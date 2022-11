Das bringt der Mittwoch

Rentenversicherung informiert über Finanzlage

WÜRZBURG: Die Deutsche Rentenversicherung präsentiert an diesem Mittwoch aktuelle finanzielle Kerndaten und Prognosen zur gesetzlichen Rente in Deutschland (12.00 Uhr). Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Renten in Westdeutschland im kommenden Jahr voraussichtlich um rund 3,5 Prozent steigen. In Ostdeutschland wird für Juli 2023 eine Steigerung um gut 4,2 Prozent vorhergesagt.

«Wirtschaftsweise» legen Jahresgutachten vor

BERLIN: Die «Wirtschaftsweisen» legen am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin ihr Jahresgutachten vor. Wie vorab bekannt wurde, schätzen sie die Konjunkturlage in Deutschland für dieses und das nächste Jahr etwas optimistischer ein als die Bundesregierung. Nach einem «Spiegel»-Bericht rechnet der Sachverständigenrat für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,7 Prozent. Im nächsten Jahr rutscht Deutschland demnach in eine Rezession, die mit einem Minus von 0,2 Prozent aber milde ausfällt. Der fünfköpfige Rat übergibt das Gutachten am Vormittag an die Bundesregierung.

Beitrag fürs Klima: Kabinett berät über nationale Moorschutzstrategie

BERLIN: Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch über die nationale Moorschutzstrategie. Sie dient dem Ziel, Moore in Deutschland künftiger besser zu schützen und sie in die Lage zu versetzen, einen wichtigen Beitrag zu den deutschen Klimaschutzzielen zu leisten. Zu den Kernpunkten will sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nach den Kabinettsberatungen am Mittag vor dem Kanzleramt äußern.

Tagung zum 9. November im Schloss Bellevue

BERLIN: Wie umgehen mit dem ambivalenten 9. November in der deutschen Geschichte? Darüber diskutieren am Mittwoch auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und des Zentralrats der Juden in Deutschland Wissenschaftler sowie Vertreter aus Zivilgesellschaft und historisch-politischer Bildungsarbeit einen Tag lang im Schloss Bellevue. Steinmeier und der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, werden die Veranstaltung mit Reden (11.00 Uhr) eröffnen.

Generalstreik droht Teile Belgiens lahmzulegen

BRÜSSEL: Wegen eines Generalstreiks drohen weite Teile Belgiens am Mittwoch stillzustehen. Rund 55 Prozent der abfliegenden und ankommenden Flüge wurden gestrichen, sagte eine Sprecherin des Brüsseler Flughafens. Zudem sollen deutlich weniger Züge, Busse, Straßenbahnen und Metros als an normalen Wochentagen fahren. Es werde jedoch einen alternativen Fahrplan geben, teilten die Verkehrsunternehmen mit. Ziel des Streiks ist vor allem, die Regierung zu weiteren Maßnahmen gegen die gestiegenen Lebenshaltungspreise und Energiekosten zu bewegen.

Auf Kurs zu Milliardengewinn: Commerzbank bilanziert drittes Quartal

FRANKFURT/MAIN: Die Zinserhöhungen im Euroraum geben der Commerzbank Rückenwind. Schon im ersten Halbjahr 2022 hat der Frankfurter MDax-Konzern trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Ukraine-Krieges 768 Millionen Euro verdient. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro an. An diesem Mittwoch (7.00 Uhr) legt die Commerzbank den Bericht für das dritte Quartal vor. Analysten rechnen für den Drei-Monats-Zeitraum Juli bis einschließlich September im Schnitt mit einem Vorsteuergewinn von 122 Millionen Euro. Unter dem Strich dürfte demnach ein Gewinn von 116 Millionen Euro stehen.

Chefwechsel überstrahlt Adidas-Quartalsbilanz

HERZOGENAURACH: Im Licht eines spektakulären Wechsels an der Konzernspitze wird der Sportartikelhersteller Adidas am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgeben. Es ist die letzte Zahlenvorlage für den bisherigen Konzernchef Kasper Rorsted, der bereits Ende der Woche Adidas verlassen wird. Am 1. Januar übernimmt der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden. Die Wochen bis dahin überbrückt Finanzvorstand Harm Ohlmeyer am Adidas-Ruder.

