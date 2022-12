Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.22 | Überblick

Korruptionsprozess gegen Frankfurter Ex-OB Feldmann vor Ende

FRANKFURT/MAIN: Der Korruptionsprozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) geht auf sein Ende zu. An diesem Mittwoch (Verhandlungsbeginn 9.30 Uhr) muss noch das Plädoyer eines der beiden Verteidiger vor dem Frankfurter Landgericht beendet werden. Zudem erhält der Angeklagte Gelegenheit zu einem letzten Wort in dem Prozess. Die Urteilsverkündung wird nach Angaben einer Gerichtssprecherin dann voraussichtlich an einem weiteren Verhandlungstag stattfinden, der noch festgelegt wird.

Kabinett berät über kürzere Haftdauer bei nicht bezahlter Geldstrafe

BERLIN: Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, soll dafür nicht mehr so lange ins Gefängnis müssen wie bislang. Über einen entsprechenden Entwurf aus dem Haus von Justizminister Marco Buschmann (FDP) will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beraten. Er sieht vor, dass ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe künftig nicht mehr einem, sondern zwei sogenannten Tagessätzen entsprechen soll. Die Zeit hinter Gittern würde dadurch also halbiert.

EU-Gericht entscheidet über deutsche Corona-Beihilfen

BRÜSSEL: Das Gericht der EU entscheidet am Mittwoch (9.30 Uhr) über die Klagen der deutschen Bekleidungsunternehmen Breuninger und Falke gegen die EU-Genehmigung der Corona-Staatshilfen. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgegangen werden.

Drei tote Fußgänger in Neumünster - Urteil für 26-Jährigen erwartet

KIEL: Im Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster will das Kieler Landgericht am Mittwoch (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den angeklagten 26 Jahre alten Autofahrer vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Verteidiger des Mannes forderte maximal drei Jahre Haft. Fahrlässige Tötung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Tod eines 15-jährigen Mädchens - Mordprozess gegen Mitschüler beginnt

BRAUNSCHWEIG: Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens im niedersächsischen Salzgitter beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen. Gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Mitschüler soll der Angeklagte die Jugendliche im Juni dieses Jahres auf einem verwilderten Grundstück erstickt und ihre Leiche in einem Gebüsch versteckt haben. Der Jugendliche muss sich am Landgericht Braunschweig wegen heimtückischen Mordes verantworten.

Neue Führung des Wiener Burgtheaters wird präsentiert

WIEN: Die neue Leitung des Wiener Burgtheaters ab der Saison 2024/25 wird der Öffentlichkeit am Mittwoch präsentiert. Österreichs Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gibt bekannt, wer Martin Ku?ej an der Spitze der traditionsreichen Bühne nachfolgt.

Clemens startet bei Darts-WM - Auch van Gerwen gefordert

LONDON: Deutschlands Darts-Primus Gabriel Clemens startet bei der WM in London. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) ist der «German Giant» in der zweiten Runde gegen den irischen Routinier William O'Connor gefordert. Clemens geht trotz seiner besseren Ranglisten-Platzierung sogar als leichter Außenseiter in die Partie. Der Saarländer hat ein eher enttäuschendes Jahr 2022 hinter sich. Direkt im Anschluss (22.00 Uhr) ist Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden im Alexandra Palace gefordert. Der dreimalige Weltmeister spielt gegen den Waliser Lewy Williams.