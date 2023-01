Das bringt der Mittwoch

Baerbock in Lissabon - Es geht um Klima, Energie und Meeresschutz

LISSABON: Mit einem Besuch in der Hauptstadt Lissabon will Außenministerin Annalena Baerbock die Zusammenarbeit mit Portugal im Klima- und Energiebereich sowie zum Schutz der Weltmeere vertiefen. Auf Einladung ihres portugiesischen Kollegen João Gomes Cravinho wollte die Grünen-Politikerin an diesem Mittwoch zunächst eine Rede bei der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der portugiesischen Auslandsvertretungen halten. Dabei dürfte auch die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die jüngsten Angriffe Russlands auf die Energie-Infrastruktur des Landes eine Rolle spielen.

EU-Staaten beraten über Umgang mit Einreisen aus China

BRÜSSEL: Die EU-Staaten setzen an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) ihre Beratungen über eine gemeinsame Reaktion auf die massive Corona-Welle in China fort. Bereits am Dienstag hatten sich Vertreter der nationalen Gesundheitsministerien nach Angaben der EU-Kommission grundsätzlich auf ein «koordiniertes Vorgehen» verständigt. Die große Mehrheit der EU-Staaten unterstützt demnach Corona-Tests vor der Abreise aus China in Richtung der EU.

Wirtschaftsminister Habeck reist nach Norwegen

OSLO: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist an diesem Mittwochabend nach Norwegen. Der Grünen-Politiker führt dort am Donnerstag und Freitag politische Gespräche und trifft Wirtschaftsvertreter. Themen der Reise sind unter anderem künftige Importe von klimafreundlichem Wasserstoff aus Norwegen, Klimaschutz und die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid. Dabei wollen beide Seiten auch eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, in der sie das Ziel bekräftigen, bis 2030 Infrastruktur zum Export von Wasserstoff aus Norwegen nach Deutschland zu schaffen.

Deutscher Lotto- und Totoblock veröffentlicht Bilanz für 2022

HANNOVER: Der Deutsche Lotto- und Totoblock wird am Mittwoch die Zahl der Lotto-Millionäre aus dem vergangenen Jahr bekanntgeben. Am Sitz der Lotteriegesellschaft Lotto Niedersachsen in Hannover stellt der DLTB die bundesweite Bilanz für 2022 vor. Es wird auch veröffentlicht, wie hoch der höchste Gewinn ausfiel und in welches Bundesland die meisten Millionengewinne geflossen sind. Der DLTB ist die Gemeinschaft der 16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern.

Drittes Tournee-Springen in Innsbruck steigt ohne Geiger

INNSBRUCK: Bei der Vierschanzentournee steht am Mittwoch (13.30 Uhr) das Bergiselspringen in Innsbruck auf dem Programm. Nicht dabei ist Deutschlands Topathlet Karl Geiger, der als 51. an der Qualifikation scheiterte und damit auch alle Chancen auf eine gute Tournee-Platzierung verspielte. Als große Favoriten gehen der Norweger Halvor Egner Granerud sowie Polens Dawid Kubacki in den Wettbewerb auf der windanfälligen Schanze.