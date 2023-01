Das bringt der Mittwoch

Scholz und Selenskyj sprechen bei Weltwirtschaftsforum in Davos

DAVOS: Der russische Krieg gegen die Ukraine dominiert am Mittwoch das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Am Nachmittag wollen sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (15.45 Uhr) als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (17.00 Uhr) zu den Unternehmern, Staats- und Regierungschefs sprechen. Selenskyj will um weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland werben. Bereits vor seiner Rede machte er klar, er erwarte Fortschritte bei Waffenlieferungen. Die Ukraine brauche Kampfpanzer.

Erste Bundestagssitzung im neuen Jahr

BERLIN: Der Bundestag kommt am Mittwoch (13.00 Uhr) zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung steht zunächst die Regierungsbefragung. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) muss sich dieses Mal Fragen zu aktuellen Themen stellen. Später ist eine Debatte über den Nationalen Bildungsbericht geplant, der im vergangenen Jahr vorgelegt wurde. Ein wesentliches Thema dürfte dabei der gravierende Lehrkräftemangel sein.

EU-Parlament stimmt über Kaili-Nachfolge ab

STRAßBURG: Das Europaparlament stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über die Nachfolge der ehemaligen Vizepräsidentin Eva Kaili ab, die in einen Korruptionsskandal verwickelt wird. Aussichtsreichster Kandidat ist der Sozialdemokrat Marc Angel aus Luxemburg. Im Dezember hatte ein Korruptionsskandal das Europaparlament erschüttert. Die belgische Justiz legt der griechischen Politikerin Kaili und weiteren Verdächtigen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last.

Robert Bosch Stiftung veröffentlicht Ergebnisse des Schulbarometers

STUTTGART: Die Robert Bosch Stiftung veröffentlicht an diesem Mittwoch in Stuttgart die neuen Ergebnisse eines Schulbarometers. Erstmals wurden für die Umfrage ausschließlich Schulleitungen befragt. Der Stiftung zufolge berichten sie von massivem Personalmangel, hoher Belastung durch zu viel Bürokratie sowie deutlichen Lernrückständen bei den Kindern und Jugendlichen.

BGH klärt: Zahlt die Versicherung für Schließungen im Lockdown?

KARLSRUHE: Betriebsinhaber, die im Corona-Lockdown schließen mussten und sich deshalb noch mit ihrer Versicherung streiten, dürften am Mittwoch (9.00 Uhr) gespannt nach Karlsruhe schauen. Der Bundesgerichtshof (BGH) klärt, ob eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung für Schäden zumindest teilweise aufkommen muss. Im konkreten Fall geht es um ein Hotel in Hameln..

Zweite Runde in Post-Tarifgesprächen: Verdi pocht auf plus 15 Prozent

BONN: Bei der Deutschen Post gehen die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte im Inland an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Der Auftakt war am 6. Januar, die Positionen liegen noch weit auseinander: Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Entgeltplus von 15 Prozent und begründet dies mit der hohen Inflation und hohem Arbeitseinsatz der Beschäftigten. Der Post-Vorstand hält die Forderung für unrealistisch. Das Treffen ist für zwei Tage angesetzt.

Britische Pflegekräfte streiken für höhere Löhne

LONDON: Pflegekräfte des britischen Gesundheitsdiensts NHS beginnen am Mittwoch einen Streik. Damit demonstrieren sie für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Fronten sind verhärtet: Die Gewerkschaft Royal College of Nursing fordert ein Plus, das deutlich über der Inflation von mehr als 10 Prozent liegt. Die konservative Regierung hingegen will ihr Angebot, das etwa 4,5 Prozent mehr Lohn entspricht, nicht erhöhen.

Australian Open: Maria und Siegemund holen Startmatch nach

MELBOURNE: Am Mittwoch gibt es bei den Australian Open ein dichtes Tennis-Programm. Bei den Frauen warten Tatjana Maria und Laura Siegemund noch auf ihre Erstrunden-Duelle. Wimbledon-Halbfinalistin Maria trifft auf die Italienerin Lucrezia Stefanini, Siegemund misst sich mit Lucia Bronzetti aus Italien. Bei den Männern will Titelverteidiger Rafael Nadal gegen den US-Amerikaner Mackenzie Mcdonald bereits den Einzug in die dritte Runde perfekt machen.