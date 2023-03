Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.23 | Überblick

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

POTSDAM: Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst kommen Arbeitgeber und Gewerkschaften an diesem Mittwoch zu ihren möglicherweise entscheidenden Gesprächen zusammen. Seit Montag ringen die beiden Seiten in Potsdam in ihrer dritten Verhandlungsrunde über das Einkommen von 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.

Scholz steht Abgeordneten am Mittwoch Rede und Antwort

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) in der Regierungsbefragung den Abgeordneten im Bundestag. Zentrales Thema der auf 90 Minuten angesetzten Befragung dürften die Ergebnisse der Verhandlungen im Koalitionsausschuss sein. Am Dienstagabend hatte sich der Koalitionsausschuss auf ein Bündel von Maßnahmen bezogen auf einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur, Anpassungen beim Klimaschutzgesetz und der Umrüstung von Heizungen geeinigt. Die Verhandlungen hatten am Sonntagabend begonnen. Sie waren am Montagnachmittag unterbrochen und am Dienstagvormittag wieder aufgenommen worden.

Karlsruher Entscheidung zum Verbot von Kinderehen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Mittwoch (9.30 Uhr) zur Rechtmäßigkeit des Verbots von Kinderehen. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Gesetz 2017 vor dem Hintergrund gestiegener Flüchtlingszahlen verabschiedet. Damals waren vermehrt sehr junge Verheiratete nach Deutschland gekommen. Die Behörden und Gerichte waren damit unterschiedlich umgegangen.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Herausgabe von Kohl-Akten

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am Mittwoch (Beginn: 11.00 Uhr) über eine Klage zur Herausgabe von Akten des Altkanzlers Helmut Kohl. Ein Teil der Unterlagen soll sich im Besitz der Witwe Maike Richter-Kohl befinden. Eine Journalistin verlangt vom Bundeskanzleramt Zugang zu Unterlagen aus der Zeit von Kohls 16-jähriger Kanzlerschaft. Laut Gericht gewährte das Amt Einsicht im begrenzten Umfang, teilte aber mit, dass ihm nicht bekannt sei, dass weitere amtliche Unterlagen im Besitz Dritter seien. In den Vorinstanzen hatte die Klage keinen Erfolg.

Kabinett berät über Fachkräfte-Einwanderung und Weiterbildungsgesetz

BERLIN: Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch über mehrere Gesetzentwürfe, die unter den drei Ampel-Parteien teils für reichlich Diskussionsstoff gesorgt haben. Die Ministerrunde will grünes Licht für ein Weiterbildungsgesetz geben, mit dem unter anderem die Qualifizierungsmöglichkeiten von Beschäftigten verbessert werden sollen. Eingeführt werden zudem soll ein Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz. Zu einzelnen Punkten mussten auf den letzten Metern noch Bedenken der FDP ausgeräumt werden. Relativ unstrittig zwischen SPD, Grünen und FDP ist dagegen der Entwurf für eine Novelle des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes, zu dem ebenfalls ein Kabinettsbeschluss erwartet wird.

Richter diskutieren künstliche Intelligenz

WEIMAR: Über die Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) in der Justiz sprechen ab Mittwoch (10.00 Uhr) Richter und Anwälte aus ganz Deutschland. Beim 23. Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag sei das das zentrale Thema, sagte die Vorsitzende des Deutschen Richterbunds Andrea Titz im Vorfeld. «Es geht um die Fragen, wo könnte der Einsatz nützlich sein, aber natürlich auch um die Risiken, die so ein Einsatz in sich bergen kann.» Der Einsatz solle nicht grundsätzlich verteufelt werden, so Titz. «Aber eigenständige staatsanwaltliche und richterliche Entscheidungen dürfen davon nicht ersetzt werden.»

Erstmals wird Klimaklage vor dem Menschengerichtshof verhandelt

STRAßBURG: Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wird am Mittwoch (9.15 Uhr) erstmals über mögliches staatliches Versagen gegenüber dem Klimawandel verhandelt. Hintergrund sind Klagen aus der Schweiz und aus Frankreich.

Im Musterverfahren gegen Porsche SE wird Entscheidung erwartet

STUTTGART: Im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) will das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Unklar ist, ob ein Urteil fällt oder weitere Zeugen vernommen werden sollen. In dem Rechtsstreit geht es um Schadenersatzklagen von PSE-Anteilseignern. Diese werfen dem Großaktionär von Volkswagen vor, zu spät über den Abgasskandal informiert zu haben.

Minister beraten über Energiewende und Wasserstoffwirtschaft

MERSEBURG/LEUNA: Die Energieminister von Bund und Ländern wollen von Mittwoch an in Merseburg (Saalekreis) über die Energiewende und des Ausbau der Wasserstoffwirtschaft beraten. Am Mittwochabend steht eine Besichtigung des Chemieparks in Leuna auf der Tagesordnung. Die Ergebnisse werden am Donnerstagnachmittag vorgestellt. Insgesamt sollen bei der Konferenz 17 Beschlussvorlagen beraten werden.

Königlicher Besuch - Charles III. kommt nach Deutschland

BERLIN: Der britische König Charles III. beginnt am Mittwoch (14.10 Uhr) seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai. In Berlin erwartet ihn seinerseits eine Premiere: Nach einem Empfang mit 21 Salutschüssen am Flughafen wird Charles als erster Staatsgast überhaupt mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt - volksnah mitten in der Hauptstadt.

Mädchen im Chat angemacht - Urteil im Missbrauchsprozess erwartet

MÜNCHEN: Im Prozess um sexuelle Nötigung, Missbrauch und Vergewaltigung von minderjährigen Mädchen vor dem Landgericht München I werden am Mittwoch die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der zu Prozessbeginn 51 Jahre alte Mann soll seit 2015 bundesweit per Internet in Kontakt mit teils sehr jungen Mädchen getreten sein, manche waren erst 12 oder 13 Jahre alt. Mit allen Opfern habe er stark sexualbezogene Unterhaltungen geführt und Fantasien ausgetauscht, so die Anklage. Mit einigen Mädchen sei es auch zu persönlichen Treffen gekommen, zum Teil mit sexuellen Übergriffen.

Bayern-Fußballerinnen hoffen bei Arsenal auf Halbfinal-Einzug

LONDON: Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehen mit großen Hoffnungen in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim WFC Arsenal. Der Bundesliga-Tabellenführer hat das Hinspiel in der Allianz Arena in der vergangenen Woche dank eines Tores von Nationalstürmerin Lea Schüller mit 1:0 gewonnen.