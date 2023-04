Das bringt der Mittwoch

Scholz reist zu Antrittsbesuch nach Portugal

LISSABON/BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Mittwoch für zwei Tage zu seinem Antrittsbesuch nach Portugal. In der Hauptstadt Lissabon wird er unter anderem mit Ministerpräsident António Costa sprechen. Dabei soll es neben der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie europa- und wirtschaftspolitischen Fragen auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Polen erinnert an Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren

WARSCHAU: Polen erinnert am Mittwoch (12.00 Uhr) an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkfeier in Warschau als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Auch Polens Präsident Andrzej Duda und sein israelischer Amtskollege Izchak Herzog werden dort sprechen.

Baerbock und Stark-Watzinger stellen sich Fragen im Bundestag

BERLIN: Im Bundestag stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Fragen der Abgeordneten. Außerdem kommt Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zur regelmäßigen Regierungsbefragung in das Plenum. Auf Antrag der oppositionellen Union debattiert das Parlament anschließend in einer Aktuellen Stunde über das Thema «Weiternutzung der Kernenergie.» Die letzten drei Atomkraftwerke waren am Wochenende abgeschaltet worden.

Sicherheitsbehörden diskutieren über Bedrohung durch Cyberangriffe

POTSDAM: Die Spitzen der Sicherheitsbehörden in Deutschland diskutieren bei einer Konferenz an diesem Mittwoch (ab 9.00 Uhr) in Potsdam über zunehmende Gefahren durch Cyberattacken. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Lage aus Sicht von Experten verschärft. Das Bundeskriminalamt, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind bei der Konferenz für Nationale Cybersicherheit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam vertreten.

Prozess gegen katholischen Gemeindereferenten

TRAUNSTEIN: Vor dem Landgericht Traunstein beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen katholischen Gemeindereferenten. Er soll sich 2016 als Jugendseelsorger einer Kirchengemeinde in Rosenheim an einer Jugendlichen vergangen haben und ist wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung angeklagt.

Warnstreik bei der Bahn möglich - Gewerkschaft verkündet Pläne

BERLIN: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will am Mittwoch mitteilen, wie sie im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Unternehmen weiter vorgehen wird. Ein Warnstreik in den kommenden Tagen gilt als wahrscheinlich. Die EVG hat am Dienstag eine Pressekonferenz für Mittwoch (8.30 Uhr) angekündigt.

Prozessbeginn gegen Arzt wegen Hepatitis-C-Skandals in Krankenhaus

AUGSBURG: Nach einem Skandal um mehr als 50 Hepatitis-Infektionen bei Patienten des Krankenhauses im nordschwäbischen Donauwörth steht ab Mittwoch (9.00 Uhr) ein Narkosearzt vor Gericht. Der 1962 geborene Mediziner soll in den Jahren 2017 und 2018 bei Operationen mindestens 51 Patienten durch mangelhafte Hygiene mit Hepatitis C angesteckt haben.

Benjamin von Stuckrad-Barre veröffentlicht neuen Roman

BERLIN: Bestseller-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre veröffentlicht am Mittwoch seinen neuen Roman. Der 48-Jährige, der durch Werke wie «Soloalbum» und «Panikherz» bekannt ist, stellt am Abend (20.00 Uhr) im Theater Berliner Ensemble sein fiktives Werk «Noch wach?» vor.

Bayern brauchen großen Champions-League-Abend bei Guardiola-Rückkehr

MÜNCHEN: Der FC Bayern strebt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League ein spektakuläres Fußball-Comeback an. Nach einem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City wollen die Münchner es doch noch ins Halbfinale schaffen. Drei Tore holte der deutsche Rekordmeister in der K.o.-Phase der Königsklasse noch nie auf.