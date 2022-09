Das bringt der Mittwoch

Scholz gegen Merz in Generaldebatte des Bundestags

BERLIN: Die von der Ampel-Koalition beschlossenen Entlastungen in Milliardenhöhe werden am Mittwoch voraussichtlich im Mittelpunkt der Generaldebatte im Bundestag (09.30 Uhr) stehen. Dabei werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) das Wort ergreifen. Neben dem dritten Entlastungspaket als Ausgleich für die steigenden Preise, das die Ampel-Koalition am Sonntag beschlossen hat, dürften der Streit um die geplante Abschaltung der Atomkraftwerke und die weitere Hilfe für die Ukraine eine Rolle spielen.

Ukraine-Krieg und Sanktionsfolgen: Putin-Rede mit Spannung erwartet

WLADIWOSTOK: Mehr als ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin Stellung zur Lage im Nachbarland und zu den Folgen westlicher Sanktionen für sein Land beziehen. Der Auftritt des Kremlchefs am Mittwoch (7.00 Uhr MESZ) beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok wird sowohl von Kriegsgegnern als auch von Putin-Unterstützern mit Spannung erwartet.

Neue Premierministerin Truss stellt sich Fragen der Abgeordneten

LONDON: Einen Tag nach ihrer Ernennung zur neuen britischen Premierministerin stellt sich Liz Truss am Mittwoch (13.00 Uhr MESZ) im Parlament in London den Fragen der Abgeordneten. Erwartet wird, dass die 47-Jährige vor allem einen Plan gegen die rasant steigenden Energiekosten vorstellen wird. Berichten zufolge will sie die Preise für Strom und Gas staatlich einfrieren.

Apple lädt zu Neuheiten-Event - Neue iPhones erwartet

CUPERTINO: Apple wird am Mittwoch (ab 19.00 Uhr MESZ) voraussichtlich eine neue iPhone-Generation vorstellen. Der Konzern lädt zu einer Neuheiten-Präsentation in seinem Hauptquartier in Cupertino. Erwartet werden auch neue Modelle der Computer-Uhr Apple Watch sowie der kabellosen Airpods-Ohrhörer. Es ist Apples erstes großes Neuheiten-Event vor Ort seit Beginn der Corona-Pandemie.

BGH befasst sich mit Maut-Nachforderungen an Ungarn-Reisende

KARLSRUHE: Hohe Maut-Nachforderungen aus Ungarn werden am Mittwoch (9.00 Uhr) zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Reisende müssen vorab eine elektronische Vignette («e-Matrica») kaufen, um Autobahnen und bestimmte Schnellstraßen befahren zu dürfen. Zahlt jemand nicht, werden um ein Vielfaches höhere Gebühren fällig, die die Autobahngesellschaft über ein deutsches Inkassounternehmen eintreiben lässt. In dem Karlsruher Fall soll der Autovermieter Hertz knapp 1000 Euro plus erhebliche Zusatzgebühren für fünf Mautverstöße mit Mietwagen zahlen.

Prozess um Mord an Sechsjähriger und Störung der Totenruhe beginnt

BADEN-BADEN: Wegen Mordes an einer Sechsjährigen und Störung der Totenruhe muss sich ein Mann ab Mittwoch (13.30 Uhr) vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Der heute 34-jährige Deutsche soll das Mädchen laut Staatsanwaltschaft mit einem Messer getötet haben, «um sich hierdurch und anschließend mithilfe ihres Leichnams sexuell zu erregen». Der Vorfall aus der Nacht zum 19. Dezember vergangenen Jahres in Baden-Baden hatte weit über die Region hinaus Aufsehen erregt. Das Mädchen ist nach Angaben der Ermittler eine Spielplatzfreundin des Sohnes des Angeklagten gewesen.

Alpenverein: Deutlich weniger Bergunfälle im Corona-Jahr 2021

München (dpa/lby) - Der Deutsche Alpenverein hat im vergangenen Jahr trotz des ungebrochenen Ansturms auf die Berge deutlich weniger Bergunfälle seiner Mitglieder verzeichnet als in den Jahren zuvor. Auch die Unfallmeldungen von Klettersteigen gingen zurück - obwohl das Interesse an den mit Drahtseilen und Eisen gesicherten Steigen ungebrochen hoch ist. Der Verband will Details zu diesen Entwicklungen am Mittwoch (10.00 Uhr) in München vorstellen.

Prozess gegen Ex-Reality-TV-Darsteller: Anklage soll verlesen werden

AACHEN: Vor dem Aachener Landgericht wird am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Kokainschmugglern, darunter der ehemalige Reality-TV-Darsteller Jürgen Albers (60), fortgesetzt. Am ersten Prozesstag wurde die Anklage noch nicht vorgelesen, denn eine Mitangeklagte hatte Corona und fehlte. Dem Hauptangeklagten Albers und vier weiteren Angeklagten im Alter zwischen 32 und 44 Jahren wird vorgeworfen, die große Menge von 1,4 Tonnen Kokain in professionellen Schmuggelverstecken in Luxusautos transportiert zu haben.

Panikrocker Udo Lindenberg erhält Hamburger Ehrenbürgerwürde

HAMBURG: Panikrocker Udo Lindenberg soll am Mittwoch Hamburgs höchste Auszeichnung, die Ehrenbürgerwürde, erhalten. Ehe die Hamburgische Bürgerschaft über den Antrag des Senats abstimmt, haben im Parlament gegen 18.30 Uhr Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen das Wort. Die Zustimmung des Parlaments beim letzten Tagesordnungspunkt des Sitzungstages gilt als sicher. Im Anschluss ist ein Festakt im Großen Festsaal geplant.

Auftakt für Frankfurt, Bayern und Leverkusen in der Champions League

BERLIN: Nach Borussia Dortmund und RB Leipzig greifen an diesem Mittwoch auch die weiteren drei deutschen Vertreter in die Champions League ein. Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt empfängt bei seiner Königsklassen-Premiere Sporting Lissabon aus Portugal (18.45 Uhr/DAZN). Anschließend ist Meister FC Bayern München in Italien bei Inter Mailand zu Gast (21.00 Uhr/DAZN). Bayer Leverkusen bestreitet sein erstes Gruppenspiel beim FC Brügge in Belgien (21.00 Uhr/DAZN).

Deutsche Basketballer beenden EM-Vorrunde mit Spiel gegen Ungarn

KÖLN: Für die deutschen Basketballer steht das letzte Gruppenspiel bei der Heim-Europameisterschaft auf dem Programm. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft am Mittwochabend (20.30 Uhr/Magentasport) in der Lanxess-Arena in Köln auf Ungarn. Das Weiterkommen und damit der Einzug in die Finalrunde in Berlin standen schon vor dem finalen Spieltag der Gruppe B fest. Deutschland bestreitet am Samstag (18.00 Uhr) sein Achtelfinale, der Gegner in Berlin ist noch offen.

US Open: Jungstar Alcaraz spielt gegen Sinner um Halbfinal-Ticket

NEW YORK: Nach dem frühen Turnier-Aus von Daniil Medwedew und Rafael Nadal ist Jungstar Carlos Alcaraz der neue Topfavorit bei den US Open. Der 19-Jährige trifft im Viertelfinale am Mittwoch auf den Italiener Jannik Sinner. Alcaraz ist der jüngste Profi seit dem US-Amerikaner Michael Chang, der dreimal die Runde der besten Acht bei Grand-Slam-Turnieren erreichen konnte.