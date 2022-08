Das bringt der Mittwoch

Kabinett berät über Corona-Regeln und Kita-Förderung

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die Weichen für die geplanten Corona-Auflagen für diesen Herbst und Winter stellen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatten ihre Vorschläge für die Regeln im Infektionsschutzgesetz Anfang August vorgelegt und dafür teils heftige Kritik von den Bundesländern einstecken müssen. Im Kern sehen die Pläne vor, dass zum Schutz vor einer Corona-Herbstwelle in Geschäften oder Behörden ab Oktober wieder Maskenpflichten möglich sein sollen. Im Kabinett soll zudem ein «Kita-Qualitätsgesetz» als Anschlussregelung für das sogenannte Gute-Kita-Gesetz beschlossen werden, das zum Jahresende ausläuft.

Angola wählt neues Parlament und Präsidenten

LUANDA: Im südwestafrikanischen Angola sind die Menschen am Mittwoch zur Wahl eines neuen Parlaments und eines Präsidenten aufgerufen. Erwartet wird ein enges Rennen zwischen der Regierungspartei MPLA des derzeitigen Präsidenten João Lourenço und der größten Oppositionspartei Unita mit dem Vorsitzendem Adalberto Costa Júnior. Etwa 14 Millionen der rund 35 Millionen Bürger in der ehemaligen portugiesischen Kolonie sind für die Abstimmung registriert.

Mehr Verkehr, mehr Unfälle: Bundesamt gibt Halbjahreszahlen bekannt

WIESBADEN: Nach dem Corona-Tiefstand bei den Verkehrsunfällen steigen die Zahlen wieder. An diesem Mittwoch (8 Uhr) gibt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 bekannt. Bei weniger Verkehr durch Lockdowns, Home-Office und Home-Schooling waren 2021 so wenige Menschen auf den Straßen ums Leben gekommen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr Verkehr brachte dann in diesem Jahr wieder mehr Unfälle: Zwischen Januar und Mai 2022 war im Vorjahresvergleich ein Anstieg um 14 Prozent verzeichnet worden, insgesamt waren es 948.600 Unfälle. Dabei wurden 959 Menschen getötet. Die Zahlen ähnelten dem Niveau vor der Pandemie, erklärte das Bundesamt.

Tonnenweise Kokain geschmuggelt - Prozess gegen mutmaßliche Bande

BERLIN/HAMBURG: Eine mutmaßliche Bande soll tonnenweise Kokain von Südamerika über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt haben. Ab Mittwoch (9.30 Uhr) beginnt am Berliner Landgericht der Prozess gegen zehn Männer im Alter von 33 bis 63 Jahren. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die drei Hauptangeklagten sollen insgesamt rund 9,3 Millionen Euro verdient haben.

Jury entscheidet über deutschen Oscar-Kandidaten

MÜNCHEN: Welcher Film soll den Oscar für Deutschland holen? Darüber entscheidet eine Jury am Mittwochabend in München. Ein möglicher Kandidat ist der Regisseur, Produzent und Schauspieler Til Schweiger, der mit «Lieber Kurt» ins Rennen um die Oscars gehen will. Konkurrenz für Schweiger sind der Film «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush» von Andreas Dresen, «Alle reden übers Wetter» von Annika Pinske, «Alles in bester Ordnung» von Natja Brunckhorst, «Der Passfälscher» von Maggie Peren, «Im Westen nichts Neues» von Edward Berger, «Nico» von Eline Gehring, «Niemand ist bei den Kälbern» von Sabrina Sarabi und «Wir könnten genauso gut tot sein» von Natalia Sinelnikova.

Ausstellung zu Regisseur Werner Herzog wird eröffnet

BERLIN: Die Deutsche Kinemathek in Berlin widmet sich in einer neuen Ausstellung dem Regisseur Werner Herzog. Mit seinen Filmen habe er außergewöhnliche Bilder geschaffen, die weit über das hinausgingen, was man im Kino zu sehen gewohnt sei, teilte das Museumsteam vorab mit. Die Ausstellung am Potsdamer Platz soll am Mittwochabend (19.00 Uhr) eröffnet werden. Herzog hat Spielfilme wie «Fitzcarraldo» und «Königin der Wüste», aber auch Dokumentarfilme wie «Begegnungen am Ende der Welt» und «Die Höhle der vergessenen Träume» gedreht. Am 5. September wird er 80 Jahre alt.

Radsport: Deutschland-Tour startet in Weimar mit Buchmann und Geschke

WEIMAR: Mit den deutschen Radsport-Stars Emanuel Buchmann und Simon Geschke beginnt am Mittwoch die Deutschland-Tour in Weimar. Im nur 2,6 Kilometer langen Prolog in der thüringischen Kulturstadt wird der erste Träger des Roten Trikots des Gesamtführenden ermittelt. Zu den Hauptfiguren des fünftägigen Rennens über 710 Kilometer und 11.000 Höhenmeter zählen zudem Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna, Europameister Fabio Jakobsen und Egan Bernal, der Tour-de-France-Sieger von 2019. Titelverteidiger ist der deutsche Meister Nils Politt. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Stuttgart.

Benefizspiel mit Schumacher, Nowitzki und Vettel in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Formel-1-Rennfahrer Mick Schumacher, der ehemalige Basketball-Star Dirk Nowitzki und viele weitere Sportler spielen an diesem Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1) für den guten Zweck Fußball. Bei Champions for Charity werden in der Frankfurter WM-Arena von 2006 Erlöse für den 41Campus der Dirk-Nowitzki-Stiftung sowie die Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher gesammelt. Mit dabei sind auch Sebastian Vettel, Sven Hannawald und mehrere Fußball-Nationalspieler wie Timo Werner, Florian Neuhaus und Kevin Trapp.