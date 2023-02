Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.02.23 | Überblick

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beenden Treffen in Brüssel

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten beraten an diesem Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über die Planungen zur Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden.

EU kann von diesem Mittwoch an Gaspreisdeckel nutzen

BRÜSSEL: In der Europäischen Union steht von diesem Mittwoch an ein flexibler Preisdeckel für den Schutz von Wirtschaft und Verbrauchern vor überhöhten Gaspreisen zur Verfügung. Konkret soll er verhindern, dass die Großhandelspreise für Gas in der EU über längere Zeit deutlich über den Weltmarktpreisen liegen. Dazu kann die EU künftig bestimmte Gashandelsgeschäfte verbieten, wenn ihr Preis ein vorab festgelegtes Niveau erreicht und der Preisanstieg nicht einem ähnlichen Preisanstieg auf regionaler Ebene oder auf dem Weltmarkt entspricht.

Kabinett berät über Entlassung von Extremisten aus dem Staatsdienst

BERLIN: Um im öffentlichen Dienst arbeitende Verfassungsfeinde in Zukunft schneller loszuwerden, möchte die Bundesregierung das Disziplinarrecht ändern. Das Kabinett will nach Angaben aus Regierungskreisen an diesem Mittwoch über einen entsprechenden Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beraten. Das Vorhaben, das die Ministerin bereits im Januar 2022 angekündigt hatte, soll es dem jeweiligen Dienstherrn künftig ermöglichen, selbst tätig zu werden.

Steinmeier führt politische Gespräche in Phnom Penh

PHNOM PENH: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am zweiten Tag seines Besuchs in Kambodscha politische Gespräche in der Hauptstadt Phnom Penh führen. Vorgesehen sind Treffen mit dem amtierenden Staatschef und Präsidenten des Senats, Say Chhum, sowie mit Ministerpräsident Hun Sen.

Lindner zu Gesprächen über EU-Schuldenregeln in Finnland

HELSINKI: Bundesfinanzminister Christian Lindner reist am Mittwoch zu politischen Gesprächen nach Helsinki. Ein Schwerpunkt dabei ist die Zukunft der EU-Finanzen. Der FDP-Politiker kommt unter anderem mit der finnischen Finanzministerin Annika Saarikko zusammen.

Erste Lieferung von Flüssigerdgas in Schleswig-Holstein erwartet

BRUNSBÜTTEL: Am schwimmenden Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel soll am Mittwoch (10.00 Uhr) die erste Lieferung mit verflüssigtem Erdgas (LNG) symbolisch in Empfang genommen werden. Der LNG-Tanker «ISH» machte bereits am Dienstag fest. Anlässlich der ersten LNG-Anlieferung im Elbehafen wird nach Angaben des Energiekonzerns RWE auch eine Delegation des Lieferanten ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet.

Prozess um tödlichem Raserunfall

MÜNCHEN: Vor dem Amtsgericht München beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) der Prozess um einen tödlichen Raserunfall. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung vor. Er soll mit mindestens 305 Kilometern in der Stunde mit einem gemieteten Sportwagen einen Unfall gebaut haben, bei dem sein Beifahrer starb.

Borussia Dortmund empfängt Chelsea in der Champions League

DORTMUND: Borussia Dortmund geht selbstbewusst in das Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea. Nach sechs Siegen in den bisherigen sechs Pflichtspielen des neuen Jahres will der Bundesligist seinen Höhenflug am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinale des wichtigsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs fortsetzen.

Biathletin Herrmann-Wick mit Chance auf dritte WM-Medaille

OBERHOF: Biathletin Denise Herrmann-Wick greift bei der Heim-WM in Oberhof nach ihrer dritten Medaille. Im Einzel über 15 Kilometer gehört die Olympiasiegerin auf dieser Distanz an diesem Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) erneut zu den Favoritinnen. Die 34-Jährige aus Sachsen hatte in Thüringen vergangene Woche bereits Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen.

Ski-WM: Deutsches Alpin-Trio kämpft im Parallelrennen um Medaillen

COURCHEVEL: Ein deutsches Ski-Trio um Slalom-Spezialistin Lena Dürr fährt an diesem Mittwoch (12.00 Uhr/Eurosport) um WM-Medaillen im Parallel-Einzelrennen. Neben der 31 Jahre alten Münchnerin dürfen sich nach einem überzeugenden Vorlauf auch die Techniker Linus Straßer und Alexander Schmid Hoffnungen auf einen Podestplatz in Frankreich machen.