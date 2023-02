Das bringt der Mittwoch

Merkel bekommt für Aufnahme von Flüchtlingen Unesco-Friedenspreis

YAMOUSSOUKRO: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an diesem Mittwoch in der Elfenbeinküste den Friedenspreis der UN-Kulturorganisation Unesco entgegen. Damit will die Organisation Merkels Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 würdigen, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aufnahm. Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay und der ivorische Präsident Alassane Ouattara werden der Kanzlerin den Preis bei einer Zeremonie in der Stadt Yamassoukro um 10.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) überreichen, wie die Organisation mitteilte. Die Unesco hatte Merkel bereits im August vergangenen Jahres als Preisträgerin benannt.

US-Präsident Biden hält Rede zur Lage der Nation

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hält am Dienstagabend (Ortszeit/03.00 Uhr MEZ Mittwoch) seine nächste offizielle Rede zur Lage der Nation. Die Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses gibt dem Präsidenten traditionell die Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme zu zentralen Politikthemen zu machen und seinen weiteren Kurs darzulegen. Biden muss dabei auch den neuen Mehrheitsverhältnissen im Kongress Rechnung tragen. Seit Januar sind seine Demokraten im Repräsentantenhaus in der Minderheit, was es für die Regierung noch schwieriger macht, Gesetzesvorhaben umzusetzen.

Scholz gibt Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Mittwoch im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschäftigen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel mit den Themen Migration, Wettbewerbsfähigkeit und mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Möglicherweise wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem Gipfel teilnehmen.

Kabinett berät über Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

BERLIN: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche sind an diesem Mittwoch Thema im Kabinett. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) legen einen Bericht zu psychosozialen Folgen der Pandemie auf junge Menschen vor. Konkretere Angaben gab es zunächst nicht. Die Ergebnisse stellen Paus und Lauterbach im Anschluss auf einer gemeinsamen Pressekonferenz (12.00 Uhr) vor.

Post-Tarifverhandlungen werden fortgesetzt

DÜSSELDORF: Die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Paketboten, Briefträger und andere Beschäftigte der Deutschen Post im Inland gehen am Mittwoch in Düsseldorf in die dritte Runde. Die Post hat angekündigt, bei dem auf zwei Tage angesetzten Treffen ein Angebot vorzulegen.

Deutsche Börse legt Jahreszahlen vor - Gewinnsteigerung angepeilt

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr vom regen Handel in unsicheren Zeiten profitiert. Im Oktober hatte der Vorstand des Frankfurter Marktbetreibers daher seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 nach oben geschraubt: Bei den Nettoerlösen peilte der Dax-Konzern demnach mehr als 4,1 Milliarden Euro an, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollte auf «deutlich» mehr als 2,2 Milliarden Euro steigen.

Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts gibt Ausblick

ERFURT: Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt einen Ausblick auf die Verfahren des höchsten deutschen Arbeitsgerichts in diesem Jahr. Gallner, die seit einem Jahr im Amt ist, legt außerdem eine Bilanz der Verfahren im vergangenen Jahr vor. Sie ist die zweite Frau an der Spitze des höchsten deutschen Arbeitsgerichts.

Ex-Schulleiter wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

FULDA: Vor dem Landgericht Fulda muss sich von Mittwoch (9.30 Uhr) an ein Ex-Schulleiter wegen des Vorwurfs des mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem ehemaligen Leiter einer Grundschule den 64-fachen Missbrauch von Kindern vor, in 35 Fällen soll er sich an Jugendlichen vergangen haben. Insgesamt soll es um 20 mögliche Opfer gehen, die zur Tatzeit noch minderjährig waren. Der Mann soll auch Missbrauchsabbildungen besessen und verbreitet haben. Die Taten sollen sich über einen Zeitraum von 1998 bis 2021 erstreckt haben.

Drei Kinder in Teich ertrunken: Berufungsprozess beginnt

MARBURG: Gut sechseinhalb Jahre nach dem Tod von drei in einem Dorfteich in Nordhessen ertrunkenen Kindern befasst sich das Landgericht Marburg am Mittwoch (9.00 Uhr) mit dem Fall. Die drei Geschwister im Alter zwischen fünf und neun Jahren waren im Juni 2016 in dem bis zu knapp zwei Meter tiefen Teich in Neukirchen ertrunken.

documenta und Berlinale Themen im Kulturausschuss des Bundestages

BERLIN: Der Kulturausschuss des Bundestages befasst sich am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin erneut mit der documenta fifteen in Kassel. Diesmal soll es um Konsequenzen und Ausblick gehen nach der Diskussion um die neben der Biennale in Venedig wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst im vergangenen Jahr. Während der documenta war unter anderem um den Umgang mit als antisemitisch interpretierten Kunstwerken und die Verantwortung dafür gestritten worden.

Dortmund im Pokal-Achtelfinale in Bochum gefordert

BERLIN: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft nach zuletzt vier Bundesliga-Siegen in Folge auf einen weiteren Erfolg und den Sprung ins Pokal-Viertelfinale. Die Borussia muss am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim Reviernachbarn VfL Bochum antreten. Trainer Edin Terzic hat sein Team auf eine knifflige Aufgabe beim Ligarivalen eingeschworen: «Es ist ein K.o-Spiel, ein Spiel, in dem es keine zweite Chance gibt. Ich bin mir sicher, dass es eine hitzige und leidenschaftliche Atmosphäre geben wird. Es wird um Zweikampfhärte und Aggressivität gehen. Da müssen wir gegenhalten.»

Basketball-Star James vor Sprung zum besten Werfer der NBA-Geschichte

LOS ANGELES: Basketball-Superstar LeBron James steht unmittelbar vor der Übernahme eines der bedeutendsten Rekorde in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Gelingen dem Profi der Los Angeles Lakers am Mittwoch (4.00 Uhr/MEZ) gegen die Oklahoma City Thunder 36 oder mehr Punkte, übernimmt James den alleinigen ersten Platz in der ewigen Liste der NBA-Punktesammler. Der viermalige Meister steht derzeit bei 38.352 Punkten und liegt damit nur noch 35 Zähler hinter Kareem Abdul-Jabbar, der dieses Ranking mehr als 30 Jahre angeführt hat. James selbst absolviert derzeit seine 20. Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt.

Biathlon-WM in Oberhof startet mit Mixed-Staffel

OBERHOF: Mit der Mixed-Staffel starten an diesem Mittwoch die Biathlon-Weltmeisterschaften (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberhof. Deutschland will in der Besetzung Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees auch in den Kampf um die ersten Medaillen eingreifen. Favoriten sind die Olympiasieger und Titelverteidiger aus Norwegen. Letztmals holten die deutschen Skijäger 2019 mit Silber eine Medaille in dem gemischten Quartett. Das letzte Gold gab es 2017.

Weidle startet im Super-G der Ski-WM - Shiffrin wieder im Fokus

MÉRIBEL: Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich gehen am Mittwoch (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Super-G der Damen weiter. Kira Weidle ist die deutsche Hoffnungsträgerin. Noch stärker ist die Starnbergerin allerdings in der Abfahrt, in der sie bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo Silber holte. Zu den Favoritinnen in der kurvigeren der beiden Speed-Disziplinen gehört einmal mehr die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Nach ihrem Aus in der Kombination am Montag steht sie noch mehr im Fokus. Titelverteidigerin ist die Schweizerin Lara Gut-Behrami.