Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.22 | Überblick

Kabinett berät voraussichtlich über Entwurf zum AKW-Weiterbetrieb

BERLIN: Das Bundeskabinett wird sich in seiner Sitzung an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) aller Voraussicht nach mit einem Gesetzentwurf zum Weiterbetrieb der drei noch aktiven Atomkraftwerke befassen. Mit einer Änderung des Atomgesetzes sollen die Voraussetzungen für einen befristeten Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg bis zum 15. April 2023 geschaffen werden.

Plenardebatte zur Energieversorgung - Wissing bei Regierungsbefragung

BERLIN: Trotz des Machtworts von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird die Debatte um den Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke im Bundestag fortgesetzt. Auf Antrag der AfD gibt es dort am Mittwoch (15.10 Uhr) eine Aktuelle Stunde mit dem Titel «Uneinigkeit in der Regierungskoalition - Konsequente Ausweitung des Energieangebots». Eine wichtige Rolle im Plenum dürfte außerdem die Finanzierung des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen spielen. Bei der regelmäßig stattfindenden Regierungsbefragung (13.00 Uhr) stellt sich diesmal nämlich Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Fragen der Abgeordneten.

Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch zur Steuer-Verschwendung vor

BERLIN: Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Mittwoch (11.00 Uhr) seine aktuelle Liste gravierender öffentlicher Steuerverschwendung - das Schwarzbuch 2022/23. Mit der 50. Ausgabe möchte der Bundesverband 100 neue Beispiele aus unterschiedlichen Themenbereichen präsentieren. Zu diesen gehöre etwa die Imagepflege der Politik, Kostensteigerungen oder auch skurrile Ausgaben. Der Verband kritisiert mit diesen Fällen öffentliche Ausgaben auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, die aus seiner Sicht Verschwendung sind.

Premierministerin Truss muss sich Fragen der Parlamentarier stellen

LONDON: Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich am Mittwoch erstmals seit der demütigenden Abkehr von ihrer Steuerpolitik den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus stellen. Für Truss steht dabei viel auf dem Spiel. Ein schwacher Auftritt könnte die angeschlagene Regierungschefin weiter schwächen, so die Erwartung.

Wissing will mehr Tempo beim Ausbau des Ladenetzes für E-Autos

BERLIN: Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mehr Tempo beim Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos machen. Dazu stellt der FDP-Politiker am Mittwoch (11.45 Uhr) in Berlin einen neuen «Masterplan» vor. Dieser soll einen Fahrplan zum Ausbau der Ladeinfrastruktur darstellen. Ziel ist ein flächendeckendes und nutzerfreundliches Netz an Ladestationen. Mehr Elektroautos sollen eine Schlüsselrolle dabei spielen, die gesteckten Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen.

Nächster Streiktag: Zwei Drittel der Eurowings-Flüge gestrichen

KÖLN: Der Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sorgt auch am Mittwoch für Hunderte Flugausfälle. Von den ursprünglich geplanten 450 Starts und Landungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin sind 307 gestrichen worden, wie die Airline am Dienstag mitteilte. Nach einem Tag Arbeitsniederlegung vor zwei Wochen ging der Ausstand am Montag weiter, am Mittwoch soll vorerst Schluss sein. Der erbittert geführte Tarifkonflikt ist aber weit entfernt von einer Lösung, daher drohen auch in den kommenden Wochen Streiks und Streichungen im Flugplan.

Prozess um Doppelmord von Mistelbach - Tochter und Freund angeklagt

BAYREUTH: Anfang Januar wurde ein Ehepaar in seinem Schlafzimmer erstochen - nun beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Bayreuth der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach. Angeklagt sind der damalige Freund der ältesten Tochter des Paares - und die Tochter selbst. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der damals 18-Jährige zugestochen hat. Die damals 16-Jährige soll mit ihm gemeinsam den Plan gefasst und ihm die Tat ermöglicht haben. Zu Details hielten sich die Ermittler bislang bedeckt, weil die beiden deutschen Angeklagten so jung sind.

