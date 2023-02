Das bringt der Mittwoch

UN-Vollversammlung trifft sich zu hochrangiger Ukraine-Sitzung

NEW YORK: Knapp ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine trifft sich die UN-Vollversammlung am Mittwoch (21.00 Uhr/MEZ) zu einer hochrangigen Debatte. Das Treffen des größten UN-Gremiums im UN-Hauptquartier in New York dürfte sich wegen der Vielzahl von Sprecherinnen und Sprechern bis Donnerstag hinziehen.

US-Präsident Biden trifft osteuropäische Nato-Staaten in Warschau

WARSCHAU: Am zweiten Tag seines Polen-Besuches trifft US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (14.45 Uhr MEZ) Vertreter mehrerer osteuropäischer Nato-Staaten in Warschau. Zu der Gruppe im sogenannten «Bukarest 9»-Format gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen - also die Staaten entlang der Nato-Ostflanke. Bei den Beratungen wird auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet. Hintergrund von Bidens Besuch und den Beratungen ist der nahende erste Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Russland war am 24. Februar 2022 dort einmarschiert.

Russlands Außenminister trifft Chinas führenden Außenpolitiker

MOSKAU: Kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion in die benachbarte Ukraine trifft der leitende chinesische Außenpolitiker Wang Yi am Mittwoch in Moskau mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Neben den Beziehungen der beiden Länder steht sicherlich auch der Konflikt in der Ukraine auf der Tagesordnung. Wang will in Moskau unter anderem die Positionen Russlands zur Friedensinitiative seines Staatschefs Xi Jinping zu Beendigung des Ukraine-Kriegs ausloten.

Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

POTSDAM: Die bundesweiten Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gehen am Mittwoch in Potsdam in die zweite Runde. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Betroffen sind unter anderem Müllabfuhr, öffentlicher Nahverkehr, Kitas und Feuerwehren.

Urteil aus Karlsruhe: Staatliche Förderung für AfD-nahe Stiftung?

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Mittwoch (10.00 Uhr) sein Urteil zur Förderung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Anders als die anderen parteinahen Stiftungen bekommt diese bisher kein Geld aus dem Bundeshaushalt. Geklagt hat die AfD, die sich dadurch indirekt benachteiligt sieht.

Parteien laden nach Corona und Kriegsbeginn wieder zum Aschermittwoch

PASSAU: Nach zwei Jahren Pause laden die Parteien in Bayern wieder zu ihren traditionellen Aschermittwochs-Kundgebungen ein. Allein die CSU in Passau erwartet - wie zuletzt 2020 - wieder mehrere tausend Besucher. 2022 war der politische Aschermittwoch wegen des russischen Kriegsbeginns gegen die Ukraine komplett ausgefallen. Im Bundestagswahljahr 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie lediglich eine abgespeckte digitale Version mit Reden per Livestream gegeben.

Zwischen Kohle und Wasserstoff: Habeck in der Energieregion Lausitz

COTTBUS: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt an diesem Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch in die Lausitz. Die Kohleregion soll zu einer Modellregion für die Herstellung Erneuerbarer Energien werden. Im Industriepark Schwarze Pumpe übergibt der Grünen-Politiker Förderbescheide für den Aufbau eines Wasserstoff-Speicherkraftwerks als Pilotprojekt. Außerdem besucht er das Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe. Bei Gesprächen mit Leag-Vorstand Thorsten Kramer und Mitarbeitenden soll es auch um den Stand und um notwendige Rahmenbedingungen der laufenden Transformation des größten ostdeutschen Energieunternehmens gehen.

Inflation zu Jahresbeginn über 8 Prozent - Bundesamt nennt Details

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland verharrt zu Beginn des laufenden Jahres auf hohem Niveau. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent. Details zur Preisentwicklung veröffentlicht die Wiesbadener Behörde am Mittwoch (08.00 Uhr).

Tarifgespräche bei insolventer Kaufhauskette Galeria gehen weiter

FRANKFURT/MAIN: Bei der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehen die Tarifverhandlungen weiter. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsleitung treffen sich an diesem Mittwoch erneut in der Filiale an der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Es geht um die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns, der in Eigenverwaltung ums Überleben kämpft.

Entscheidung im Streit um Nachtarbeitszuschläge erwartet

ERFURT: Unterschiedlich hohe Nachtarbeitszuschläge haben für eine Klageflut von Beschäftigten der deutschen Lebensmittel- und Getränkeindustrie gesorgt. Ein erster Fall, der den Getränkekonzern Coca-Cola in Ostdeutschland betrifft, soll am Mittwoch in Erfurt (9.00 Uhr) vom Bundesarbeitsgericht verhandelt werden. Erwartet wird eine Entscheidung, die Signalwirkung auch für einige hundert andere Klagen und Zehntausende Beschäftigte haben kann.

Bundesverwaltungsgericht überprüft Rosneft-Treuhandlösung

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig überprüft am Mittwoch (10.00 Uhr) die Entscheidung des Bundes, die Kontrolle über zwei deutsche Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft zu übernehmen. Geklagt haben das russische Unternehmen mit Sitz in Moskau und ein Ableger in Luxemburg. Sie halten die Anordnung einer Treuhandverwaltung für die Tochterfirmen Rosneft Deutschland GmbH und RN Refining & Marketing GmbH vom September 2022 für rechtswidrig.

Regisseur Petzold stellt neuen Film bei Berlinale vor

BERLIN: Bei der Berlinale geht am Mittwoch der neue Film von Regisseur Christian Petzold ins Rennen um die Auszeichnungen. «Roter Himmel» erzählt von mehreren jungen Menschen, die sich in einem Ferienhaus an der Ostsee aufhalten und von Waldbränden bedroht werden. Petzold hat dafür erneut mit Schauspielerin Paula Beer zusammengearbeitet. Zudem spielen Thomas Schubert, Langston Uibel, Enno Trebs und Matthias Brandt mit. In diesem Jahr konkurrieren insgesamt 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. Die Auszeichnungen sollen am Samstag (25. Februar) verliehen werden.

Leipzig-Trainer Rose hat «großes Vertrauen» vor City-Duell

LEIPZIG: RB Leipzig geht mit großem Selbstvertrauen in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Trainer Marco Rose ist optimistisch, ein gutes Ergebnis erzielen zu können, obwohl sein Star Christopher Nkunku nicht in der Startelf stehen wird. «Wir wollen einfach gegen eines der besten Teams, das es momentan im Fußball gibt, unsere Chance sehen. Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft», sagte der Trainer. Nkunku wird allerdings nur von der Bank kommen können. Der Franzose hatte am Samstag seinen ersten Kurzeinsatz nach fast 100 Tagen Verletzungspause und am Tag vor dem Duell mit City über muskuläre Probleme geklagt. Der englische Meister muss auf seinen Star Kevin De Bruyne verzichten.

Nordische Ski-WM beginnt: Qualis auf der Schanze und in der Loipe

PLANICA: Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica beginnen mit drei Qualifikationswettbewerben. Am Mittwoch (16.30 Uhr/Eurosport 2) steht für Katharina Althaus, Selina Freitag und die weiteren Skispringerinnen die Vorausscheidung auf der Normalschanze an. Eine Qualifikation gilt für Deutschlands Top-Duo als Formsache. Bereits am Mittag (12.00/13.30 Uhr) stehen die ersten Qualifikationen im Langlauf an. Über fünf (Frauen) beziehungsweise zehn Kilometer (Männer) in der freien Technik ist das Starterfeld in der Regel besonders groß. Die ersten Medaillen werden am Donnerstag vergeben.