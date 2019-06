Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.19

Innenminister beraten über Abschiebungen und Clankriminalität

KIEL (dpa) - Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich ab Mittwoch in Kiel zu ihrer Frühjahrskonferenz.



Bei einem gemeinsamen Abendessen stehen erste Beratungen über Streitthemen an. Für den Abend sind in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zwei Demonstrationen angekündigt. Mehrere Organisationen wollen vor dem Tagungshotel gegen Abschiebungen in Krisengebiete protestieren. Die Polizei rechnet mit 800 Teilnehmern.

Verhandlungsauftakt für Rot-Grün-Rot in Bremen

BREMEN (dpa) - SPD, Grüne und Linkspartei beginnen am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition im Bundesland Bremen.



Dazu treffen sich rund zweieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl erstmals die Delegationen der drei Parteien in großer Runde. Sollte in den kommenden Wochen ein Bündnis zustande kommen, wäre es die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Dies hätte auch Bedeutung für die Bundespolitik. Vor allem die SPD sucht hier nach neuen Optionen.

EU-Kommission äußert sich zu faulen Krediten

BRÜSSEL (dpa) - Zum Anteil fauler Kredite in den Bilanzen europäischer Banken äußert sich am Mittwoch die EU-Kommission.



Nach Medienberichten ist der Bestand dieser sogenannten notleidenden Kredite zwar insgesamt gesunken. Unter anderem in Italien ist der Anteil aber wohl nach wie vor hoch. Darüber hinaus nimmt die EU-Kommission zu geplanten Reformen der Eurozone Stellung.

Proteste zu Debatte in Hongkong über Auslieferungen an China erwartet

HONGKONG (dpa) - Ungeachtet des massiven Widerstandes in Hongkong gegen das geplante Gesetz für Auslieferungen an China soll der Legislativrat der Metropole am Mittwoch in zweiter Lesung über den Entwurf beraten.



Aus Anlass der Debatte werden neue Proteste und auch Streiks erwartet. Obwohl am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen die Pläne demonstriert hatten, will Regierungschefin Carrie Lam das Gesetz schnell von der Peking-treuen Mehrheit in dem nicht frei gewählten Parlament absegnen lassen. Das endgültige Votum soll schon am Donnerstag in einer Woche folgen.

Japans Ministerpräsident Abe reist als Vermittler in den Iran

TEHERAN (dpa) - Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe reist am Mittwoch in den Iran, um im Konflikt zwischen Teheran und Washington zu vermitteln.



Auf der Agenda seines zweitägigen Besuchs stehen Gespräche mit Präsident Hassan Ruhani und dem obersten Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, der nach der Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat. Vor seinem Iran-Besuch hatte sich Abe mit US-Präsident Donald Trump telefonisch abgestimmt.

Steinmeier beginnt zweitägigen Staatsbesuch in Island

BERLIN/REYKJAVIK (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beginnen am Mittwoch einen zweitägigen Staatsbesuch in Island.



Zum Auftakt werden sie in der Hauptstadt Reykjavik von Staatspräsident Gudni Jóhannesson begrüßt. Da Island keine Streitkräfte unterhält, verläuft die Begrüßung ohne die üblichen militärischen Ehren. Politische Gespräche sind zudem mit der Grünen-Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir vorgesehen.

Renault-Aktionärstreffen nach gescheiterter Fusion mit Fiat Chrysler

PARIS (dpa) - Eine Woche nach der geplatzten Fusion zwischen dem Autohersteller Fiat Chrysler und Renault kommen die Anteilseigner von Renault am Mittwoch in Paris (15.15 Uhr) zu einer schon länger geplanten Hauptversammlung zusammen.



Der neue Präsident der Traditionsherstellers, Jean-Dominique Senard, will den Aktionären die neue Führungsmannschaft vorstellen. Der Rücktritt von Konzernchef Carlos Ghosn, der Ende 2018 in Japan wegen angeblichen Verstoßes gegen Börsenauflagen verhaftet worden war, hatte in dem Unternehmen zu Jahresbeginn heftige Turbulenzen ausgelöst.

