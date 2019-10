Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.19

Kremlchef Putin eröffnet ersten Russland-Afrika-Gipfel

SOTSCHI (dpa) - Russland will auf dem afrikanischen Kontinent rund drei Jahrzehnte nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder zu einem Machtfaktor werden. Deshalb lädt der russische Präsident Wladimir Putin von diesem Mittwoch an zum ersten Russland-Afrika-Gipfel. An den zwei Tagen bis Donnerstag erwartet der Gastgeber in Sotschi am Schwarzen Meer 44 Staats- und Regierungschefs vom afrikanischen Kontinent. Eingeladen sind 10.000 Gipfelteilnehmer aus 54 afrikanischen Staaten und Russland.

Arbeitsgruppe der Koalition verhandelt weiter über Grundrente

BERLIN (dpa) - Spitzenpolitiker der Koalition setzen an diesem Mittwoch in Berlin ihre Verhandlungen über die geplante Grundrente fort. Unklar ist, ob die Arbeitsgruppe von Union und SPD zu einer Lösung kommt. Beide Seiten ringen seit Wochen darum, wie der im Koalitionsvertrag versprochene Aufschlag auf Minirenten umgesetzt werden soll.

Haseloff gibt Regierungserklärung nach Anschlag von Halle ab

MAGDEBURG (dpa) - Zwei Wochen nach dem rechtsextremen Terroranschlag von Halle gibt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch (15.00 Uhr) im Landtag eine Regierungserklärung ab. Sie trägt den Titel «Freiheit. Sicherheit. Verantwortung. Solidarität mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt». Im Anschluss kommen die Fraktionen bei einer Aussprache zu Wort.

Kabinett will Einbau-Verbot für Ölheizungen auf den Weg bringen

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch das Einbau-Verbot für neue Ölheizungen ab dem Jahr 2026 auf den Weg bringen. Es ist Teil der Klimaschutz-Beschlüsse vom September und wird mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz geregelt, das die Minister an diesem Mittwoch beschließen wollen. Dann muss sich der Bundestag mit dem Gesetzentwurf befassen.

Botsuana wählt ein neues Parlament

GABORONE (dpa) - In Südafrikas diamantenreichem Nachbarland Botsuana bestimmen 925 000 Wahlberechtigte an diesem Mittwoch ein neues Parlament. Indirekt entscheiden sie auch darüber, ob der von den Abgeordneten bestimmte Präsident Mokgweetsi Masisi eine weitere Amtszeit bekommt.

Deutsche Bahn präsentiert neue Produkte und Serviceangebote

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn gibt am Mittwoch (9.00 Uhr) Einblick in ihre Pläne für neue Produkte und Serviceangebote des Unternehmens. Im DB Werk Grunewald in Berlin will der Konzern darüber informieren, welche Innovationen in den kommenden Jahren geplant sind. Bahn-Experten stellen bei der Veranstaltung mit dem Titel «Mobilität erleben 2019» unter anderem vor, wie die Bahn-Flotte ausgebaut werden und welche neuen Fahrzeugtypen in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen sollen, welche Veränderungen bei den Fernverbindungen zu erwarten sind und wie die neuen Stühle im ICE 4 aussehen werden.

Boeing legt Quartalszahlen vor: Wie teuer wird das 737-Max-Debakel?

CHICAGO (dpa) - Boeing will am Mittwoch (13.30 Uhr) den dritten Quartalsbericht seit Verhängung der Flugverbote für die bestverkaufte Baureihe 737 Max vorlegen. Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate haben das Vertrauen in den Flugzeugtyp erschüttert und den US-Luftfahrtkonzern in eine tiefe Krise gebracht. Boeings Geschäfte litten schon im Vorquartal erheblich unter dem 737-Max-Debakel.

Umweltproblem Feuerwerk? Umwelthilfe fordert Alternativen

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Umwelthilfe stellt an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) Forderungen nach umweltfreundlichen Alternativen zum klassischen Silvester-Feuerwerk vor. Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch will einerseits auf die Gefahren durch Feinstaub hinweisen, der zum Jahreswechsel tonnenweise aus Böllern und Raketen in die Luft gelangt, und Städte mit hoher Feinstaub-Belastung zum Handeln auffordern.

Münchner Medientage diskutieren rasanten Wandel der Branche

MÜNCHEN (dpa) - Die deutsche Medienbranche trifft sich von diesem Mittwoch an drei Tage lang in München. Bei den 33. Medientagen geht es um so gut wie alles, was die Branche aktuell bewegt: von der Macht sozialer Netzwerke über den rasanten Wandel auf dem TV- und Audio-Markt bis hin zu künstlicher Intelligenz und virtueller Realität. Das Motto diesmal: «Next digital level: Let's build the Media we want!»

Geldbote vor Gericht: Er soll fast 700.000 Euro gestohlen haben

HAMBURG (dpa) - Fast 700.000 Euro soll ein Hamburger Mitarbeiter einer Geldtransportfirma gestohlen haben. Der 27-Jährige muss sich von Mittwoch (9.30 Uhr) an beim Landgericht Hamburg wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Nach Tod durch «Pfefferpistole» - 26-Jähriger vor Gericht

KÖLN (dpa) - Ein 26 Jahre alter Mann steht ab Mittwoch (9.15 Uhr) in Köln vor Gericht, weil er seinen Nachbarn im Streit getötet haben soll. Die Waffe war laut Anklage eine «Pfefferpistole», die eigentlich zur Abwehr von Tieren gedacht ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im März 2018 in Bergisch Gladbach seinen 30 Jahre alten Nachbarn während einer Auseinandersetzung mit der Waffe beschossen und tödlich verletzt zu haben.

Nationaler Radtourismus-Kongress startet in Duisburg

DUISBURG (dpa) - Im vergangenen Jahr haben einer Schätzung zufolge 5,5 Millionen Menschen in Deutschland eine Reise mit dem Rad gemacht. Am Mittwoch (11.00 Uhr) laden der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Marketing-Gesellschaft Ruhr Tourismus zu ihrem «ersten nationalen Radtourismus-Kongress».

BVB hofft auch ohne Kapitän Reus auf Coup - Leipzig gegen Petersburg

MAILAND/LEIPZIG (dpa) - Borussia Dortmund geht mit einem Handicap in das dritte Gruppenspiel der Champions League. Im Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Inter Mailand muss der Fußball-Bundesligist auf Kapitän Marco Reus verzichten. RB Leipzig will nach vier sieglosen Pflichtspielen am Mittwoch (18.55 Uhr) gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg drei Punkte holen.

Deutsche Handballer testen in Kroatien

ZAGREB (dpa) - Die deutschen Handballer bestreiten am Mittwochabend (19.30 Uhr/zdfsport.de) in Zagreb ihr erstes von zwei Testspielen gegen Kroatien. Etwas mehr als zwei Monate vor Beginn der Europameisterschaft sollen die Duelle mit dem zweifachen Olympiasieger Aufschluss über das Leistungsvermögen der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop geben. Am Samstag (14.30 Uhr/ARD) trifft die DHB-Auswahl in Hannover erneut auf die Kroaten.