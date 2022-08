Das bringt der Mittwoch

Kabinett beendet Klausurtagung in Meseberg

BERLIN: Die Bundesregierung beendet am Mittwoch ihre Klausurtagung. Zum Abschluss der zweitägigen Beratungen geben die drei Spitzenleute der Ampel-Regierung, Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), eine seltene gemeinsame Pressekonferenz (11.00 Uhr). Zu den Hauptthemen der Klausur gehörten die Energiekrise und die Preissteigerungen. Am Mittwoch sollte es auch noch um eine Digitalstrategie gehen.

EU-Außenminister beraten über Zukunft der Visa-Vergabe an Russen

PRAG: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Mittwoch über die mögliche Einschränkung der Visa-Vergabe an russische Staatsbürger. Als wahrscheinlich gilt, dass bei dem Treffen in Prag vereinbart wird, das noch bestehende europäische Abkommen mit Russland zur Erleichterung der Visa-Vergabe vollständig auszusetzen.

Angekündigter Stopp der Gaslieferungen über Nord Stream 1

MOSKAU/LUBMIN: Für drei Tage soll von diesem Mittwoch an kein Gas mehr über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland kommen. Der Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferungen über die in der Vergangenheit wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten um 3.00 Uhr deutscher Zeit eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen werden. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar.

Bundesgericht überprüft Verbot der Neonazi-Gruppe «Nordadler»

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) über das Verbot der Neonazi-Gruppe «Nordadler». Das Bundesinnenministerium hatte die vor allem online agierende rechtsextremistische Vereinigung 2020 verboten. Die Behörden rechneten ihr mehrere Dutzend Mitglieder bundesweit zu, die sich zu Adolf Hitler bekannten und einschlägige Symbole und Sprache nutzten. Gegen das Verbot nach Vereinsgesetz wurde Klage eingereicht. Laut Bundesverwaltungsgericht macht der Kläger geltend, dass das Bundesinnenministerium nicht zuständig gewesen sei. Zudem handele es sich nicht um einen Verein.

Lauterbach erläutert Eckpunkte für neue Gesundheitskioske

HAMBURG: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Mittwoch (15.00 Uhr) in Hamburg Eckpunkte zum Aufbau von Gesundheitskiosken in ganz Deutschland vorstellen. Sie sollen als Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten in medizinisch unterversorgten Stadtteilen dienen.

Steinmeier und Kretschmann bei Weltkirchenrat in Karlsruhe erwartet

KARLSRUHE: Mehr als 4000 Christen verschiedener Strömungen aus der ganzen Welt werden ab Mittwoch bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe erwartet. Sie ist das höchste Entscheidungsgremium des ÖRK. Neben einem Bericht des ÖRK-Generalsekretärs Ioan Sauca (14.30 Uhr) stehen zum Auftakt unter anderem eine Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Grußworte des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) (ab 16.00 Uhr) auf dem Programm.

Letzter Tag für Steuersenkung auf Spritpreis und 9-Euro-Ticket

BERLIN: Mobilität wird für viele Menschen in Deutschland wieder deutlich teurer. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laufen sowohl das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn als auch der sogenannte Tankrabatt aus, eine Senkung der Energiesteuern auf Kraftstoffe auf das in der EU zulässige Mindestmaß.

Nahles stellt erstmals Arbeitsmarktstatistik vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit legt am Mittwoch ihre Monatsstatistik für den deutschen Arbeitsmarkt im August vor. Erstmals wird die neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, das Zahlenwerk in Nürnberg präsentieren und dabei auch auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt eingehen.

BMW startet Produktion von Brennstoffzellen-Antrieb

MÜNCHEN: BMW läutet den Bau seines Wasserstoffautos ein. Vorstandschef Oliver Zipse will zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Mittwoch in Garching die Produktion des Brennstoffzellen-Systems für den BMW iX5 Hydrogen starten. Mit der Kleinserie will der Autobauer Erfahrung sammeln und sich so die Möglichkeit offenhalten, in Asien solche Autos bald auch in höheren Stückzahlen zu verkaufen: «Wir denken bereits über eine mögliche nächste Generation nach», hatte Zipse bei Vorlage der Halbjahresbilanz Anfang August gesagt.

