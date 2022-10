Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.10.22 | Überblick

Kanzler Scholz trifft Frankreichs Präsident Macron in Paris

PARIS: Inmitten von Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland besucht Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Bei einem Arbeitsessen in Paris wollen die beiden mittags über europapolitische und bilaterale Fragen reden. Ursprünglich hätte am Mittwoch der deutsch-französische Ministerrat in Fontainebleau bei Paris tagen sollen - der erste in der Kanzlerschaft des Sozialdemokraten Scholz. Vergangene Woche wurde das Treffen kurzfristig verschoben.

Bundeskabinett befasst sich mit Cannabis-Legalisierung

BERLIN: Wenige Tage nach Bekanntwerden erster Details zur geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an diesem Mittwoch dem Bundeskabinett Eckpunkte dafür vorlegen. Ein konkreter Gesetzentwurf soll erst kommen, wenn sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Cannabis-Freigabe keine rechtlichen Einwände gibt. Einem Bericht der «Rheinischen Post» zufolge sollen künftig der Erwerb und der Besitz von einer Höchstmenge «von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis» zum Eigenkonsum «unabhängig vom konkreten THC-Gehalt und Herkunft» straffrei sein.

EU-Kommission legt Vorschlag für bessere Luft- und Wasserqualität vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt an diesem Mittwoch ihre Vorschläge für bessere Luft- und Wasserqualität vor. Spannend wird unter anderem, welche Grenzwerte sie für Luftschadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub empfiehlt. Außerdem könnten schärfere Regeln für Grundwasser und Abwasser angekündigt werden. Hintergrund der Initiative ist der Aktionsplan für «Null Schadstoffe» in Luft, Wasser und Boden. Bis 2050 soll demnach die Umweltverschmutzung so reduziert werden, dass sie der menschlichen Gesundheit und der Natur nicht mehr schadet.

Neuer britischer Premier Rishi Sunak stellt sich Fragen im Parlament

LONDON: Der neue britische Premierminister Rishi Sunak muss sich am Mittwoch (13.00 Uhr MESZ) im Parlament erstmals den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei den sogenannten «Prime Minister's Questions» wird der jeweilige britische Regierungschef im Unterhaus von Oppositionsführer und Labour-Chef Keir Starmer befragt. Auch andere Parlamentarier haben die Chance, Fragen an den Premier zu richten. Sunak war am Dienstag von König Charles III. mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden.

Karlsruhe urteilt zu Informationsrechten des Bundestags in EU-Fragen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Mittwoch (15.00 Uhr) ein Urteil zu den Informationspflichten der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag. Dabei geht es um Fragen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Im Grundgesetz steht, dass das Parlament in EU-Angelegenheiten «umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt» zu unterrichten ist. Die Bundesregierung vertritt die Haltung, dass für die Sicherheits- und Außenpolitik besondere Regeln gelten. In Karlsruhe wollen die klagenden Fraktionen von Grünen und Linken jeweils feststellen lassen, dass der Bundestag 2015 vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise in seinen Rechten verletzt wurde.

Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen in Niedersachsen starten

HANNOVER: Rund zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl nehmen Niedersachsens SPD und Grüne am Mittwoch (10.00 Uhr) in Hannover Koalitionsverhandlungen auf. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grüne-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg (Grüne) hatten betont, dass sie angesichts der Energiekrise schnell eine Regierung bilden wollen. Kommende Woche Donnerstag wollen die Parteien die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorlegen.

Gute Geschäfte in schwieriger Zeit: Deutsche Bank mit Zwischenbilanz

FRANKFURT/MAIN: Kürzlich hat Finanzvorstand James von Moltke über gut laufende Geschäfte berichtet, nun legt die Deutsche Bank die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor. Analysten rechnen im Schnitt damit, dass Deutschlands größtes Geldhaus in den drei Monaten Juli bis einschließlich September 2022 gut 1,3 Milliarden Euro Vorsteuergewinn erzielt hat. Unter dem Strich dürften nach Marktschätzungen 835 Millionen Euro Gewinn stehen. Die genauen Zahlen veröffentlicht der Frankfurter Dax-Konzern an diesem Mittwoch (07.00 Uhr).