Mann soll in Hamburg Schwester erstochen haben - Urteil erwartet

HAMBURG: Im Hamburger Prozess gegen einen 54-Jährigen, der seine Schwester mit Dutzenden Messerstichen getötet haben soll, wird am Mittwoch (12.00 Uhr) ein Urteil erwartet. Der Angeklagte muss sich wegen des Vorwurfs des Totschlags verantworten. Er soll am Morgen des 17. Februar mit einem Küchenmesser auf die 55-Jährige eingestochen haben. Der Deutsche hat die Tat bereits vor Gericht eingeräumt.

Bayerischer Fernsehpreis wird erstmals als «Blauer Panther» verliehen

MÜNCHEN: Der Bayerische Fernsehpreis wird am Mittwoch (19.00 Uhr) erstmals unter dem Titel «Blauer Panther TV & Streaming Award» verliehen. Hinter dem neuen Namen steckt auch eine inhaltliche Neuausrichtung - neben Fernsehproduktionen dürfen dieses Jahr auch Produktionen für Streaming-Anbieter und Web-Formate für Social Media ausgezeichnet werden. Außerdem werden bei der Gala in der BMW Welt in München zwei Publikumspreise für die beliebteste Serie und den beliebtesten Film vergeben.

TV- und Audiogipfel bei den Medientagen 2022

MÜNCHEN: Die neuesten Entwicklungen bei TV und Audio stehen am Mittwoch (10.00 Uhr) bei den Medientagen München im Mittelpunkt. Die stürmisch gewachsenen TV-Streamingplattformen suchen nach neuen Erlösmodellen etwa durch zusätzliche Werbefinanzierung statt reiner Abos. Diese Einnahmen brauchen aber auch die klassischen Sender. Im Audiobereich wird die Vielfalt bei Streaming, Podcasts & Co immer größer. Alle Angebote kämpfen bei ihrem Publikum um dieselbe, begrenzte Zeit zum Hören. Das dreitägige Branchentreffen läuft noch bis Donnerstag und zählt zu den größten Medienkongressen in Deutschland.

Frankfurter Buchmesse öffnet für Fachbesucher

FRANKFURT/MAIN: Die Frankfurter Buchmesse öffnet an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) ihre Türen - zunächst nur für Fachbesucher. Die weltgrößte Bücherschau findet nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen wieder ohne größere Auflagen statt. Angemeldet sind den Angaben zufolge rund 4000 Aussteller aus 95 Ländern. Gastland in diesem Jahr ist Spanien. Bei der offiziellen Eröffnung am Dienstagabend war auch das spanische Königspaar dabei. Und auch am Mittwoch wollen König Felipe VI. und Königin Letizia noch einmal auf der Messe unterwegs sein.

DFB-Pokal: Bayern in Augsburg - BVB in Hannover

BERLIN: Der FC Bayern will sich steigern. Nach zwei bitteren Zweitrunden-Niederlagen in den Vorjahren strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) beim FC Augsburg den Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals an. Mitte September hatte der FCA in der Bundesliga mit 1:0 gegen die Bayern gewonnen. Borussia Dortmund ist bereits um 18.00 Uhr (Sky) beim Zweitligisten Hannover 96 gefordert. Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin trifft zeitgleich mit der Bayern-Partie auf Hannovers Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim. Insgesamt stehen am Mittwoch acht Partien auf dem Programm.

Frauen des FC Bayern gegen FC Rosengard gleich mächtig unter Druck

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München starten gegen die Schwedinnen des FC Rosengard in die Gruppenphase der Champions League. Der deutsche Vize-Meister steht am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im Bayern-Campus gleich mächtig unter Druck: Der diesjährige Finalist FC Barcelona gilt in der Gruppe D als Topfavorit, zwei Teams erreichen das Viertelfinale. Weiterer Gegner der Bayern-Frauen um Torjägerin Lea Schüller und Kapitänin Lina Magull ist Benfica Lissabon.