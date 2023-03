Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.23 | Überblick

Wirtschaftsweise justieren ihre Rezessionsprognose nach

BERLIN: Die Wirtschaftsweisen veröffentlichen am Mittwoch ihre aktualisierte Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr. Die Expertinnen und Experten des Sachverständigenrats erörtern darin ihre Sicht auf die wirtschaftliche Lage - gerade auch vor dem Hintergrund der Inflation. In ihrem Jahresgutachten waren die Wirtschaftsweisen davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,2 Prozent schrumpfen und somit in die Rezession rutschen wird. Das Gremium begründete den trüben Ausblick mit der Energiekrise.

Mehr Tempo bei Ausbau: Habeck lädt zu «Windkraft-Gipfel»

BERLIN: Für mehr Tempo beim Ausbau von Windrädern hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin zu einem «Windkraft-Gipfel» eingeladen. Erwartet werden unter anderem Vertreter von Energieverbänden sowie Ländern. Am Nachmittag (16.30 Uhr) will Habeck über die Ergebnisse informieren. Die Bundesregierung hatte umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, unter anderem mit einem Flächenziel für die Länder.

Nach Besuch bei Putin: Xi tritt Heimreise nach China an

MOSKAU: Nach mehreren Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau will Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittwoch seine Heimreise antreten. Über mögliche öffentliche Termine am letzten Tag seiner international viel kritisierten Reise war zunächst nichts bekannt. Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow sagte lediglich, er gehe vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen Russland-Reise des Chinesen nicht davon aus, dass dieser in nächster Zukunft mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren werde.

Schwedisches Parlament stimmt über Nato-Beitritt ab

STOCKHOLM: Das schwedische Parlament stimmt am Mittwoch über den Nato-Beitritt des Landes ab. Dem Votum geht ab 9.00 Uhr (MEZ) eine Debatte im Reichstag voraus. Mit der Abstimmung wird frühestens um 16.00 Uhr (MEZ) gerechnet. Der Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis setzt Änderungen in zwei Gesetzen voraus. Erwartet wird, dass eine Mehrheit der Abgeordneten zustimmt.

Britisches Parlament stimmt über Brexit-Regeln für Nordirland ab

LONDON: Nach der Einigung zwischen Großbritannien und der EU auf neue Brexit-Regeln für Nordirland stimmt am Mittwoch das Parlament in London darüber ab. Konkret geht es um einen zentralen Teil der Vereinbarung. Eine als «Stormont Brake» bezeichnete Klausel soll dem nordirischen Regionalparlament mehr Mitsprache über EU-Gesetze geben. Da die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak über ausreichend Stimmen verfügt, dürfte das Unterhaus mit großer Mehrheit für die Abmachung votieren.

US-Notenbank Fed entscheidet nach Banken-Kollaps über Leitzins

WASHINGTON: Im Schatten der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren weiteren Kurs in der Geldpolitik. Galt eine weitere deutliche Zinserhöhung vor einigen Wochen noch als wahrscheinlich, ist nach dem Kollaps mehrerer US-Banken offen, welchen Weg die Federal Reserve einschlagen wird. Die US-Notenbank wird ihre Entscheidung am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben.

Parlamentsausschuss befragt Ex-Premier Johnson zur «Partygate»-Affäre

LONDON: Ex-Premierminister Boris Johnson muss sich am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) im britischen Parlament den Fragen eines Untersuchungsausschusses zur «Partygate»-Affäre stellen. Geklärt werden soll, ob der damalige Regierungschef das Unterhaus absichtlich belogen hat. In diesem Fall droht dem konservativen Politiker eine längere Suspendierung, die auch zu einem Verlust des Mandats führen könnte. In einer vorab eingereichten schriftlichen Verteidigung räumte Johnson falsche Angaben im Parlament ein, einen Vorsatz wies er aber strikt zurück.

EU-Kommission stellt Gesetze für besseren Verbraucherschutz vor

BRÜSSEL: Mit einem sogenannten Recht auf Reparatur und strengeren Regeln für grüne Werbeversprechen will die EU-Kommission Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Auch die Umwelt soll von den Vorhaben profitieren. Am Mittwoch will die Behörde in Brüssel zwei entsprechende Gesetzesvorschläge präsentieren. Das EU-Parlament hatte bereits vor knapp zwei Jahren ein Recht auf Reparatur gefordert. Damit sollen Verbraucher beim Kauf über die Kosten von Ersatzteilen informiert werden und auch darüber, ob ein Gerät repariert werden kann.

Agrarministerkonferenz beginnt mit Protesten von Bauern und Fischern

BÜSUM: Begleitet von Protesten von Bauern und Krabbenfischern beginnt am Mittwochabend eine Agrarministerkonferenz in Büsum in Schleswig-Holstein. Zunächst treffen sich die Amtschefs und -Chefinnen, bevor am Donnerstag und Freitag die Agrarminister und -ministerinnen von Bund und Ländern für ihre Beratungen zusammenkommen. Wichtige Themen werden nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Kiel die Agrarpolitik der EU, der Umbau der Tierhaltung sowie der EU-Verordnungsvorschlag zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sein.

Grüne setzen Fraktionsklausur in Weimar fort

WEIMAR: Die Grünen-Bundestagsfraktion setzt am Mittwoch ihre Klausur im thüringischen Weimar fort (9.30 Uhr). Am zweiten Tag soll es um das Thema gesellschaftlicher Wandel und Zusammenhalt gehen. Zu Gast ist unter anderem die Publizistin Carolin Emcke. Seit der Bundestagswahl 2021 stellen die Grünen mit 118 Abgeordneten die drittgrößte Fraktion im Bundestag. Die Klausur dauert noch bis Donnerstag.

Urteil im Prozess um tödliche Attacke beim CSD in Münster

MÜNSTER: Rund sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Transmannes beim Christopher Street Day (CSD) in Münster will das Landgericht am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag für den 20 Jahre alten Mann eine Jugendstrafe von fünf Jahren gefordert. Sie plädierte zudem für eine Unterbringung in einer Erziehungsanstalt. Dem Angeklagten wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Die Tat hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.

Abschied von Luise - Trauerfeier für getötete Zwölfjährige

FREUDENBERG: Mit einer Trauerfeier nehmen Angehörige, Freunde und Mitschüler der getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg im Siegerland am Mittwochabend (18.00 Uhr) Abschied von dem Mädchen. In der kleinen evangelischen Kirche kommen ihre engsten Wegbegleiter zu einem Gottesdienst zusammen. Mitschülerinnen und Mitschüler haben die Möglichkeit, sich zeitgleich in der Aula ihrer Schule zu treffen. Dort wird eine Tonübertragung des Gottesdienstes zu hören sein.

EM-Dritte kämpfen um Spitzenplatz bei Eiskunstlauf-WM

SAITAMA/FRANKFURT: Für die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel beginnt am Mittwoch (03.00 Uhr/MEZ) bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft im japanischen Saitama der Kampf um einen Spitzenplatz mit dem Kurzprogramm. Bei der EM im Januar hatte das Duo Bronze und damit die erste Paarlauf-Medaille seit dem Olympiasieg 2018 von Aljona Savchenko und Bruno Massot gewonnen. Als zweites deutsches Paar treten die EM-Vierten Alisa Efimova und Ruben Blommaert (Oberstdorf/Berlin) an.