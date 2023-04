Das bringt der Mittwoch

Außenminister der Nato-Staaten beraten über umstrittene Gipfelthemen

BRÜSSEL: Die Außenminister der Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über die großen Themen für den nächsten Bündnisgipfel beraten. Konkret wird es unter anderem um die Frage gehen, wie die unterschiedlichen Ansichten zu einem neuen Ziel für die Höhe der Verteidigungsausgaben unter einen Hut gebracht werden könnten. Zudem sind der Umgang mit China und mögliche Schritte für eine weitere Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine Thema.

Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Warschau

WARSCHAU: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch in Warschau erwartet. Geplant sind Gespräche mit Polens Präsident Andrzej Duda und mit Regierungschef Mateusz Morawiecki. Am Abend wollen Selenskyj und Duda im Warschauer Königsschloss mit Menschen aus der Ukraine zusammenkommen, die in Polen vor dem Krieg Zuflucht gefunden haben. Dort werden beide Staatschefs auch Reden halten.

Putin empfängt Lukaschenko in Moskau

Moskau (dpa)- Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine treffen sich am Mittwoch Kremlchef Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau. Nach einer Mitteilung des Kreml erörtern die beiden Präsidenten zunächst den Stand des Ausbaus ihres gemeinsamen Unionsstaates Russland-Belarus. Am zweiten Tag seines Besuchs in der russischen Hauptstadt erörtert Lukaschenko mit Putin «aktuelle bilaterale und internationale Fragen».

Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Macron in China beginnt

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron beginnt am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in China, bei dem der Ukraine-Krieg ein zentrales Thema sein soll. Macron wird um 9.15 Uhr deutscher Zeit (15.15 Uhr Ortszeit) in Peking erwartet. Die Reise finde zu einem Zeitpunkt starker internationaler Spannungen statt, hieß es aus Paris. Ein Fokus des Besuchs solle der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein. «Angesichts der Nähe zwischen China und Russland ist es klar, dass China eines der wenigen Länder weltweit ist, wenn nicht sogar das einzige, das einen Game-Changer-Effekt auf diesen Konflikt haben kann», verlautete es vorab aus dem Élyséepalast.

Kabinett befasst sich mit Liefer-Absicherung für Medikamente

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit einer stärkeren Absicherung von Medikamentenlieferungen, um Engpässe bei wichtigen Präparaten zu vermeiden. Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sehen dafür unter anderem neue Preisregeln vor, die Lieferungen nach Deutschland für Hersteller attraktiver machen sollen. Außerdem sollen europäische Produzenten generell stärker zum Zuge kommen und Bevorratungen als Sicherheitspuffer geregelt werden. Lieferengpässe gab es zuletzt etwa bei patentfreien Medikamenten wie Fiebersäften für Kinder sowie bei Antibiotika und Krebsmedikamenten.

«Reichsbürger»-Prozess nach Schüssen in Boxberg

STUTTGART: Nach den Schüssen auf Polizisten bei einem Einsatz im badischen Boxberg steht von Mittwoch (10.00 Uhr) an ein mutmaßlicher «Reichsbürger» vor Gericht in Stuttgart. Er soll vor einem Jahr in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem Schnellfeuergewehr auf die Beamten geschossen und zwei von ihnen verletzt haben, weil sie seine Wohnung durchsuchen wollten. Dem Mann wird mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt. Verhandelt wird im streng gesicherten OLG-Prozessgebäude Stammheim.

Wirtschaftsinstitute wollen Konjunkturprognose anheben

BERLIN: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin ihre Frühjahrsprognose vor. Wie vorab bekannt wurde, wird mit einer besseren wirtschaftlichen Lage gerechnet. Die Institute erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr leicht um 0,3 Prozent zulegt. Im Herbst hatten sie noch prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent schrumpft.

Kabinett will Reform des Wettbewerbsrechts auf den Weg bringen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine Reform des Wettbewerbsrechts auf den Weg bringen. Die Befugnisse des Bundeskartellamts sollen gestärkt werden, um Störungen im Wettbewerb abzustellen. In Extremfällen sollen künftig Unternehmen entflochten werden können, wie es in Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vor einem Jahr vor dem Hintergrund einer Preisexplosion beim Sprit angekündigt, die Befugnisse des Kartellamts erheblich ausweiten zu wollen. Konkret geht es um eine Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Trauergottesdienst für die sieben Unfalltoten von Bad Langensalza

MÜHLHAUSEN: Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird am Mittwoch (18.00 Uhr) der sieben Unfalltoten von Bad Langensalza gedacht. Damit solle der Trauer um die Menschen, die bei dem Crash am Wochenende ums Leben kamen, Raum gegeben werden, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek. Zu der Andacht in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen werden auch Landesbischof Friedrich Kramer und Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) erwartet.

Fettes Brot auf Abschiedstour - Auftaktkonzert in Rostock

ROSTOCK: Rund drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung startet die deutsche HipHop-Erfolgsband Fettes Brot am Mittwoch (20.00 Uhr) ihre Drei-Länder-Abschiedstour mit dem Auftaktkonzert in Rostock. Die Tournee sieht bis Mitte Juli insgesamt 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor und steht unter dem Motto «fettes brot ... is history». Hinzu kommen zwei Extrakonzerte am «Geburtsort» der Band in Hamburg am 1. und 2. September. Die erste Veranstaltung in der Stadthalle Rostock ist ausverkauft.

Labbadia-Nachfolger gibt Debüt im Pokal-Viertelfinale

BERLIN: Cup-Verteidiger RB Leipzig und Borussia Dortmund beschließen an diesem Mittwoch das Viertelfinale im DFB-Pokal. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie empfangen die Leipziger den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga um 20.45 Uhr (ZDF und Sky). Zuvor (18.00 Uhr/Sky) gibt Sebastian Hoeneß im Spiel beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg seinen Einstand als Trainer des VfB Stuttgart. Der 40-Jährige war am Dienstag als Nachfolger von Bruno Labbadia beim Bundesliga-Letzten vorgestellt worden. Die Halbfinals finden am 2. und 3. Mai statt, das Endspiel wird am 3. Juni in Berlin ausgetragen

Neuendorf und Watzke vor Wahl in internationale Gremien

LISSABON: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke stehen vor dem Einzug in die Spitzengremien des internationalen Fußballs. Neuendorf geht am Mittwoch beim Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA in Lissabon ohne Gegenkandidat in die Wahl für einen Platz im Council des Weltverbands FIFA. Watzke ist ebenso der einzige Bewerber für einen Posten im Exekutivkomitee des Kontinentalverbands. Für beide gilt die Wahl als Formsache.