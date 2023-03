Das bringt der Mittwoch

Verdi ruft zu Warnstreiks in Kitas und im Sozialdienst auf

BERLIN: Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu massiven Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen in mehreren Regionen Deutschlands aufgerufen. Die Gewerkschaft will mit den Ausständen den Druck auf die Arbeitgeber der Kommunen und des Bundes in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erhöhen. Zum Internationalen Frauentag sind die überwiegend weiblichen Beschäftigten etwa in Bayern, Niedersachsen und Bremen sowie in Sachsen-Anhalt und in Sachsen zu Warnstreiks aufgerufen.

Verteidigungsminister beraten über Munition für die Ukraine

ARLANDASTAD: Die Verteidigungsminister der 27 EU-Staaten wollen am Mittwoch bei einem Treffen in Schweden über weitere Munitionslieferungen an die Ukraine beraten. Hintergrund sind insbesondere Befürchtungen, dass dem von Russland angegriffenen Land künftig nicht mehr ausreichend Artilleriegranaten zur Verfügung stehen könnten.

Baerbock setzt Irak-Besuch in Kurden-Hauptstadt Erbil fort

ERBIL: Außenministerin Annalena Baerbock setzt am Mittwoch ihren viertägigen Besuch im Irak mit Gesprächen in der Kurden-Hauptstadt Erbil fort. Am Vormittag will sie zunächst den Premierminister der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, Masrur Barsani, treffen. Später ist auch eine Unterredung mit dem Präsidenten der kurdischen Autonomiegebiete im Land, Nechirvan Barsani, geplant.

Diskussion mit Habeck und Söder zum Auftakt der Handwerksmesse

MÜNCHEN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Mittwoch (13.30 Uhr) zur Eröffnung der Internationalen Handwerksmesse in München erwartet. Zum Auftakt der fünftägigen Messe will er auf dem Podium mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sowie Handwerkerinnen und Handwerkern über Wege «raus aus der Krise» sprechen.

Adidas stellt Jahreszahlen vor

HERZOGENAURACH: Der Sportartikelhersteller Adidas stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vor. Nach vorläufigen Zahlen ging das Betriebsergebnis deutlich zurück, wie das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach mitteilte. Dieses lag 2022 demnach bei 669 Millionen Euro - nach fast zwei Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz fiel mit 22,5 Milliarden Euro nur ein Prozent höher aus als zuvor.

Jahreszahlen und Ausblick auf 2023 bei Continental

HANNOVER: Der Autozulieferer Continental legt am Mittwoch seine abschließenden Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr vor und will einen Ausblick auf den weiteren Verlauf 2023 geben. Laut vorläufigen Daten konnte der Dax-Konzern aus Hannover mehr Umsatz erzielen, blieb wegen hoher Mehrkosten für Energie, Transporte und Material aber finanziell unter Druck.

Erste CO2-Speicherung in dänischer Nordsee

ESBJERG: Dänemarks Kronprinz Frederik gibt am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) den Startschuss zur ersten CO2-Einspeicherung im Meeresgrund unter dem dänischen Teil der Nordsee. Erstmals überhaupt soll dabei in der Hafenstadt Esbjerg die gesamte Wertschöpfungskette für die Abscheidung und Einlagerung von Kohlendioxid (Carbon capture and storage, kurz CCS) über Ländergrenzen hinweg demonstriert werden. In Belgien eingefangenes und per Schiff transportiertes CO2 soll dabei im Rahmen des Projektes Greensand in einem alten Ölfeld eingelagert werden, das sich gut 200 Kilometer von der dänischen Nordseeküste entfernt befindet.

Landesweite Streiks nach Zugunglück in Griechenland

ATHEN: Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, des Nahverkehrs und der Seeleute haben für Mittwoch in Griechenland zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Sie fordern eine Ende der Privatisierungspolitik und verlangen, dass die Politik Verantwortung für das schwere Zugunglück aus der vergangenen Woche mit 57 Todesopfern und Dutzenden Verletzten.

FC Bayern voller «Vorfreude» vor Duell mit Messi und Mbappé

MÜNCHEN: Der FC Bayern München will am Mittwoch (21.00 Uhr) den Viertelfinal-Einzug in der Champions League gegen Paris Saint-Germain perfekt machen. «Die Vorfreude ist da, es treffen zwei großartige Mannschaften aufeinander», sagte Kapitän Thomas Müller vorab. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte sich vor drei Wochen mit einem 1:0 in Paris eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpft.