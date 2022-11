Das bringt der Mittwoch

Bund und Länder beraten über weiteren Kurs in der Energiekrise

BERLIN: Bei Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch (15.00 Uhr) in Berlin stehen unter anderem offene Finanzierungsfragen bei Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise im Vordergrund. Am Vormittag beraten die 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, danach wollen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) ein Pressestatement abgeben. Im Anschluss beginnen die Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Kabinett will Übernahme der Gas-Abschläge für Dezember beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch neue Hilfen für die Bürger angesichts der hohen Energiepreise auf den Weg bringen. Es geht darum, dass der Staat für Gas- und Fernwärmekunden die Abschlagszahlungen für den Dezember übernimmt. Damit wird der erste Vorschlag einer von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission umgesetzt. Diese Gruppe hatte auch vorgeschlagen, für große Industrieunternehmen ab Januar und für Privatkunden ab März eine Gaspreisbremse einzuführen.

Baerbock besucht jahrtausendealte Stadt Samarkand in Usbekistan

SAMARKAND: Mit einem Besuch der jahrtausendealten usbekischen Stadt Samarkand beendet Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Mittwoch ihren dreitägigen Zentralasienbesuch. Die Grünen-Politikerin will sich über ein von Deutschland unterstütztes Bewässerungsprojekt im Rahmen der Initiative «Green Central Asia» informieren. Mit der Initiative will das Auswärtige Amt die regionale Annäherung der Staaten Zentralasiens unterstützen und den Dialog über die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Risiken fördern.

Steinmeier und Büdenbender beim japanischen Kaiserpaar

TOKIO: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden am Mittwoch (8.00 Uhr MEZ/16.00 Uhr Ortszeit) in Tokio vom japanischen Kaiserpaar empfangen. Beide hatten 2019 bereits an der Inthronisierung von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako teilgenommen. Steinmeier und Büdenbender waren am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in der japanischen Hauptstadt eingetroffen. Anschließend wollen sie nach Südkorea weiterreisen.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für Oktober vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch in Nürnberg (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat Oktober vor. Erwartet wird, dass sich der Arbeitsmarkt in Deutschland trotz der negativen Einflüsse von Inflation und Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges noch immer robust zeigen wird. Im September war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um 62.000 auf rund 2,49 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent.

US-Notenbank Fed vor erneuter deutlicher Erhöhung des Leitzinses

WASHINGTON: Im Kampf gegen die hohe Inflationsrate steht die US-Notenbank vor einer erneuten kräftigen Erhöhung des Leitzinses. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine erneute Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 3,75 bis 4,00 Prozent. Bereits im Juni, Juli und September hatte die Fed den Leitzins um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben.

Bundesamt berichtet über Entwicklung der Exporte im September

WIESBADEN: Deutschlands Exporteure haben sich trotz aller Krisen zuletzt robust gezeigt. Nach einem schwachen Juli zogen die Ausfuhren von Waren «Made in Germany» im August wieder an. Wie sich die exportorientierte Industrie im September geschlagen hat, darüber informiert das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch (8.00 Uhr). Im August hatte die deutschen Exporte in wichtige Absatzmärkte wie die USA und China zugelegt. Die Lage bleibe jedoch schwierig: Hohe Energiepreise, Probleme in den Lieferketten und die Eintrübung der Weltwirtschaft belasten.

Impfungen mit Kochsalzlösung - Impfzentrum-Mitarbeiterin vor Gericht

OLDENBURG: Im Fall möglicher Impfungen mit Kochsalzlösung am früheren Corona-Impfzentrum im niedersächsischen Schortens (Landkreis Friesland) muss sich ab Mittwoch (9.00 Uhr) eine ehemalige Beschäftigte vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 38-Jährigen Körperverletzung in 15 Fällen vor. Die damalige Krankenschwester soll im April vergangenen Jahres 15 Spritzen entweder nur mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Covid-Impfstoff so stark mit Kochsalzlösung verdünnt haben, dass dieser nicht mehr wirkte.

Boateng-Prozess geht weiter - Zeitpunkt des Urteils unklar

MÜNCHEN: Der Berufungsprozess wegen Körperverletzung gegen den Fußball-Profi Jérôme Boateng geht am Mittwoch (10.00 Uhr) in den dritten Verhandlungstag. Ursprünglich hatte das Landgericht München I schon am zweiten Prozesstag im Oktober das Urteil sprechen wollen - wann es nun dazu kommt, ist nach dem bisherigen Verhandlungsverlauf allerdings unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen vor, seine damalige Lebensgefährtin 2018 in einem Karibik-Urlaub geschlagen zu haben. Boateng hat die Vorwürfe bestritten, wollte im aktuellen Prozess aber nichts mehr sagen.

RB Leipzig will in Champions-League-Achtelfinale - BVB schon weiter

BERLIN: Zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League will RB Leipzig seine Chance auf den Einzug in das Achtelfinale nutzen. Nach zuletzt drei Siegen genügt dem deutschen Pokalsieger dafür an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen Schachtjor Donezk bereits ein Unentschieden. Donezk kann seinerseits mit einem Sieg noch in die Runde der letzten 16 einziehen. Borussia Dortmund ist schon vor dem Spiel beim FC Kopenhagen (21.00 Uhr/DAZN) für das Achtelfinale qualifiziert.