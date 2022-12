Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.22 | Überblick

Ein Jahr nach Schüssen in Fischerhude: Urteil zu Doppelmord erwartet

VERDEN: Genau ein Jahr nach dem Doppelmord im Künstlerdorf Fischerhude bei Bremen wird am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil gegen den mutmaßlichen Todesschützen erwartet. Die Staatsanwaltschaft Verden fordert eine lebenslange Haftstrafe für den 65 Jahre alten Angeklagten. Der Deutsche soll am 28. Dezember 2021 kaltblütig und geplant eine 73-jährige Frau und ihren 56-jährigen Sohn in deren Bauernhaus erschossen haben (Az. 10 Ks 103/22).

71. Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf

OBERSTDORF: Die 71. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt traditionell mit der Qualifikation in Oberstdorf. Am Mittwoch (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es für Karl Geiger und die Kollegen maßgeblich darum, in der Vorausscheidung unter die besten 50 Athleten zu kommen, um am Donnerstag (16.30 Uhr) beim Auftaktspringen dabei zu sein. Erstmals seit Dezember 2019 sind wieder Zuschauer am Schattenberg zugelassen. Das deutsche Team um Geiger zählt nach einem durchwachsenen Saisonstart nicht zum engsten Favoritenkreis. Die Springerinnen sind am Nachmittag (14.45 Uhr) beim Silvester-Turnier in Villach gefordert.

Darts-Profi Schindler kämpft gegen Smith um Achtelfinal-Ticket

LONDON: Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler kämpft um seinen ersten Achtelfinal-Einzug bei einer Weltmeisterschaft. Am späten Mittwochabend (22.45 Uhr/Sport1 und DAZN) bekommt es der 26-Jährige mit dem WM-Finalisten Michael Smith aus England zu tun und ist dabei klarer Außenseiter. Schindler hatte vor wenigen Tagen erst seinen ersten Sieg bei einer WM eingefahren. Auch der niederländische Topfavorit Michael van Gerwen ist gefordert, er trifft auf den Österreicher Mensur Suljovic. Bereits am Nachmittag muss der Schotte Gary Anderson gegen den Engländer Chris Dobey ran.

Biathlon auf Schalke findet erstmals seit 2019 wieder statt

GELSENKIRCHEN: Bei der World Team Challenge der Biathleten in der Arena auf Schalke werden am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF) zehn Mixed-Teams an den Start gehen, darunter die beiden deutschen Duos Benedikt Doll/Denise Herrmann-Wick und Philipp Nawrath/Vanessa Voigt. Mit dabei sind auch die Titelverteidiger aus Norwegen, allerdings tritt Vetle Sjastad Christiansen diesmal mit Ingrid Landmark Tandrevold in Gelsenkirchen an. Bei der bislang letzten Auflage auf Schalke 2019 startete Christiansen noch an der Seite von Marte Olsbu Röiseland. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand die World Team Challenge in den vergangenen Jahren in Ruhpolding statt, nun kehrt sie in die Arena auf Schalke zurück.