Geduldsprobe für ProSiebenSat.1-Aktionäre geht weiter

MÜNCHEN (dpa) - Aktienkurs und Dividende fast halbiert - für ProSiebenSat.1-Chef Max Conze sind die Vorzeichen für die Hauptversammlung am Mittwoch (10.00) in München nicht so gut.



Immerhin hat er aber Ladenhüter ausgemistet und begonnen, kräftig ins Programm und in die Digitalisierung zu investieren. Das kostet, verheißt aber bessere Zahlen vielleicht ab nächstem Jahr.

Berliner Kultursenator informiert über Zukunft der Volksbühne

BERLIN (dpa) - Wer leitet künftig die Berliner Volksbühne? Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will am Mittwoch (12.00 Uhr) über die «Zukunft der Volksbühne» informieren.



Seine Senatsverwaltung hat kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen. Die Volksbühne hat turbulente Zeiten hinter sich. Ein Vierteljahrhundert hatte Regisseur Frank Castorf das Haus geleitet. Dem Nachfolger Chris Dercon schlug viel Protest aus der Berliner Kulturszene entgegen. Er gab den Posten im Frühjahr 2018 wieder auf, bis Mitte 2021 leitet nun Klaus Dörr das Traditionstheater.

Prozess gegen Autofahrer: Vierjährigen bei Unfall tödlich verletzt

BERLIN (dpa) - Weil er einen vierjährigen Jungen durch unachtsames und zu schnelles Überholen auf der Busspur erfasst und tödlich verletzt haben soll, kommt ein Autofahrer am Mittwoch (9.00 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten.



Der 23-Jährige sei Ermittlungen zufolge im Oktober 2017 in Heinersdorf im Berliner Bezirk Pankow vorschriftswidrig auf der Busspur an staubedingt haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren. Weil er dabei mit mindestens 74 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei, habe er mit seinem Seitenspiegel den Vierjährigen erfasst.

91-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Neun Monate nach einem tödlichen Autounfall muss sich am Mittwoch (09.00 Uhr) ein 91-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.



Er soll im vergangenen September in Düsseldorf in einer Tempo-30-Zone beim Abbiegen eine 69 Jahre alte Fußgängerin mit seiner Limousine erfasst und getötet haben. Zeugen zufolge soll er nicht mehr fahrtüchtig gewesen sein und dies auch gewusst haben.

Urteil im Prozess um Schaumdusche bei der Feuerwehr erwartet

ERLANGEN (dpa) - Sie sollen einen Kursleiter zum Scherz in einen Käfig gesperrt und mit Löschschaum besprüht haben: Am Mittwoch (10.00 Uhr) wird im Prozess gegen zwei Feuerwehrmänner ein Urteil erwartet.



Die beiden 29- und 56-Jährigen müssen sich wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung verantworten, wie es zu Prozessbeginn vor knapp drei Wochen vor dem Amtsgericht Erlangen hieß.

DFB-Elf will auch ohne Marozsan zweiten Sieg bei WM

VALENCIENNES (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen Spanien ihr zweites Gruppenspiel bei der WM in Frankreich.



Nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen China könnte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit dem zweiten Sieg den Einzug ins Achtelfinale vielleicht schon perfekt machen. In der zweiten Partie der Gruppe B treffen die beiden Verlierer des ersten Spieltags, China und Südafrika, um 21.00 Uhr in Paris aufeinander.

Deutsche Handballer wollen in Israel auch mit B-Team bestehen

TEL AVIV (dpa) - Deutschlands Handballer wollen sich im vorletzten EM-Qualifikationsspiel in Israel auch ohne ihre Stars keine Blöße geben.



Die für die Endrunde 2020 bereits qualifizierte DHB-Auswahl geht als ungeschlagener Tabellenführer in die Partie an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/ZDF Livestream) in Tel Aviv. Nach dem Ausfall von Tobias Reichmann, Finn Lemke und Niklas Pieczkowski stehen Bundestrainer Christian Prokop, der auf fast alle Leistungsträger verzichtet, nur 13 Spieler zur Verfügung.