Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.23 | Überblick

Vor Räumung in Lützerath: Angespannte Stimmung im Braunkohlerevier

ERKELENZ: Die erwartete Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier könnte an diesem Mittwoch beginnen. Die Stimmung hatte sich zuvor bereits spürbar aufgeheizt. Die Polizei räumte am Dienstag auf dem Zufahrtsgelände Barrikaden weg, was die Klimaaktivisten empörte. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Einsatzkräfte planen einen Großeinsatz, der nach eigenen Angaben bis zu vier Wochen dauern könnte. Seit Dienstag (10.1.) hat die Polizei aufgrund einer Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg die Möglichkeit zur Räumung des Dorfes. Diese könnte frühestens an diesem Mittwoch beginnen.

EU-Rechnungshof bewertet Reiseerleichterungen während Pandemie

LUXEMBURG: Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht am Mittwoch (17.00 Uhr) einen Bericht zur Wirksamkeit europäischer Reiseerleichterungen in der Corona-Pandemie. Darin bewerten die obersten Rechnungsprüfer unter anderem, ob EU-Maßnahmen wie der digitale Corona-Impfnachweis oder digitale Reiseformulare das Reisen trotz strikter Beschränkungen leichter gemacht haben.

Berlin lädt zu Gipfel zum Thema Gewalt bei Jugendlichen ein

Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat für Mittwoch zu einem «Gipfel gegen Jugendgewalt» (10.00 Uhr) ins Rote Rathaus eingeladen. Daran sollen gut zwei Dutzend Vertreter aus Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit teilnehmen. Nach Angaben der Senatskanzlei gehören dazu auch die jeweils zuständigen Senatsmitglieder und die Bürgermeister aus den besonders betroffenen Bezirken. Zentrales Ziel der Veranstaltung ist der Austausch darüber, welche Maßnahmen nach den Silvester-Krawallen mit zahlreichen Angriffen, nicht zuletzt von Jugendlichen, aus Sicht der Teilnehmer notwendig sind.

Ex-Missbrauchsbeauftragter soll in Woelki-Verfahren aussagen

KÖLN: In einem Klageverfahren des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki gegen den Axel Springer-Verlag und einen «Bild»-Reporter soll am Mittwoch (13.30 Uhr) ein weiterer Zeuge aussagen. Das Kölner Landgericht will den früheren Missbrauchsbeauftragten des Erzbistums dazu hören, ob und wann Woelki über Vorwürfe gegen einen umstrittenen Pfarrer etwas wissen konnte. Der ursprünglich für Anfang Dezember angesetzte Termin war wegen Erkrankung eines Kammermitglieds verschoben worden.

SPD-Fraktionsspitze bereitet Klausurtagung vor

BREMEN/BERLIN: Der geschäftsführende Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion kommt am Mittwoch in Bremen zusammen, um die Klausurtagung der sozialdemokratischen Abgeordneten am Donnerstag und Freitag in Berlin vorzubereiten. Die größte der drei Regierungsfraktionen will dabei Positionspapiere zur internationalen Politik, zu einer europäischen Industriestrategie, zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und zur Familienpolitik beschließen. Für den Nachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz des Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich und des Vorsitzenden der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Mustafa Güngör, geplant (ca. 13.45 Uhr).

Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin und Sklavenhalterin beginnt

KOBLENZ: Eine mutmaßliche IS-Anhängerin steht von Mittwoch (14.30 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht Koblenz - sie soll eine Jesidin als Sklavin gehalten und noch andere Verbrechen begangen haben. Die Bundesanwaltschaft wirft der Frau vor, Mitglied in der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein. Sie ist angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die 37-jährige Deutsche hatte einst in Idar-Oberstein gelebt. Laut OLG hat sich die Angeklagte bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Auto-Verband gibt Ausblick auf 2023

BERLIN: Nach einem durchwachsenen vergangenen Jahr für die Autoindustrie gibt der Branchenverband VDA an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) einen Ausblick auf 2023. Die Chefin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, will dabei zu den aktuellen Themen und Herausforderungen für die Branche Stellung beziehen, wie der Verband mitteilte. Am Vortag hatten sich Vertreter der Industrie mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Spitzengespräch getroffen - unter anderem, um den weiteren Ausbau der Elektromobilität zu besprechen.

Golden Globes werden vergeben - «Im Westen nichts Neues» nominiert

LOS ANGELES: In wenigen Stunden werden in Beverly Hills die Gewinner der Golden-Globe-Preise bekanntgegeben. Die Trophäen in 27 Film- und Fernseh-Kategorien werden am Dienstagabend (Ortszeit/MEZ Mittwoch 2.00 Uhr) zum 80. Mal verliehen. Der Verband der Auslandspresse (HFPA) hat prominente Teilnehmer angekündigt, darunter Claire Danes, Salma Hayek, Ana de Armas und Quentin Tarantino. Bei der Trophäen-Show soll zudem eine Botschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj übermittelt werden.

Kinder von Balkon gestoßen - Prozess gegen Mutter beginnt

SAARBRÜCKEN: Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine Frau, die in Saarbrücken ihre beiden Kinder von einem Balkon geworfen haben soll. Die dreijährige Tochter war Ende Juli 2022 bei dem Sturz aus etwa fünf Metern ums Leben gekommen. Ihre einjährige Schwester und die Mutter, die anschließend selbst in die Tiefe sprang, überlebten. Die Familie wohnte im Main-Taunus-Kreis in Hessen und war zu Besuch bei den Großeltern im Saarland.

Mord-Prozess um Tod von reicher Witwe beginnt - Habgier als Motiv?

MÜNCHEN: Der gewaltsame Tod einer vermögenden Witwe aus dem Münchner Westen wird ab Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Landgericht München I verhandelt. Angeklagt ist ein 34-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft Mord aus Habgier vorwirft. Der Syrer soll zu der 72-jährigen Getöteten eine Art Mutter-Sohn-Verhältnis gepflegt haben und von ihr auch als Alleinerbe eingesetzt worden sein. Die Leiche der Frau war am 10. Januar 2022 in ihrem Haus entdeckt worden - mit zahlreichen Stichverletzungen.

Polen fordert Rekord-Champion Frankreich zum Auftakt der Handball-WM

KATTOWITZ: Co-Gastgeber Polen fordert zum Auftakt der Handball-Weltmeisterschaft den sechsmaligen Rekord-Champion Frankreich. Der Olympiasieger von Tokio geht an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Eurosport und Sportdeutschland.tv) als Favorit in das Eröffnungsspiel der Endrunde, bei der Europameister Schweden der zweite Ausrichter ist. Die deutsche Mannschaft steigt erst am Freitag bei der Partie gegen Asienmeister Katar in das Turnier ein. Weitere Vorrunden-Gegner der DHB-Auswahl in der Gruppe E sind Serbien und Algerien.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding startet mit Einzel der Männer

RUHPOLDING: Zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding sind die Männer im Einzel gefordert. Im Klassiker über 20 Kilometer am Mittwoch (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) ist der norwegische Gesamtweltcup-Führende Johannes Thingnes Bö einmal mehr der große Favorit. Beim Heimspiel in der Chiemgau Arena hoffen die deutschen Skijäger einen knappen Monat vor der WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) auf eine Leistungssteigerung, nachdem sie in der Vorwoche auf der Pokljuka in Slowenien ohne Podestplatz geblieben waren. Die Biathleten erwarten bei milden Temperaturen schwierige Bedingungen. Nur mit viel Mühe konnte in Bayern mit Kunstschnee eine Strecke präpariert werden.