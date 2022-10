Das bringt der Mittwoch

Regierung will Wohnungsbau in Deutschland vorantreiben

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) wollen an diesem Mittwoch die Anstrengungen der Bundesregierung für mehr Wohnungen in Deutschland skizzieren. Zuvor findet eine Sitzung des bestehenden «Bündnisses zum bezahlbaren Wohnraum» statt. Das Bündnis unterstützt laut Regierung das Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon 100.000 öffentlich geförderte.

Verteidigungsminister der Nato-Staaten tagen in Brüssel

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema bei den Gesprächen in der Bündniszentrale werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Kapazitäten der Rüstungsindustrie sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur gehen.

EU-Energieminister arbeiten an möglichem Gaspreisdeckel

PRAG: Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich am Mittwoch (9.00 Uhr) in Prag, um an Konzepten gegen die hohen Energiepreise zu arbeiten. Dabei werden sie mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson unter anderem darüber sprechen, wie man den Preis von Gas begrenzen könnte, das zur Stromproduktion genutzt wird. Spanien und Portugal haben ähnliche Maßnahmen bereits eingeführt.

Bundestagsdebatten über Gaspreisbremse und Iran-Proteste

BERLIN: Die geplanten Entlastungen für Gaskunden beschäftigen am Mittwoch den Bundestag. In einer Aktuellen Stunde (15.05 Uhr) wollen die Abgeordneten über die Empfehlungen der Expertenkommission und deren Umsetzung debattieren. Darüber hinaus geht es im Bundestag auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion um die Frage, wie die Proteste gegen das iranische Regime von Deutschland aus stärker unterstützt werden können (17.15 Uhr).

Verkehrsminister beraten über Nachfolger für 9-Euro-Ticket

BREMERHAVEN: Die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder beraten von diesem Mittwoch (13.00 Uhr) an über ein mögliches Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Auf der Tagesordnung des zweitägigen Treffens in Bremerhaven steht auch die Debatte über eine von den Ländern geforderte Aufstockung der sogenannten Regionalisierungsmittel.

Energiekrise belastet Wirtschaft - Habeck legt neue Prognose vor

BERLIN: Die Energiekrise belastet zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die Herbstprojektion der Bundesregierung vorstellen. Wie es vorab aus Regierungskreisen hieß, rechnet die Bundesregierung im laufenden Jahr nur noch mit einem Wachstum der deutschen Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent.

Erste Plädoyers im Prozess gegen Högel-Vorgesetzte erwartet

OLDENBURG: Im Prozess gegen frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel werden an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage erwartet. Angeklagt sind drei Ärzte, zwei leitende Pflegerinnen und ein leitender Pfleger sowie ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst.

Studie zu Cybermobbing wird vorgestellt

BERLIN: Wie hat sich das Cybermobbing von Kindern und Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren entwickelt? Sind durch die Pandemie mehr Schülerinnen und Schüler vom Hass im Netz betroffen? Auf diese Fragen soll an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) die Cyberlife-Studie Auskunft geben. Mehr als 4000 Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte hat das Bündnis Cybermobbing e.V. in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse dafür befragt. Die Ergebnisse werden in Berlin vorgestellt.

Prozess gegen Alfons Schuhbeck wird fortgesetzt

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München I geht am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen den wegen Steuerhinterziehung angeklagten Star-Koch Alfons Schuhbeck weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll.

Kessler-Zwillinge versteigern Bühnenoutfits für Ahrtal-Opfer

MÜNCHEN: Die Kessler-Zwillinge standen auf den ganz großen Showbühnen der Welt - und versteigern nun ihre Kostüme zugunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Bis zum 30. Oktober können Interessierte mehr als 50 Bühnenoutfits der 86 Jahre alten Zwillinge online ersteigern. Die Auftaktveranstaltung der Benefizauktion, die anlässlich des 70. Bühnenjubiläums von Alice und Ellen Kessler ins Leben gerufen wurde, findet am Mittwoch um 11.00 Uhr im Münchner Gärtnerplatztheater statt.

Bayern peilt nächsten Sieg in Champions League an - Debüt für Alonso

PILSEN: Der FC Bayern München kann im Idealfall schon am Mittwoch (21.00 Uhr) den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister peilt beim punktlosen Tabellenletzten Viktoria Pilsen den vierten Sieg im vierten Spiel an. Trainer Julian Nagelsmann muss allerdings mit einem dezimierten 17er-Kader in Tschechien antreten. Derweil feiert Bayer Leverkusens neuer Chef Xabi Alonso sein Debüt in der Königsklasse als Trainer. Am Mittwoch trifft die Bayer-Elf auf den FC Porto (21.00 Uhr/DAZN).

Bahnrad-WM: Chance auf Gold für deutsche Team-Sprinterinnen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES: Mit einigen Gold-Ambitionen starten die deutschen Bahnrad-Asse am Mittwoch in die Weltmeisterschaften im französischen Saint-Quentin-en-Yvelines. Insbesondere die fünfmaligen Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich gehören im Sprintbereich zu den Topfavoriten.