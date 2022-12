Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.22 | Überblick

Bundestag mit Regierungserklärung und «Reichsbürger»-Debatte

BERLIN: Mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) startet der Bundestag am Mittwoch (9.00 Uhr) in die letzte Sitzungswoche des Jahres. Vor seiner Reise nach Brüssel will sich der Kanzler zum dortigen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs äußern sowie zum gemeinsamen Gipfel von EU und den südostasiatischen Asean-Staaten. Darüber hinaus befassen sich die Parlamentarier in einer Aktuellen Stunde mit der Frage, welche Konsequenzen aus den Umsturzplänen der sogenannten Reichsbürger-Szene zu ziehen sind.

Kabinett befasst sich mit Entwurf für ein Demokratiefördergesetz

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich in seiner Sitzung an diesem Mittwoch mit einem Entwurf für ein sogenanntes Demokratiefördergesetz. Das neue Gesetz soll Vereine und Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie und die Prävention von Extremismus einsetzen, künftig mit einer verlässlicheren finanziellen Grundlage ausstatten. Es solle eine «angemessene Finanzierung in diesem Bereich nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes» sichergestellt werden, heißt es dazu aus dem Familienministerium.

Regierungschefs der EU gipfeln erstmals mit Asean-Partnern

BRÜSSEL: Zum 45-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen der EU und dem Verband südostasiatischer Nationen treffen sich an diesem Mittwoch die Staats- und Regierungschefs zu einem Jubiläumsgipfel in Brüssel. Das Treffen ist nach Angaben der EU das allererste in diesem großen Format. Bislang wurde in der Regel auf Ministerebene getagt.

EU-Parlament ehrt ukrainisches Volk - Selenskyi per Video dabei

STRAßBURG: Das Europaparlament verleiht an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren.

Biden spricht bei USA-Afrika-Gipfel - Dinner im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will sich am Mittwoch mit Staats- und Regierungschefs aus Afrika treffen und diese zu einem Abendessen im Weißen Hause empfangen. Der US-Präsident hatte rund 50 Regierungsvertreter zu einem mehrtägigen Gipfel in der US-Hauptstadt geladen. Auf dem Programm steht nun eine Rede Bidens (19.30 Uhr MEZ) im Rahmen eines Wirtschaftsforums, an dem auch Führungskräfte aus dem Privatsektor von über 300 amerikanischen und afrikanischen Unternehmen teilnehmen. Später will Biden mit einer kleinen Gruppe Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus über bevorstehende Präsidentschaftswahlen 2023 in Afrika sprechen und die Unterstützung der USA für freie und faire Wahlen anbieten.

Karlsruher Urteil zu Regierungsauskünften über die Geheimdienste

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Mittwoch (15.00 Uhr) ein Urteil zu der Frage, welche Informationen einem Parlamentarier zur Arbeit des Verfassungsschutzes zustehen. In dem Verfahren klagt der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle gegen die Bundesregierung. Er hatte Ende 2020 angefragt, wie viele Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in den vergangenen fünf Jahren ins Ausland entsandt waren. Das damals noch CSU-geführte Innenministerium verweigerte dazu jegliche Auskunft. Der Streit dreht sich darum, ob dies das parlamentarische Informationsrecht verletzt.

US-Notenbank vor erneuter Zinsanhebung - moderaterer Kurs erwartet

WASHINGTON: Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo erhöht - zuletzt im November zum vierten Mal in Folge um beachtliche 0,75 Prozentpunkte. Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

Tui zieht Bilanz zum abgelaufenen Geschäftsjahr

HANNOVER: Der Tui-Konzern blickt am Mittwoch auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende September) zurück. Nach dem letzten Winter, der in der Tourismusbranche stets die schwächste Reisezeit ist, arbeiteten sich die Hannoveraner im Laufe des Frühjahrs und Sommers weiter schrittweise aus der Corona-Krise heraus. Manche Branchenexperten rechnen mit Werten, die im Vergleich zum pandemiebelasteten Vorjahr deutlich besser ausfallen dürften - unterm Strich könnte das größte Tourismusunternehmen aber immer noch in den roten Zahlen bleiben.

Videovernehmung im Prozess gegen Bushidos Ex-Manager geplant

BERLIN: Der Prozess gegen den Ex-Geschäftspartner von Rapper Bushido soll am Mittwoch (8.00 Uhr) mit der Videovernehmung eines Zeugen in der Türkei fortgesetzt werden. Die Behörden verwehren dem Mann eine Einreise nach Deutschland. Darum soll der Türke nun im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens per Video befragt werden. Aus Sicht der Beteiligten ist der Mann ein wichtiger Zeuge in dem Prozess gegen den Berliner Clanchef und mutmaßliche Mittäter. Der Türke mit Verbindungen zu kriminellen Mitgliedern von Berliner Clans war wegen Gewalttaten sowie Drogenhandels aufgefallen und zuletzt angeklagt im Zusammenhang mit einer Schießerei. Im März 2021 wurde er abgeschoben.

Jacke von Obdachlosem angezündet - Prozess wegen versuchten Mordes

HAMBURG: Wegen mehrerer Gewalttaten gegen Obdachlose muss sich von Mittwoch (9.15 Uhr) an ein 35-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Der Mann soll am vergangenen 13. Juni den Jackenärmel eines Mannes mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der 34-Jährige schlief schwer betrunken vor einer Toilette am Bahnhof Altona. Er erwachte und schüttete sofort Bier auf die Flammen. Dennoch habe der 34-Jährige Verbrennungen am rechten Oberarm erlitten. Ein unbekannter Mittäter soll das Geschehen mit dem Handy gefilmt haben. Der mutmaßliche Täter soll bis zu seiner Inhaftierung selbst auf der Straße gelebt haben und alkoholabhängig sein.

Frankreich und Marokko wollen ins WM-Finale

AL-CHAUR: Titelverteidiger Frankreich und Außenseiter Marokko kämpfen im Halbfinale der Fußball-WM in Katar am Mittwoch (20.00 Uhr/Magenta TV und ZDF) um das zweite Ticket für das Endspiel. Die Franzosen wollen die Chance wahren, als erstes Team seit Brasilien vor 60 Jahren die WM-Trophäe zweimal in Serie zu gewinnen. Auch Gegner Marokko könnte Historisches schaffen. Eine afrikanische Mannschaft stand noch nie im Endspiel einer Weltmeisterschaft.