BGH urteilt zu Abschaltmöglichkeit für gemietete Autobatterien

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Mittwoch (9.00 Uhr) entscheiden, ob Vermieter von Batterien für E-Autos diese nach Vertragskündigung per digitalem Fernzugriff abschalten dürfen. Bei der Verhandlung vor fast einem Monat hatte sich angedeutet, dass sich Deutschlands oberste Zivilrichter in Karlsruhe auf die Seite der Verbraucher stellen und die entsprechende Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für nichtig erklären könnten. Die AGB der Bank des französischen Autoherstellers Renault (RCI Banque) sahen vor, dass bei einem außerordentlichen Vertragsende die Wiederauflademöglichkeit für die teuren Batterien gesperrt werden kann.

BGH prüft Geschäft mit kombinierten Kauf- und Mietverträgen für Autos

KARLSRUHE: Mit einem Konstrukt aus Kauf- und Mietverträgen für Autos muss sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (10.00 Uhr) in Karlsruhe befassen. Ein Pfandleiher hat gewerblich Kraftfahrzeuge angekauft, diese an die Verkäufer und Verkäuferinnen zurückvermietet und nach dem Ende der Mietzeit öffentlich versteigert. So war es vertraglich vereinbart. An den Auktionen konnten die ursprünglichen Besitzer teilnehmen. Sie gingen später gegen das staatlich zugelassene Pfandleihhaus vor.

Pfarrer wegen Besitzes kinderpornografischer Bilder vor Gericht

OSNABRÜCK: Wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern muss sich ein katholischer Pfarrer am Mittwoch (13.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Dem heute 58 Jahre alten Angeklagten wirft die zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hannover vor, sich Bilddateien heruntergeladen und auf verschiedenen Datenträgern gespeichert zu haben. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sollen kinderpornografische Dateien in mittlerer vierstelliger Zahl aufgefunden worden sein. In der Sache hat das Amtsgericht bislang einen Termin angesetzt.

Prozess um umstrittenen Müllberg in Norderstedt beginnt

NORDERSTEDT: Vor dem Amtsgericht Norderstedt startet am Mittwoch (14.00 Uhr) der Prozess um einen Müllberg in der Stadt im Süden Schleswig-Holsteins, auf dem umweltschädliche Stoffe in großen Mengen illegal endgelagert worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat deswegen den ehemaligen Geschäftsführer sowie die frühere Betreiberin eines Transport- und Entsorgungsunternehmens angeklagt. Die Angeklagten sollen auf ein etwa 5000 Quadratmeter großes und weitgehend unversiegeltes Gewerbegrundstück erhebliche Mengen Abfall zur faktischen Endlagerung gebracht haben. Der Müllberg erreichte demnach teilweise Höhen von etwa sechs Metern; das Volumen schätzten Experten auf 15.000 Kubikmeter.

Bundespräsident soll Zukunftspreis an Forscherteam verleihen

BERLIN: Ein neuartiges Mikroskop, eine neue Bestrahlungstechnik für Krebspatienten und eine Turbo-Ladestation für E-Autos - diese drei Ideen sind im Rennen um den Deutschen Zukunftspreis. Am Mittwoch (18.00 Uhr) soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung in Berlin an eines der nominierten Forscherteams verleihen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und eine Auszeichnung für Technik und Innovation. Es haben nur Projekte eine Chance auf den renommierten Preis, die bereits zur Marktreife entwickelt wurden.

Frankfurt und Leverkusen unter Druck, Bayern vor Gruppensieg

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen stehen in der Champions League mächtig unter Druck. Für beide Clubs würde eine Niederlage am Mittwoch das vorzeitige Ausscheiden in der Gruppenphase bedeuten. Die Eintracht empfängt um 21 Uhr (DAZN) in Gruppe D den französischen Traditionsclub Olympique Marseille. Leverkusen tritt in Gruppe B bei Atlético Madrid an (21.00 Uhr/DAZN). Der FC Bayern, der bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, kann sich mit einem Erfolg beim FC Barcelona (21.00 Uhr/DAZN) den ersten Platz in Gruppe C sichern.