Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.22 | Überblick

G20-Gipfel auf Bali endet mit Debatte über digitale Transformation

NUSA DUA: Die G20-Runde führender Wirtschaftsmächte beendet an diesem Mittwoch auf der indonesischen Insel Bali ihre zweitägigen Gipfel-Beratungen. Bei der dritten und letzten Arbeitssitzung wollen die Staats- und Regierungschefs sowie die Vertreter der Europäischen Union (EU) über Chancen und Risiken der digitalen Transformation sprechen.

Trump will «besondere Ankündigung» machen - Kandidatur 2024 erwartet

WASHINGTON/PALM BEACH: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MEZ Mittwoch/21.00 Uhr Ortszeit Dienstag) eine «besondere Ankündigung» machen. Erwartet wird, dass Trump bei einer Veranstaltung in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida bekanntgeben wird, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten zu wollen. Mit zunehmender Vehemenz hatte Trump, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war, zuletzt die Spekulationen befeuert, dass er noch mal antreten könnte.

31 Jahre nach Brandanschlag auf Asylbewerberheim beginnt Prozess

KOBLENZ/SAARLOUIS: 31 Jahre nach einem Brandanschlag auf ein saarländisches Asylbewerberheim beginnt an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) in Koblenz ein Mordprozess. Der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war 1991 infolge der Flammen gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 51-jährigen Angeklagten in dem Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben.

Faeser stellt Strategie gegen Organisierte Kriminalität vor

WIESBADEN/BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts am Mittwoch (13.15 Uhr) eine Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vorstellen. Damit würden die Rahmenbedingungen verbessert, um kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen und Gewinne aus kriminellen Geschäften konsequent abzuschöpfen, teilte das Bundesinnenministerium vorab mit. Ein weiterer Schwerpunkt sei es, Kräfte und Anstrengungen im Bund, in den Ländern und international künftig noch stärker zu bündeln.

Urteil erwartet zur Gültigkeit der Berliner Wahl

BERLIN: Der Berliner Verfassungsgerichtshof will am Mittwoch (11.00 Uhr) seine Entscheidung zur Gültigkeit der von zahlreichen Pannen überschatteten Wahl zum Abgeordnetenhaus verkünden. Das Urteil wird mit Spannung erwartet. Bleibt das Gericht bei seiner vorläufigen Einschätzung aus der mündlichen Verhandlung Ende September, müsste die Wahl komplett wiederholt werden. Das Gericht hatte damals von zahlreichen Wahlfehlern gesprochen, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten.

Isolationspflicht für Corona-Infizierte endet in zwei Bundesländern

MÜNCHEN/STUTTGART: Von diesem Mittwoch an müssen sich Corona-Infizierte in Bayern und Baden-Württemberg nicht länger isolieren. «An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete», sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag. Für sie gälten fortan unter anderem eine Maskenpflicht sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Zeugin soll in Woelki-Verfahren aussagen

KÖLN: Vor dem Landgericht Köln ist am Mittwoch (13.00 Uhr) eine mündliche Verhandlung in einem Klageverfahren von Kardinal Rainer Maria Woelki gegen den Axel Springer-Verlag und einen «Bild»-Reporter angesetzt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin greift Woelki die Berichterstattung über einen Priester an, der von ihm zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf befördert worden war.

Streit um Buch-Zitate - Walter Kohl muss als Zeuge aussagen

KÖLN: Im juristischen Dauerstreit um Zitate des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl in einem Buch muss dessen Sohn Walter am Mittwoch (9.30 Uhr) vor Gericht als Zeuge aussagen. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln will in dem Verfahren klären, ob es zwischen dem 2017 gestorbenen Kohl und dem Autor Heribert Schwan seinerzeit eine Verschwiegenheitserklärung gab. Die Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter, will erreichen, dass eine Reihe von Zitaten aus Schwans 2014 erschienenem Buch «Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle» nicht mehr verbreitet werden dürfen.

BGH vor Urteil: Ist das Pfandleih-Modell «cash & drive» zulässig?

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Mittwoch (14.00 Uhr), ob Pfandleihgeschäfte mit Autos nach dem Modell «cash & drive» zulässig sind. Vier Betroffene haben das bundesweit tätige Unternehmen Pfando verklagt, das sich als Marktführer bezeichnet. «Bei Pfando erhalten Sie in 60 Minuten Bargeld für Ihr KFZ und können wie gewohnt weiterfahren!», heißt es auf der Internetseite.

Verfassungsgericht äußert sich zu Klagen von Tierheilpraktikerinnen

KARLSRUHE: Seit knapp einem Jahr dürfen Tierheilpraktiker keine homöopathischen Mittel mehr anwenden, die eigentlich für Menschen gemacht sind - jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Klagen von vier Betroffenen entschieden. Der Beschluss wird am Mittwoch (9.30 Uhr) schriftlich veröffentlicht. Das Verbot ergibt sich aus dem neuen Tierarzneimittelgesetz, das seit dem 28. Januar in Kraft ist.

Nach monatelangen Verschiebungen: Teststart für Nasa-Mondmission

CAPE CANAVERAL: Nach monatelangen Verschiebungen soll die krisengeplagte Nasa-Mondmission «Artemis 1» in der Nacht zum Mittwoch (07.04 Uhr MEZ) zu einem Teststart aufbrechen. Das Raketensystem - bestehend aus der Rakete «Space Launch System» und der «Orion»-Kapsel - war dafür schon in der vergangenen Woche auf den Startplatz am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gerollt worden. Wegen des Sturms «Nicole» war der unbemannte Teststart dann von Montag auf Mittwoch verschoben worden.

Kunstmesse Art Cologne beginnt mit rund 190 Galerien und Händlern

KÖLN: Die traditionsreiche Kunstmesse Art Cologne erwartet in diesem Jahr wieder mehr Galerien und Händler, die ihre Kunstwerke anbieten wollen. Im vergangenen Jahr - als die Messe aus einer längeren Corona-Pause zurückgekehrt war - hatte die entsprechende Zahl bei rund 150 gelegen. In diesem Jahr sollen in Köln rund 190 Galerien und Händler vertreten sein. Die Messe, die am Mittwoch (12 Uhr) beginnt, verspricht ein «ebenso hochkarätiges wie breites Angebot» an Werken - etwa zeitgenössische Kunst, klassische Moderne und Nachkriegskunst.

Flicks letzter WM-Test: Oman als Prüfung für Katar

MASKAT: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (18.00 Uhr) in Maskat gegen Gastgeber Oman das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Katar. Für Trainer Hansi Flick ist das Länderspiel im Sultan-Kabus-Stadion allerdings keine absolute Generalprobe eine Woche vor dem Gruppenauftakt gegen Japan.

Prozessauftakt gegen DFB: Ex-Schiri Gräfe klagt wegen Altersbegrenzung

FRANKFURT/MAIN: Im Streit um sein altersbedingtes Ausscheiden als Spitzenschiedsrichter klagt Manuel Gräfe an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt/Main gegen den DFB auf Schadenersatz. Der mittlerweile 49 Jahre alte Berliner hatte im vergangenen Jahr seine Bundesliga-Karriere wegen der Altersbeschränkung des Deutschen Fußball-Bundes für Referees mit 47 Jahren beenden müssen.