Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.04.23 | Überblick

Lauterbach stellt neue Pläne zu Cannabis-Legalisierung vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellen an diesem Mittwoch in Berlin überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vor. Voraussichtlich sind diese weniger weitreichend als ursprünglich von der Ampel-Koalition geplant. Laut Medienberichten ist zunächst eine Legalisierung der Droge im privaten Bereich für Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen - sogenannten Cannabis-Social-Clubs - geplant. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorab berichtete, könnte der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und den Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt werden. Cannabis-Social-Clubs könnten ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus eigenem Anbau versorgen.

Biden besucht Belfast und reist weiter nach Irland

BELFAST/DUBLIN: US-Präsident Joe Biden ist an diesem Mittwoch zu Gast in Nordirland. In der Hauptstadt Belfast ist ein Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak geplant sowie eine Rede vor Studenten. Biden will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen. Der Vertrag beendete 1998 den Bürgerkrieg zwischen protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland.

Statistik zu Ausbildungsverträgen erwartet

WIESBADEN: Über die Entwicklung der beruflichen Ausbildung in Deutschland berichtet an diesem Mittwoch (8.00 Uhr) das Statistische Bundesamt. Wichtig ist dabei die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge, die in den beiden Vorjahren im Zeichen der Corona-Krise deutlich zurückgegangen ist. Im Jahr 2021 hatten gut 467.000 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag unterschrieben.

EHC München spielt gegen Wolfsburg um den Einzug ins Eishockey-Finale

MÜNCHEN: Im Duell zwischen dem dreimaligen deutschen Meister EHC Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg wird am Mittwoch (19.30 Uhr) der zweite Finalist um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ermittelt. Der Sieger der siebten Halbfinalpartie folgt dem ERC Ingolstadt in die Endspielserie. Hauptrundensieger München hat in der Begegnung Heimrecht und ist Favorit, vergab aber am Ostermontag in Wolfsburg die erste Chance auf das Weiterkommen. Beide Teams haben nun jeweils dreimal gewonnen. Die Finalserie über maximal sieben Spiele beginnt am Freitag. Wer viermal gewinnt, wird deutscher Meister.