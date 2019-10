Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.19

Boris Johnson hält Rede zum Abschluss des Tory-Parteitags

MANCHESTER (dpa) - Der britische Premierminister und Tory-Chef Boris Johnson hält am Mittwoch (12.40 Uhr MESZ) seine Rede zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Manchester.



Mit Spannung wird erwartet, ob sich Johnson dabei zu dem angekündigten Lösungsvorschlag für die Irland-Frage im Brexit-Streit äußern wird. Noch in dieser Woche will London konkrete Pläne vorlegen. Hoffnungen, dass Johnson von seiner konfrontativen Linie abrückt, gibt es jedoch kaum.

Anhörung wegen Korruptionsvorwürfen gegen Netanjahu beginnt

TEL AVIV (dpa) - Wegen der Korruptionsvorwürfe gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beginnt am Mittwoch eine Anhörung durch den Generalstaatsanwalt.



Nach der Parlamentswahl vor zwei Wochen bemüht sich Netanjahu um die Bildung einer neuen Regierung. Der Regierungschef selbst werde zu der Anhörung nicht erscheinen, sondern von seinen Anwälten vertreten, teilte ein Sprecher des Generalstaatsanwaltes mit.

Wirtschaftsinstitute legen Konjunkturprognose vor

BERLIN (dpa) - Weltweite Handelskonflikte und der drohende Brexit bremsen die Wirtschaft in Deutschland weiter aus.



Zu diesem Schluss kommen führende Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, das am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. Wie vorab bekannt wurde, gehen die Wissenschaftler für dieses Jahr nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus, für 2020 rechnen sie mit einem Plus von 1,1 Prozent.

Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs: Anhörung im Fall R. Kelly

NEW YORK (dpa) - Im Fall des wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten US-Sängers R. Kelly (52) steht am Mittwoch (ab etwa 16.30 MESZ) eine weitere Anhörung vor einem Gericht in New York an.



Bei dem Termin im Stadtteil Brooklyn geht es um Formalitäten, der Musiker hatte im Vorfeld bereits angedeutet, dass er nicht erscheinen werde.

Schüler missbraucht? - Urteil gegen Schulbusfahrer erwartet

RAVENSBURG (dpa) - Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird am Mittwoch das Urteil gegen einen Schulbusfahrer erwartet.



Zuvor sollen am Landgericht Ravensburg die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage sowie Verteidigung gehalten werden (9.00 Uhr). Der Angeklagte hatte zahlreiche Vorwürfe gleich zu Prozessbeginn eingeräumt.

Plädoyers im Prozess wegen Misshandlung mit Hundebox erwartet

HANNOVER (dpa) - Im Misshandlungsprozess gegen eine 44-Jährige, die ihre kleine Tochter in eine Hundebox gesperrt haben soll, werden am Mittwoch die Plädoyers erwartet.



Zunächst (9.00 Uhr) werde wahrscheinlich noch ein Gutachter gehört, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hannover. Die beschuldigte Frau soll zwischen August 2016 und September 2017 ihr Kind unter anderem mit einer Peitsche geschlagen haben, um die damals Sechs- beziehungsweise Siebenjährige zu bestrafen.

Jäger wegen Abschusses von Hunden vor Gericht

AUGSBURG (dpa) - Im Augsburger Vorort Königsbrunn hat die Tötung von zwei Hunden im Juli 2018 für viel Diskussionen gesorgt.



Ein Jäger hatte die beiden Hündinnen Leni und Maja erschossen, weil diese angeblich gewildert hätten. Nun muss sich der 53 Jahre alte Mann deswegen am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten.

BGH klärt: Steht Kameramann des Erfolgsfilms «Das Boot» mehr Geld zu?

KARLSRUHE (dpa) - Ein langer Streit um eine Ertragsbeteiligung an dem Filmklassiker «Das Boot» erreicht am Mittwoch (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH).



Geklagt hat Chefkameramann Jost Vacano. Er hatte für die Produktion Anfang der 1980er Jahre umgerechnet etwa 100 000 Euro erhalten. Vor Gericht will der inzwischen 85-Jährige eine Nachvergütung durchsetzen. Der sogenannte Fairnessparagraf sieht diese Möglichkeit vor, wenn die vereinbarte Gegenleistung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen.

30 Jahre Mauerfall: David Hasselhoff startet Deutschland-Tournee

HANNOVER (dpa) - Knapp 30 Jahre nach seinem legendären Auftritt an der Berliner Mauer startet Sänger und Schauspieler David Hasselhoff am Mittwoch (20.00 Uhr) seine Deutschland-Tournee.



Der 67-jährige Star der 80er-Kultserie «Knight Rider» hat sich für seinen ersten Stopp jedoch nicht Berlin ausgesucht - sondern Hannover. In der «Swiss Life Hall» hat Hasselhoff neben seinem Hit «Looking for Freedom» auch ein neues Album mit Coverversionen alter Rock-, Pop-, und Country-Songs im Gepäck.

Champions League: Borussia Dortmund und RB Leipzig gefordert

PRAG (dpa) - Die beiden Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig können am Mittwoch in der Champions League einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde machen.



Der BVB spielt nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen in der Bundesliga bei Slavia Prag (18.55 Uhr/Sky). Im ersten Gruppenspiel hatte Dortmund gegen den FC Barcelona einen Punkt geholt (0:0). Leipzig war sogar mit einem 2:1-Sieg bei Benfica Lissabon in die Königsklasse gestartet und will im ersten Heimspiel in der Champions League nach 665 Tagen gegen Olympique Lyon (21.00 Uhr/DAZN) nachlegen.

WM-Start für Konstanze Klosterhalfen und Mehrkämpfer in Doha

DOHA (dpa) - Toptalent Konstanze Klosterhalfen muss am Mittwoch (17.25 Uhr MESZ/ZDF) auf dem Weg zur erhofften Medaille im 5.000-Meter-Vorlauf antreten.



Der Start der 22 Jahre alten Leverkusenerin bei der Leichtathletik-WM in Doha wird allerdings durch die vierjährige Dopingsperre von Star-Coach Alberto Salazar belastet. Der Amerikaner leitet das Nike Oregon Project in den USA, wo Klosterhalfen seit Ende 2018 trainiert.