Elektronikbranche trifft sich zur IFA in Berlin

BERLIN: Nach der Corona-Pause soll die Elektronikmesse IFA in dieser Woche wieder im gewohnten Format in Berlin öffnen. Vorab informieren Unternehmen und Verbände an diesem Mittwoch und Donnerstag auf dem Messegelände über die Branchenlage bei Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten. Von Freitag bis Dienstag sind die Hallen am Funkturm dann für Besucher geöffnet.

Autobahn Avus und Bahn wegen Bombensprengung im Grunewald gesperrt

BERLIN: Wegen der Sprengung von Weltkriegsbomben durch die Polizei im Berliner Grunewald werden die Autobahn (Avus) und die Bahnstrecke am Mittwoch gesperrt. Die «Notfallsprengung» der vier Bomben ist für 13.00 Uhr geplant, die Sperrungen am Grunewald beginnen aber schon um 7.30 Uhr und dauern bis 16.00 Uhr. Unterbrochen wird der Verkehr auf der Autobahn zwischen Funkturm und Zehlendorf. Die S-Bahn forderte Fahrgäste der Linie S7 auf, andere Linien wie die S1 zu benutzen. Einen Schienenersatzverkehr mit Bussen gibt es nicht.

Fünf Angeklagte und 1,4 Tonnen Kokain: Prozess in Aachen startet

AACHEN: Es geht um 1,4 Tonnen Kokain und Drogenschmuggel in Luxusautos: Vor dem Aachener Landgericht beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) ein Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus dem Raum Aachen. Die fünf Angeklagten, drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 32 und 60 Jahren, sollen die Drogen angenommen oder ausgeliefert haben. Der Vorwurf lautet bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.

Internationale Filmfestspiele Venedig starten

VENEDIG: Mit dem neuen Film des US-Regisseurs Noah Baumbach eröffnen am Mittwoch (19.00 Uhr) die Filmfestspiele Venedig. «White Noise» ist die Verfilmung eines Romans von Don DeLillo. Er erzählt von einer Familie im Mittleren Westen, deren Alltag über den Haufen geworfen wird, als in ihrer Heimatstadt ein Chemieunfall passiert. Neben Jury-Präsidentin Julianne Moore, weiteren Jury-Mitgliedern und dem Biennale-Direktor für den Bereich Kino, Alberto Barbera, hoffen Filmfans auf Mitglieder des Casts auf dem roten Teppich - etwa Adam Driver und Greta Gerwig.

Bayreuther Festspiele neigen sich dem Ende zu

BAYREUTH: Die Bayreuther Festspiele 2022 neigen sich ihrem Ende zu. Am Mittwoch (18.00 Uhr) gibt Dirigent Andris Nelsons das erste von zwei Konzerten, die in diesem Jahr den Abschluss des Opernspektakels markieren. Die Bayreuther Sänger-Stars Catherine Foster und Klaus Florian Vogt singen Passagen aus den Richard-Wagner-Opern «Der fliegende Holländer», «Tannhäuser» und «Tristan und Isolde».

US Open am Mittwoch: Ohne Deutsche, dafür Williams gegen Kontaveit

NEW YORK: Ohne deutsche Beteiligung gehen an diesem Mittwoch die Tennisspiele bei den US Open über die Bühne. Im Mittelpunkt stehen die internationalen Stars, allen voran Serena Williams. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin aus den USA trifft bei ihrem Abschiedsturnier in der zweiten Runde auf die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit aus Estland. Es könnte Williams' letzter Einzel-Auftritt auf der großen Tennis-Bühne sein.

Bayern beschließen erste Pokalrunde beim Drittligisten Viktoria Köln

KÖLN: Viereinhalb Wochen nach dem Großteil der ersten Hauptrunde steigt auch Rekordsieger FC Bayern München in den DFB-Pokal ein. Im letzten von 32 Spielen müssen die Bayern am Mittwoch (20.46 Uhr/ARD und Sky) beim Drittligisten Viktoria Köln antreten. Trainer Julian Nagelsmann wird dabei kräftig durchrotieren.

Meister Magdeburg und Pokalsieger Kiel spielen um Handball-Supercup

DÜSSELDORF: Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel hoffen im Supercup auf den ersten Titel in der neuen Handball-Saison. 24 Stunden vor dem Bundesliga-Auftakt treffen die beiden Topteams an diesem Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) in Düsseldorf aufeinander. Kiel hat die Trophäe bereits elfmal gewonnen, Magdeburg triumphierte seit der Einführung 1994 bisher zweimal.