Eon legt Neunmonatszahlen vor - Experten erwarten solides Ergebnis

ESSEN: Deutschlands größter Energieversorger Eon legt am Mittwoch (07.00 Uhr) seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Nach sechs Monaten hatte Eon operativ knapp 4,1 Milliarden Euro verdient. Wie gut es danach weiterging, hängt auch davon ab, wie gut der Konzern seine gestiegenen Beschaffungskosten an die Kunden weitergeben konnte. Eon beliefert in Deutschland rund 14 Millionen Privat- und Geschäftskunden. Darunter sind rund 1,5 Millionen Gaskunden. Neben dem Energievertrieb ist der Betrieb von Verteilnetzen die andere große Säule im Kerngeschäft des Dax-Konzerns.

Plädoyers in Mordprozess gegen Autoraser erwartet

AUGSBURG: Nach einer tödlichen Raserei in Schwaben werden in dem Mordprozess gegen den Fahrer am Mittwoch (13.30 Uhr) die Plädoyers erwartet. Möglicherweise wird das Augsburger Landgericht gleich anschließend auch das Urteil verkünden. Alternativ sei am 17. November ein weiterer Verhandlungstag geplant, kündigte ein Gerichtssprecher an. Dem 28 Jahre alten Fahrer wird vorgeworfen, auf einer Staatsstraße bei Monheim, auf der maximal Tempo 100 erlaubt war, seinen PS-starken Wagen auf etwa 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt zu haben. Dadurch soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und in den Gegenverkehr geschleudert sein. Dort krachte der Angeklagte in das Auto einer vierfachen Mutter, die 54-Jährige starb noch am Unfallort.

16-Jährige stirbt nach Ecstasy-Konsum - Zwei Männer vor Gericht

HAMBURG: Nach dem Drogentod einer 16-Jährigen in Hamburg stehen von diesem Mittwoch an (9.30 Uhr) zwei junge Männer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft einem der Angeklagten - einem heute 21-Jährigen - vor, im September 2020 Jugendlichen auf einer Party Ecstasy-Tabletten gegeben zu haben. Das 16-jährige Mädchen starb kurz danach an einer von den Drogen ausgelösten Hyperthermie (Überwärmung).

Mann wollte Neffen laut Anklage zum Mord anstiften - Prozess in Kiel

KIEL: Er soll mehrfach versucht haben, seinen Neffen zum Mord an dessen eigener Mutter anzustiften - vier Jahre später muss sich ein 57-jähriger Mann aus Kiel nun ab Mittwoch am Kieler Landgericht verantworten. Ihm wird versuchte Anstiftung zum Mord und mehrfache Körperverletzung vorgeworfen. Der Tatzeitraum erstreckt sich demnach von 2017 bis Frühjahr 2018. Dem Mann drohen bei einer Verurteilung 3 bis 15 Jahre Haft.

Deutsche Handballerinnen wollen in die EM-Hauptrunde

PODGORICA: Deutschlands Handballerinnen wollen bei der Europameisterschaft im Gruppenfinale gegen Spanien aus eigener Kraft den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen. Dazu reicht der DHB-Auswahl im Duell mit dem noch punktlosen WM-Vierten des Vorjahres am Mittwoch (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Podgorica bereits ein Unentschieden. Sollte zuvor Polen gegen Montenegro verlieren, könnte sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch sogar eine Niederlage mit maximal zwei Toren Unterschied leisten. Darauf will es die deutsche Mannschaft aber nicht ankommen lassen, geht es doch auch um eine möglichst gute Ausgangslage für die zweite Turnierphase.

Schalke hofft auf ersten Sieg unter Reis - Derby in Köln

BERLIN: Der FC Schalke 04 hofft in der Fußball-Bundesliga auf den ersten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Reis. Das Tabellenschlusslicht erwartet am Mittwoch den 1. FSV Mainz 05. Der zweite Teil des 14. Spieltages wird mit dem Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen eröffnet. Eine echte Standortbestimmung wartet auf den Sport-Club Freiburg bei RB Leipzig - im vorletzten Spiel vor der Winterpause wollen die Freiburger erstmals gegen die Sachsen gewinnen. Außerdem spielt der 1. FC Union Berlin gegen den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim.