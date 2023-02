Das bringt der Mittwoch

Baerbock stellt Leitlinien für feministische Außenpolitik vor

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) stellen an diesem Mittwoch ihre Konzepte für eine stärkere feministische Politik in ihren jeweiligen Ministerien vor. Beide wollen die Öffentlichkeit in Berlin gemeinsam nach einer Sitzung des Bundeskabinetts gegen Mittag informieren. Ein Kabinettsbeschluss ist für die Konzepte nicht nötig - es geht um Leitlinien, die jeweils für die Ministerien gelten.

Aktuelle Stunde im Bundestag zu Schweriner Vorgängen um Nord Stream 2

BERLIN: Die Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern rund um den Bau der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 beschäftigen am Mittwoch (15.30 Uhr) auch den Bundestag. Die Unionsfraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Ihr Vorsitzender Friedrich Merz sprach am Dienstag in Berlin von «geradezu ungeheuerlichen Vorgängen», die eine parlamentarische Aufbereitung verdienten.

Erste Entscheidungen über Koalitionsverhandlungen in Berlin erwartet

BERLIN: Nach rund zweiwöchigen Sondierungen der Parteien in Berlin werden am Mittwoch erste Weichenstellungen für Koalitionsverhandlungen erwartet. Der SPD-Landesvorstand berät bei einer Sondersitzung (16.30 Uhr) darüber, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in solche Gespräche treten wollen. Nach übereinstimmenden Medienberichten strebt die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende, Franziska Giffey, eine Koalition mit der CDU an.

Ende für weitere Corona-Schutzvorgaben

BERLIN: In der Corona-Krise gelten von Mittwoch an keine Testpflichten für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen mehr. Aufgehoben ist auch die Maskenpflicht für Beschäftigte in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Das legt eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest, die am Mittwoch in Kraft tritt. Für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen ist die Maskenpflicht demnach ebenfalls vorbei.

Verhandlung um Klage von Greenpeace zu Rüstungsexporten

FRANKFURT/MAIN: Vor dem Frankfurter Verwaltungsgericht wird an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) über eine Klage von Greenpeace zu Rüstungsexporten verhandelt. Es geht nach Angaben einer Gerichtssprecherin um das Informationsfreiheitsgesetz. Beklagte ist die Bundesrepublik Deutschland. In Frankfurt wird verhandelt, weil das zuständige Amt, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, am Main beheimatet ist.

G20-Außenminister treffen sich in Indien - Ukraine Hauptthema

NEU DELHI: Gut ein Jahr nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine treffen sich von Mittwoch an die Außenminister der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte in Indien. Bei dem G20-Treffen dürfte auch das im Westen mit viel Skepsis aufgenommene chinesische Positionspapier für ein Ende des von Russland begonnenen Krieges eine Rolle spielen. Moskau hat das Papier begrüßt, sieht laut Kremlsprecher Dmitri Peskow derzeit keine Voraussetzung für eine friedliche Lösung.

Finnisches Parlament stimmt über Nato-Beitrittsgesetz ab

HELSINKI: Das finnische Parlament stimmt am Mittwoch über ein Gesetz ab, das den Weg zum Nato-Beitritt des Landes ebnen soll. Mit dem Votum werde um 13.00 Uhr (MEZ) gerechnet, sagte ein Parlamentssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Erwartet wird, dass eine große Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Finnland im Mai 2022 ebenso wie das benachbarte Schweden die Mitgliedschaft in der Nato beantragt

Belarussischer Präsident Lukaschenko besucht China

PEKING: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko will an diesem Mittwoch einen Besuch in China beginnen. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden «umfassenden strategischen Partnern», wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird Lukaschenko empfangen, der früher schon mehrfach China besucht hatte.

Macron startet fünftägige Afrika-Reise

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron startet am Mittwoch zu einer fünftägigen Afrika-Reise. Stationen sind Gabun, Angola und Kongo, wie der Élyséepalast mitteilte. In Gabuns Hauptstadt Libreville nimmt Macron an einer Unesco-Konferenz zum Schutz der Wälder teil, dem One Forest Summit. Außerdem eröffnet der Präsident eine neue französische Botschaft in Libreville. In Angola geht es um eine Kooperation im landwirtschaftlichen Bereich.

Statistiker geben vorläufige Inflation für Februar bekannt

WIESBADEN: Wie sich die Inflation in Deutschland im Februar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Mittwochnachmittag anhand vorläufiger Daten bekannt. Volkswirte erwarten im Schnitt einen leichten Rückgang der Teuerungsrate auf 8,6 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte sich der Preisauftrieb nach dem Wegfall der einmaligen staatlichen Entlastung für Gas- und Fernwärmekunden wieder verstärkt.

Bundesagentur für Arbeit stellt Statistik für Februar vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Nürnberg die Arbeitsmarktstatistik für Februar bekannt. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Januar wie in den Vorjahren kaum verändert hat. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 13. Februar.

Bundesbank bilanziert 2022 - Wieder kein Gewinn für den Bund?

FRANKFURT/MAIN: Bekommt der Bundesfinanzminister nach zwei Nullrunden wieder eine Überweisung von der Bundesbank? Große Hoffnung sollte sich Amtsinhaber Christian Lindner (FDP) nicht machen, denn die Zinswende ist auch für Notenbanken eine Herausforderung. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) legt die Deutsche Bundesbank in Frankfurt ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor.

EU-Kommission will neue Führerschein-Gesetze vorschlagen

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission will mit neuen Regeln für Autofahrer und Führerscheinprüflinge für mehr Sicherheit auf Europas Straßen sorgen. Entsprechende Vorschläge wird EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) in Brüssel vorstellen. Konkret soll es einem Kommissionssprecher zufolge etwa um einheitliche Regeln für den Erwerb von Führerscheinen gehen. Zudem soll es einfacher werden, Fahrverstöße im Ausland zu verfolgen.

Prozess gegen Arzt wegen Ausstellens falscher Maskenatteste

LANDSBERG AM LECH: Wegen mutmaßlich falscher Maskenbefreiungen während der Corona-Pandemie muss sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an ein Arzt vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten. Dem 60-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt zu haben, ohne die Empfänger der Atteste vor der Ausstellung untersucht zu haben, wie das Gericht mitteilte.

Prozess um Angriff auf Transfrau an der Reeperbahn wird fortgesetzt

HAMBURG: Im Prozess um einen Angriff auf eine Transfrau an der Reeperbahn könnte das Amtsgericht Hamburg am Mittwoch (13.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vorsätzliche Körperverletzung vor. In der Nacht zum 17. Juli 2021 soll der 22-Jährige der Frau nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die damals 33-Jährige fiel zu Boden, wurde bewusstlos und erlitt einen Schädelbruch. Zum Prozessauftakt hatte der Verteidiger erklärt, sein Mandant werde zu den Vorwürfen schweigen.

Neuendorf und Völler kommen zur WM-Analyse in den Sportausschuss

BERLIN: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler als neuer Direktor der Fußball-Nationalmannschaft kommen am Mittwoch zur Analyse der verpatzen Fußball-WM in den Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Die Sitzung ist ab 14.30 Uhr für zwei Stunden anberaumt. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick war in der Vorrunde ausgeschieden.

Zwei deutsche Medaillenchancen bei Nordischer Ski-WM in Planica

PLANICA: Bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica hat das deutsche Team an diesem Mittwoch weitere Medaillenchancen. Skispringerin Katharina Althaus greift im Einzel von der Großschanze (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) nach ihrer vierten Goldmedaille. Die Kombinierer sind im Teamwettbewerb gefordert und zählen neben Norwegen und Österreich zu den Favoriten (11.00 Uhr Skispringen, 15.10 Uhr Langlauf).