juli.

Bundesverwaltungsgericht nimmt Bushidos Album unter die Lupe

LEIPZIG (dpa) - Bushidos umstrittenes Album «Sonny Black» beschäftigt am Mittwoch (11.00 Uhr) das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Seit 2015 darf das Album des Rappers Bushido nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Damals landete es auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.

Verwechslungsgefahr? Tina Turner klagt gegen bayerischen Veranstalter

KÖLN (dpa) - Tina Turner hat einen bayerischen Tourneeveranstalter verklagt. Die heute 79 Jahre alte US-Sängerin («Better Be Good To Me») stört sich an den Werbeplakaten für die Show «Simply The Best - Die Tina Turner Story», in der ihr Leben und ihre Karriere nachgezeichnet werden. Die Frau auf den Plakaten sei ihr zu ähnlich, kritisiert sie. Man könne meinen, dass sie selbst dort auftreten würde. Der Fall wird am Mittwoch (12.10 Uhr) vor dem Landgericht Köln verhandelt.

«Wir suchen kein Model»: Nürnberger Christkind wird gewählt

NÜRNBERG (dpa) - Es muss zwischen 16 und 19 Jahre alt und schwindelfrei sein - das künftige Nürnberger Christkind. Aus sechs Bewerberinnen wählt eine Jury am Mittwoch (17.00 Uhr) die Nachfolgerin von Rebecca Ammon. Die wichtigste Aufgabe des Christkinds ist es, den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt von der Empore der Nürnberger Frauenkirche aus zu eröffnen.

26-Jähriger wegen Computerbetrugs vor Leipziger Gericht

LEIPZIG (dpa) - Ein 26 Jahre alter Mann steht von Mittwoch (12.00 Uhr) an wegen hundertfachen Computerbetrugs vor dem Leipziger Landgericht. Er soll sich mithilfe von Phishing-Mails illegal Bankdaten beschafft und damit im Internet eingekauft haben. Dabei soll der Beschuldigte, der zuletzt in Magdeburg lebte, laut Staatsanwaltschaft einen Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro, verursacht haben.

Prozess um Mord in Blumenladen beginnt

DÜSSELDORF (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in einem Blumenladen in Neuss muss sich von Mittwoch (13.00) an ein 32-Jähriger wegen Mordes in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte der Mann sein Opfer, eine 27-jährige Frau, erst vergewaltigen und dann töten wollen. Nach den Schüssen hatte er sich auf Bahngleise nahe dem Tatort gelegt, war von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.

Viertligist Verl hofft auf weitere Pokal-Überraschung

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach lautet das Topspiel des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr). Im zweiten Erstliga-Duell des Tages (18.30 Uhr) treffen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig aufeinander, die sich vor zehn Tagen im Punktspiel 1:1 getrennt hatten. Auf eine erneute Überraschung hofft der SC Verl. Der Regionalligist hat in der ersten Runde den Erstligisten FC Augsburg aus dem Wettbewerb geworfen und empfängt nun den Zweitligisten Holstein Kiel (18.30 Uhr).